¡ÚÂçºåÉÜ¡¦¥Ð¥¹¥±¡Û2025Ç¯1·î5Æü¡¡¹â¹»ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉô³è¥Õ¥§¥¹¡×¤òÅìÍäÀîÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
Á´¹ñ¤Ç¹â¹»À¸¸þ¤±Éô³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¿°Ê²¼¡ØÅö¼Ò¡Ù¡Ë¤Ï¡¢Éô³èÆ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÉô³è¥Õ¥§¥¹¡Ù¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡¢ÅìÍäÀîÂÎ°é´Û¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡ËÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤ÎÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÆü¡§2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²ñ¡¡¾ì¡§ÅìÍäÀîÂÎ°é´Û¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë
¢£¼ï¡¡ÌÜ¡§ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë
¢£»²²Ã¿ô¡§¡¡9¹»ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡¡¡¿¡¡Ìó140Ì¾Äø¤Î¹â¹»À¸¤¬»²²ÃÍ½Äê
¢£»þ¡¡´Ö¡§9»þº¢¤«¤é½àÈ÷³«»Ï¢ª½ç¼¡»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡¢17»þº¢½ªÎ»Í½Äê
¢£Âç²ñ¾ÜºÙ¤ÏÉô³è¥Õ¥§¥¹¥µ¥¤¥È¡Êhttps://sp-event-omorey.net/¡Ë¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡üÉô³è¥Õ¥§¥¹¤È¤Ï¡©
Åö¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÇÇ¯´Ö»²²Ã¼Ô¿ô3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»²²ÃÈñÌµÎÁ¤ÎÉô³èÆ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉô³èÆ°¡ß¿Ê³Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¡¢¤½¤·¤ÆË»¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¹â¹»À¸¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿ÊÏ©¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÊÏ©¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò
³«ºÅ¼ïÌÜ¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤ä¥µ¥Ã¥«ー¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¹¹¤Ê¤ë¼ïÌÜ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÄ¹´üµÙ¤ß´ü´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯²Æ¡Ê7·î～£¸·î¡Ë¤Ë¤Ï50²ñ¾ì¤Î³«ºÅ¡¢Ìó5600¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¸ú²Ì
Éô³è¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬²ñ¾ì½àÈ÷¤«¤é»²²Ã¹»¤ÎÊç½¸¡¢ÅöÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä±¿±Ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»î¹ç´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤ä¡¢ÂÐÀï¹»¤Î¥Ä¥Æ¤¬¾¯¤Ê¤¤³Ø¹»¡¢¹»Ì³¤¬Ë»¤·¤¤ÀèÀ¸Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼ê½õ¤±¤â³«ºÅ¤Î°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¿ÊÏ©¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¹»¤ä¤´²ÈÄí¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢þÉô³è¥Õ¥§¥¹WEB¥µ¥¤¥È¡§https://sp-event-omorey.net/
¡ü¹â¹»¤ÎÉô³èÆ°¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏ¢·ÈÍ½Äê¡ª
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÉô³è¥Õ¥§¥¹¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¹âÂÎÏ¢¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤ä¹âÊ¸Ï¢¼çºÅ¤ÎÈ¯É½²ñ¡¢ÀèÀ¸Êý¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¶¯²½»î¹ç¤ä¥«¥Ã¥×Àï¡¢¹çÆ±¹ç½É¤Ê¤É¡¢³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏ¢·È¡¢¶¨ÎÏ¡¢¶¨»¿¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºý»Ò¶¨»¿¤ä²ñ¾ìÄó¶¡¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
～～～Îã～～～
¡¦¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Áê¼ê¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤
¡¦Ì¤·Ð¸³¤Ç¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀèÀ¸Æ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤
¡¦¹»Ì³¤¬Ë»¤·¤¯¤ÆÂç²ñ±¿±Ä¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤
¡¦Âç²ñ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¤¬¡¢±¿±ÄÈñ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¿·¤·¤¯Âç²ñ¤ò³«¤¤¿¤¤¤¬¡¢»²²Ã¹»¤Î¥Ä¥Æ¤¬¤Ê¤¤
～～～¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È～～～
¡¦²ñ¾ìÃµ¤·¡¢Í½Ìó
¡¦²ñ¾ìÈñ¡¢±¿±ÄÈñ¤Î°ìÉôÉéÃ´
¡¦Âç²ñ·ÊÉÊ¡¢»²²Ã¾Þ¤ÎÄó¶¡
¡¦µß¸î¥Öー¥¹¤ÎÀßÃÖ
¢£¹â¹»Éô³èÆ°¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¶¯¤ß
Åö¼Ò¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î¹â¹»Éô³èÆ°¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÍÍ¡×¤È¤âÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Î¥Öー¥¹ÀßÃÖ¤ä¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»Éô³èÆ°¤È·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÍÍ¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤¤Ï¡¢Éô³èÆ°À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉô³è¥Õ¥§¥¹¡×¤ä¡¢¹âÅù³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¡¦¹âÅù³Ø¹»Ê¸²½Ï¢ÌÁ¡¦³Æ¶¨²ñ¤Ø¶¨»¿¤Î¼Â»Ü¡¢¹â¹»Æâ¤Î¿Ê³ØÀâÌÀ²ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Éô³èÆ°¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬³Ø¤Ù¤ë¡ÖÉô³èÆ°»ØÆ³°÷¸¡Äê¡×¤ä¡¢Éô³è»ØÆ³¡¦±¿±Ä¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¶µËÜ½ÐÈÇ¡¦¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¢ÄÌ¿®À©¥µ¥Ýー¥È¹»¤ÎÀßÎ©»ö¶È¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÀ§¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤òÁÏ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢þ³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤ WEB¥µ¥¤¥È https://www.omorey.com/
¢£µá¿ÍÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤¤Ç¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¶µ°é»ö¶È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤Î¤´±þÊç¤ò¤ª¤Þ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½þ¤ÎÂç³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤
µþÅÔËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²¡Ìý¾®Ï©Ä®233¡¡µþÅÔ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-3-1 ¾ë»³¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー 21F
ÂåÉ½¼Ô. ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçµµÌ÷¼£
ÀßÎ©Æü ¡§2008Ç¯6·î30Æü
»ñËÜ¶â ¡§1100Ëü±ß
£Õ£Ò£Ì ¡§https://www.omorey.com