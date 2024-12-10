¡Ø¥Ï¥ß¥À¥·¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀé¶Ì³Ø±à½÷»ÒÀ©Éþ¡×¤¬¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª¤è¤êÅÐ¾ì¡ª¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Û
¡Ø¥Ï¥ß¥À¥·¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ù¤Î¸ø¼°¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡×¤è¤êÅÐ¾ì¡ª
¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Þ¤É¤½¤Õ¤È¡×¤«¤éÈ¯Çä¤ÎPC¥²ー¥à¡Ø¥Ï¥ß¥À¥·¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÏÂÀôÈÞ°¦¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦¡ÈÀé¶Ì³Ø±à¡É¤Î½÷»ÒÀ©Éþ¤¬¸ø¼°¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¸ø¼°´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¿§¹ç¤¤¤ä·Á¾õ¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÀßÄêÄÌ¤ê¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÃå¡£
¡ÖÀé¶Ì³Ø±à½÷»ÒÀ©Éþ¥Ù¥¹¥È¥»¥Ã¥È¡¿¥¹¥«ー¥È¡×¤Ï2025Ç¯6·î¾å½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
Âþº£¥³¥¹¥ÑÄÌÈÎ¤ò´Þ¤à¥³¥¹¥Ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£Àé¶Ì³Ø±à½÷»ÒÀ©Éþ¥Ù¥¹¥È¥»¥Ã¥È
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¥Ù¥¹¥È¡¢¥ê¥Ü¥ó
²Á³Ê¡§78,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ladies S/M/L/XL/XXL
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î¾å½ÜÍ½Äê
Made in Japan
¢£Àé¶Ì³Ø±à½÷»ÒÀ©Éþ¥¹¥«ー¥È
²Á³Ê¡§34,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ladies S/M/L/XL/XXL
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î¾å½ÜÍ½Äê
Made in Japan
----------------------------------------------------------------
(C) ¤Þ¤É¤½¤Õ¤È
----------------------------------------------------------------
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ
¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª
¼è°·Å¹ÊÞ¡¿¤´Í½Ìó¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡ÖÀé¶Ì³Ø±à½÷»ÒÀ©Éþ¥Ù¥¹¥È¥»¥Ã¥È¡¿¥¹¥«ー¥È¡×¤Ï¸½ºß¡ãÁáÆÀÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¸ー¥¹¥È¥¢¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÇÂç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁáÆÀÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û
¡¡ÄÌÈÎ¡§¥³¥¹¥ÑÄÌÈÎ ¡¿ ¥¸ー¥¹¥È¥¢¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¡2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¤Þ¤Ç
¡¡Å¹Æ¬¡§¥³¥¹¥Ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¡2025Ç¯1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç
¡¡¢¨Í½Ìó¿ôËþÎ»¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤òÁá´ü½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï»ÙÊ§ÊýË¡¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡https://www.cospa.com/cospatio/qa_detail/id/206#206
¡Ú´ðËÜÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¡～2025Ç¯1·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¢¨´ðËÜÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´ÖÁ°¤ËÁá´ü½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨´ðËÜÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¸å¤Ï¡¢½àÈ÷¿ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Í½Ìó½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼è°·Å¹ÊÞ¡Û
¡¡¡¦¥³¥¹¥Ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¡https://www.cospa.com/event/id/19660
¡¡¡¦¥³¥¹¥ÑWEBÄÌÈÎ¡¡https://www.cospa.com/cospatio/
¡¡¡¦¥¸ー¥¹¥È¥¢¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¡https://www.geestore.com/
¡¡¤Û¤«
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Ê¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë¡Û
https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/02156/mode/series
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
▶ ¥³¥¹¥Ñ¸ø¼°SNS
¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤äºÆÀ¸»º¾ðÊó¤Ê¤ÉºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡https://x.com/cospa_inc
¡¦Instagram¡¡https://www.instagram.com/cospa_inc/
¡¦YouTube¡¡https://www.youtube.com/@cospa_inc
¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¢¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡¦¥³¥¹¥Ñ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È https://www.cospa.com/
¡¦¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.cospa.com/cospatio/
¡¦¤ªÌä¹ç¤»Àè https://www.cospa.com/inquiry ¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÏÁÇºà¡ÊÀ¸ÃÏÅù¡Ë¡¦»ÅÍÍ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¹Ô°Ù¤ò°ìÀÚ¶Ø»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡×¤È¤Ï
1995Ç¯ÁÏ¶È¡£¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Ëè½µ¿·¾¦ÉÊ¤¬¼õÃí³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö2,000¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê¾å¤òÀ¤¤Ë¤ª¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥°¥Ã¥º¡ÖCOSPA¡Ê¥³¥¹¥Ñ¡Ë¡×¡ÖÆó¼¡¸µ¥³¥¹¥Ñ¡×
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡ÖCOSPATIO¡Ê¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡Ë¡×¡ÖCOSYUME¡Ê¥³¥¹¥æ¥á¡Ë¡×