¥¢¥¸¥¢½é¥ê¥á¥¤¥¯¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØYOUR HONOR～µö¤µ¤ì¤¶¤ëÈ½»ö～¡Ù1·î¤è¤ê¡ÖBS10¥¹¥¿ー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷·èÄê¡ªÍ½¹ð±ÇÁü¤Û¤«¡¢¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿½é²ò¶Ø¡ª

世界中から厳選した映画、海外ドラマが楽しめるBS放送サービス「BS10スターチャンネル」では、世界各国で制作が続く大ヒットドラマのアジア初リメイクとなる『YOUR HONOR~許されざる判事~』(全10話)を2025年1月23日(木)より独占日本初放送いたします。また「BS10スターチャンネル」での放送に先がけ、 全国無料のBS放送サービス「BS10」では、1月19日(日)に本編第1話の先行無料放送を行います。

《スターチャンネルは2025年1月10日(金)より、チャンネル名を「BS10スターチャンネル」に変更します》

BSJapanext、スターチャンネル合併 新しいBS放送局『BS10』誕生

2025 年 1 月 「スターチャンネル」と同時にリニューアル

※「BS10スターチャンネル」は、“クリアな画質・音質”はそのままに、BS10-2に移ります

詳細▶ https://www.bs10.jp/

本作は、アメリカをはじめドイツ・スペイン・イタリアなど世界各国でリメイクされている、イスラエル発の大ヒットドラマ『Kvodo(原題)』を原作に、『キム秘書はいったい、なぜ?』のユ・ジョンソン監督が韓国を舞台に描くクライムサスペンスドラマ。世界的ヒットとなった『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』を手掛けた、気鋭のプロダクションKT Studio Genieが制作を務め、2024年に韓国でTV放送されるやスマッシュヒットを記録し話題を集めました。

息子の罪を隠蔽しようと奔走する判事ソン・パンホ役を、『梨泰院クラス』、『魅惑の人』のソン・ヒョンジュが熱演。“息子を守りたい心”と、“判事としての正義”の狭間で苦悩する様を巧みに演じ分け、圧倒的な演技力を見せる。パンホに敵対する権力者キム・ガンホン役は、『六龍が飛ぶ』、映画『長沙里9.15』などドラマや映画でもに出演する名俳優キム・ミョンミン。さらに、パンホの息子役に『ムービング』のキム・ドフン、弟を殺した犯人への報復に燃える長男サンヒョク役に『Sweet Home -俺と世界の絶望-』シーズン2・3のホ・ナムジュンなど、新旧実力派俳優が豪華共演を果たします。

初放送決定に併せて解禁となった予告映像では、悲劇的な事故により危機に陥る父ソン・パンホ(ソン・ヒョンジュ)息子ホヨン(キム・ドフン)、そして息子を殺され報復しようとする父キム・ガンホン(キム・ミョンミン)と異母兄サンヒョク(ホ・ナムジュン)の姿が映し出される。息子の命を守るため己の信念をも捨て事件を隠蔽しようとするパンホと、息子を失った悲しみと怒りで復讐心を燃やすガンホンから漂う緊張感がひしひしと伝わり、手に汗握る展開を想像させる映像に仕上がっている。

さらに、対峙するパンホ親子とガンホン親子の姿が並ぶ日本版キービジュアルも解禁。決意を固めるパンホ、不安な表情のホヨン、復讐を狙うサンヒョク、怒りを燃やすガンホン。登場人物たちの心情までもそのまま表すビジュアルとなっている。息が詰まるような緊迫感に満ちた珠玉のクライムサスペンスをぜひお見逃しなく!

【あらすじ】ウウォングループのキム・ガンホン会長(キム・ミョンミン)は、息子サンヒョンの誕生日にバイクを贈るが、ドライブへと出かけたサンヒョンはソン・パンホ判事(ソン・ヒョンジュ)の息子ホヨン(キム・ドフン)に車ではねられてしまう。瀕死の重傷を負ったサンヒョンを置き去りにして事故現場から逃げ帰ったホヨンに、パンホは自首を促すが、死亡した被害者の身元を知り愕然とする。パンホは、元暴力組織であり強大な権力を持つウウォングループの会長の息子を殺したとなればホヨンはただでは済まないと考え、息子の命を守るために事故を徹底的に隠蔽することを心に決める。一方、愛する息子がひき逃げ事故に遭って死亡したという知らせを受けて悲しみに打ちひしがれるガンホンは、ひき逃げをした犯人を捜し出そうと行動し始め…。

【登場人物】

ソン・パンホ

(演:ソン・ヒョンジュ)

人望があり尊敬される高潔な判事。妻ウネを2年前に亡くし、今は息子のホヨンと2人暮らし。

キム・ガンホン

(演:キム・ミョンミン)

ウウォングループ会長。親から継いだ暴力組織を財閥グループに昇華しながらも、依然として強大な権力を維持する冷徹な男。

ソン・ホヨン

(演:キム・ドフン)

パンホの息子。喘息持ちの大学生。母ウネを2年前に亡くす。ある日、キム・ガンホン会長の息子サンヒョンを車でひき殺してしまう。

キム・サンヒョク

(演:ホ・ナムジュン)

ガンホンの長男。ホヨンにひき殺されたサンヒョンの腹違いの兄。暴力と権力ですべて解決すればいいという思考の持ち主。

カン・ソヨン

(演:チョン・ウンチェ)

権力に屈しない検事。権力に物を言わせるウウォングループの悪事を暴こうと執念を燃やしている。

キム・ウン

(演:パク・セヒョン)

ガンホンの娘。純粋で幼く、ストレスに弱い。ある日、納骨堂でホヨンと出会う。

<放送情報> 韓国ドラマ 『YOUR HONOR~許されざる判事~』 (全10話)

【有料放送】 「BS10スターチャンネル」 <字幕版> 1月23日(木)より 毎週木曜 よる7:45 ほか

【無料放送】 「BS10」 <字幕版> 1月19日(日) 第1話先行無料放送

■作品公式サイト:https://www.star-ch.jp/drama/drama/yourhonor/1/

【監督】ユ・ジョンソン(『キム秘書はいったい、なぜ?』)

【出演】ソン・ヒョンジュ(『梨泰院クラス』、『魅惑の人』)、キム・ミョンミン(『六龍が飛ぶ』、映画『長沙里9.15』)、キム・ドフン(『今日のウェブトゥーン』、『ムービング』)、ホ・ナムジュン(『Sweet Home -俺と世界の絶望-』シリーズ、『婚礼大捷<こんれいたいしょう> -愛結ぶ二人-』)、チョン・ウンチェ(『客-ザ・ゲスト-』)、パク・セヒョン(『最高のエンディング』)ほか

【スターチャンネル】スターチャンネルは、世界中から厳選した映画、海外ドラマが楽しめるBS放送サービスです。ハリウッド大作や名作映画に加え、スターチャンネルでしか観られない日本初公開となる掘り出し映画やドラマなどの独占作品、さらにソフト未収録の貴重な日本語吹替版など、他では観られない激レア作品もラインナップ! https://www.star-ch.jp