Ãæ³°À½Ìô¤¬DX¿ä¿Ê¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥ê¥à¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ìó1ËüÂæ¤ÎPC¥ê¥×¥ìー¥¹¤ò¼Â»Ü ～¸Î¾ã¡¦Îô²½¸¡ÃÎ¤äÄ´Ã£¤«¤é´ÉÍý¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×±¿ÍÑ¤ÇITÉôÌç¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤òºï¸º～
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦CEO¡§Èõ¸ý ÂÙ¹Ô¡¢°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§±üÅÄ ½¤¡¢°Ê²¼¡¢Ãæ³°À½Ìô¡Ë¤ËË¡¿Í¸þ¤±PC¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥ê¥à¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÇ¼Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³°À½Ìô¤Ç¤Ï¡ÖCHUGAI DIGITAL VISION 2030¡×¤òºöÄê¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁ´¼ÒDX¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢DX¿ä¿Ê¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¥¹¥ê¥à¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢10,650Âæ¤ÎPC¥ê¥×¥ìー¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿Ä´Ã£¤«¤é´ÉÍý¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×±¿ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ITÉôÌç¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡Û
Ãæ³°À½Ìô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÒÍÑPC¤ò¥êー¥¹¤ÇÄ´Ã£¤·¡¢±¿ÍÑ¤Ï¥Ù¥ó¥Àー¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·î¤Ë100·ï¤«¤é200·ï¤â¤Î¸Î¾ã¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¤ÍýÂÐ±þ¤Î¤¿¤Ó¤ËÄÉ²ÃÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò°÷¤Î¶ÈÌ³¤¬»ß¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¤ÍýÂÐ±þ¤ËITÉôÌç¤¬¥³¥¹¥È¤ä¹©¿ô¤ò¤«¤±¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢PC´ÉÍý¶ÈÌ³¤¬DX¿ä¿Ê¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á´¼ÒÅª¤ÊDX¿ä¿Ê¤ò·Ç¤²¤ë¾å¤Ç¤Þ¤º¤Ï¼Ò°÷¤¬É¬¤º»È¤¦DX¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ëPC¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Î¾ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¹âÉÊ¼Á¤ÊÃ¼Ëö¤È¡¢°ÂÁ´¤Ç±¿ÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¤Î¥¹¥ê¥à¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢´ë¶È¤ÎITÉôÌç¤Ç¤Ï¾ã³²ÂÐ±þ¤äPC´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤«¤é´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤äDX¤Î¿ä¿Ê¤Þ¤Ç¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¥à¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¤ÏPC¤ÈPC´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ITÉôÌç¤¬¤è¤ê·Ð±Ä²ÝÂê¤äDX¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤ÉPC¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿ITÉôÌç¸þ¤±BPO¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ITÉôÌç¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤È½¾¶È°÷¶ÈÌ³¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Ê¢¨2¡Ë¥¼¥í¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
1. ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ð¥¤¥ëPC¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥Îー¥È¡×¤Ç±ß³ê¤Ê¶ÈÌ³¤¬²ÄÇ½¤Ë
2. PC¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¸Î¾ã¡¦Îô²½¸¡ÃÎ¤ÇËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ë
3. ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×±¿ÍÑ¤Ç´ÉÍýÂ¦¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤òºï¸º
Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì¤Ê¤É¾ÜºÙÆâÍÆ¤Ï²¼µ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://connect.panasonic.com/jp-ja/case-studies/chugai-pharm
¢£Ç¼Æþµ¡´ï
¥¹¥ê¥à¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ð¥¤¥ëPC ¥ì¥Ã¥Ä¥Îー¥È¡ÊCF-FV4¡Ëx 8,800Âæ
¡¦Â¾¼ÒÀ½PC x 1,850Âæ
¡¦PC¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê³ÈÄ¥¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¢£Ë¡¿Í¸þ¤±PC¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥ê¥à¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¡×
¥¹¥ê¥à¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ð¥¤¥ëPC ¥ì¥Ã¥Ä¥Îー¥È¤ÈÊØÍø¤ÊPC±¿ÍÑ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±PC¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×Á´¼ÒÌó14ËüÂæ¤Î½¸Ãæ´ÉÍý¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢PC¤ÎÄ´Ã£¡¦±¿ÍÑ¡¦ÇÑ´þ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²ÔÆ¯¾õÂÖ¤ä¥½¥Õ¥È¡¦OS¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ëPC¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤äPC¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿ITÉôÌç¸þ¤±BPO¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¡¦Í×·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ITÉôÌç¤ÎPC´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷¶ÈÌ³¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Ê¢¨2¡Ë¥¼¥í¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Ë¡¿Í¸þ¤±PC¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥ê¥à¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¡×
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/letsnote/pc-service/sws
¢§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ð¥¤¥ëPC ¥ì¥Ã¥Ä¥Îー¥È¡ÊË¡¿Í¸þ¤±¡Ë
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/letsnote
¢¨1 Business Process Outsourcing¡§¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÉô¤ò³°Éô°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨2 PC¤¬¸Î¾ã¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡¢¶ÈÌ³¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1925Ç¯¡ÊÂçÀµ14Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2025Ç¯¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥íー¥¬¥ó¡ØÁÏÂ¤¤Ç¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡Ù¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÁÏÌôÎÏ¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÁÏÌôµ»½Ñ¤ËAI¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤À¸«¤Ì¿·Ìô¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Ãæ³°À½Ìô¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.chugai-pharm.co.jp/(http://www.chugai-pharm.co.jp/)
¡Ú¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2022Ç¯4·î1Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È²ñ¼ÒÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤È¯Â¤·¤¿¡¢B2B¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÌó28,300Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï1Ãû2,028²¯±ß¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸½¾ì¤«¤é ¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤· Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢À½Â¤¶È100Ç¯¤ÎÃÎ¸«¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¹âÅÙ¤Ëº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¸½¾ì¡×¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦Â¸¤Ç¤¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¡¦ÃÏµå¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¡×¤È¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢DEI¡ÊDiversity, Equity & Inclusion¡Ë¿ä¿Ê¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥¤¥¥¤¥¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤´ë¶ÈÊ¸²½¤Î²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://connect.panasonic.com
¢§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È Newsroom
https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom
¢§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È DEI¡ÊDiversity, Equity & Inclusion¡Ë
https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥·¥¹¥Æ¥à¤ªµÒÍÍ¤´ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-878-410
¼õÉÕ¡§9»þ～17»þ30Ê¬¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ï¼õÉÕ¤Î¤ß¡Ë