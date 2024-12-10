¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÛSalesforceÇ§Äê¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー¼èÆÀ¥»¥ß¥Êー¤ò¥Õ¥í¥Ã¥°¥¦¥§¥ë(³ô)¤¬2025/1/9(ÌÚ),3/11(²Ð)¤ËÌµÎÁ³«ºÅ
¥Õ¥í¥Ã¥°¥¦¥§¥ë³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü: https://prtimes.jp/i/78896/212/resize/d78896-212-f0d6576316aa709433cd-0.png ]Salesforce¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¦½¤ÆâÍÆ¤ò¡É¤³¤Ã¤½¤ê¡É¸ø³«¡ªÆ±»ñ³Ê¤ÏSalesforce¤Î¤¢¤é¤æ¤ëµ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÌä¤¦¤¿¤á¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¤Î»ñ³ÊÂÐºö¤ÏÍÆ°×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï»ñ³Ê¼èÆÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤òºîÀ®¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ¤Î¼Ò°÷¤È¥Á¥åー¥¿ー¤¬Æó¿Í»°µÓ¤Ç»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³°Éô¤ÎÊý¤Ë¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÇSalesforce´ÉÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Salesforce»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤¿»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤Êý¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¤´»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Salesforce¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥í¥Ã¥°¥¦¥§¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼Ò°÷Æþ¼Ò¸å¡¢ËØ¤É¤¬SalesforceÇ§Äê¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ç³Ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¼Ò°÷¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©¤Î¸¦½¤¡¦»Ù±ç¤ò"¤³¤³¤À¤±"¤Î¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤ò¤·¤Þ¤¹¡£SalesforceÇ§Äê¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¹ç³Ê¡¢°ì½ï¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ã¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡ä¢¡¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¡ÚÌµÎÁ¡¦¿Í¿ô¸ÂÄê¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÛSalesforceÇ§Äê¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー¼èÆÀ¥»¥ß¥Êー¡Ù¢¡³«ºÅÆü»þ2025/1/9(ÌÚ) 18¡§00～19¡§002025/3/11(²Ð) 18¡§00～19¡§00¢¡ÂÐ¾Ý¼ÔSalesforceÇ§Äê¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤ÊýSalesforce¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤¤Êý¢¡ÌÜÅªSalesforceÇ§Äê¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤Êý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¸³¼Ô¤ÎÊý¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¡ª¢¡¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×SalesforceÇ§Äê¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー»ñ³Ê¤Î¼õ¸³³µÍ×SalesforceÇ§Äê¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤´¾Ò²ð»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÙ¶¯Ë¡¤ä¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î¤´¾Ò²ð³Ø½¬´ÉÍý¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤´¾Ò²ð¡ù¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥á¥ó¥ÐーÆ±Åù¤Î³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¤ò¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¡³«ºÅ¾ì½ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¢¡ÎÁ¶âÌµÎÁ¢¡¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤éhttps://frogwell.co.jp/seminar_read/salesforce-administrator/¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥í¥Ã¥°¥¦¥§¥ë³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÅÄ¡¡¹¨Ç·ÀßÎ©¡§2010Ç¯5·î½êºßÃÏ¡§¢©105-0004¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-9-10Å·æÆ¿·¶¶¥Ó¥ë7F²ñ¼ÒHP¡§https://frogwell.co.jp/¢¡»ö¶ÈÆâÍÆ¥áー¥«ー¡¦ÈÎÇä²ñ¼Ò¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ°åÎÅ´ØÏ¢¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦²Ã¹©¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¢¡½êÂ°ÃÄÂÎ°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¶¨²ñ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à