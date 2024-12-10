pickupon¡¢ÆüËÜ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥ÉÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¶¨²ñ (JUSA)¤Ë²ÃÆþ
pickupon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¾®È¨ÍÎ°ì¡¢°Ê²¼pickupon¡Ë¤Ï¡¢²ñÏÃ¥µ¥Þ¥êーAIÅÅÏÃ¡Öpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¶È³¦Æ°¸þ¤ÎÇÄ°®¤ä¾ðÊó¶¦Í¤òÄÌ¤¸¡¢Ë¡Îá½å¼é¤ä¶È³¦È¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥ÉÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢JUSA¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ JUSA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JUSA¤Ï¡¢2019Ç¯5·î¡¢VoIP¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡¢ÅÅÏÃ¡¢SMS¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤êÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÅÅÏÃÌÖ¤È¤¤¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÄÌ¿®´ðÈ×¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¿·À¤Âå¤ÎÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¤òÁý¿Ê¤·¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¸øÀµ¶¥Áè¤òÂ¥¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JUSA¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºöÄê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À¯ºöÄó¸À¤äÉÔÀµÍøÍÑËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä»ö¶È¼ÔÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥ÉÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¶¨²ñ
Japan Unified communications Service provider Association (JUSA)
¡Êhttps://www.jusa.jp/¡Ë
¢£ ²ñÏÃ¥µ¥Þ¥êーAIÅÅÏÃ¡Öpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÅÅÏÃ¶ÈÌ³DX²½¤Ë¤è¤ê²ò·è¤Ç¤¤ë3¤Ä¤ÎÌäÂê¡Û
1. CRM¤Ø¤ÎÆþÎÏÏ³¤ìÌäÂê
¡¡CRM¡¦SFA¤Ë¼«Æ°ÆþÎÏ¡ªÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢ÆþÎÏÏ³¤ì¤âËÉ¤°¡ª
2. ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½ÌäÂê
¡¡¥Æ¥¥¹¥È¡ß²»À¼¤Î°ì¼¡¾ðÊó¤¬»Ä¤ê¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¥³ー¥ë¤ò°ì½Ö¤Ç³ÎÇ§¡¦¶¦Í¡ª
3. Â°¿Í²½ÌäÂê
¡¡¸ÜµÒ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¡×¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬¤É¤ó¤É¤óÃßÀÑ¡ª
²ñÏÃ¥µ¥Þ¥êーAIÅÅÏÃ¡Öpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢AI¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¥µ¥Þ¥êー¤ò¥Æ¥¥¹¥È¡ß²»À¼¤ÇºîÀ®¤·¡¢¼«Æ°ÆþÎÏ¡¦¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆþÎÏ¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤ò¥Áー¥à¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡ÊCRM¡¦SFA¤Ê¤É¡Ë¤Ø¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È¤Î²ÍÅÅ¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÆþÎÏÏ³¤ì¤òËÉ¤®¡¢ÆþÎÏ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï2019Ç¯9·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥æー¥¶ー¿ô¤¬Áý²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÏ¢·È²ÄÇ½¥Äー¥ë¡ä
¡¡Mazrica, Salesforce, HubSpot, Google ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È, Microsoft Excel, Slack
¢¨Webhook¤ò²ð¤·¤Æ³Æ¼Ò¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È²ÄÇ½
pickupon¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://pickupon.io/
¢£ pickupon³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¡Ø¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¡×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£HCI¡¢¿ÈÂÎ³ÈÄ¥¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢ー¥È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÎÎ°è²£ÃÇÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬2018Ç¯1·î¤ËOpen Network Lab¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤Ë2018Ç¯2·î15Æü¤ËÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï¡¢²ñÏÃ¥µ¥Þ¥êーAIÅÅÏÃpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§pickupon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊË¡¿ÍÈÖ¹æ¡§8040001103567¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ4ÃúÌÜ2－45 ¹âÐòÆ²¥Ó¥ë2³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀéÍÕ¥ª¥Õ¥£¥¹ ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¿ûÌî2-15-8 little green1F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§¾®È¨ ÍÎ°ì
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2018Ç¯2·î15Æü
URL¡¡¡¡¡§https://pickupon.io/corporate
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ñÏÃ¥µ¥Þ¥êーAIÅÅÏÃ¡Öpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¡×( https://pickupon.io/ )¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡£±Ä¶È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï±Ä¶È¥Ï¥Ã¥¯¡×( https://pickupon.io/blog )¤Î±¿±Ä¡£
¢£ ¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§pickupon³ô¼°²ñ¼Ò
TEL¡¡ ¡§050-3134-5404
e-mail ¡§info@pickupon.io
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://pickupon.io/inquiry