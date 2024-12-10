ÇîÊóÆ²¡¢±§Ãè¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥¨¥ó¥È¥êー¡×¤Ë½Ð»ñ
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÅçÀµ¹¬¡¢°Ê²¼ÇîÊóÆ²¡Ë¤Ï¡¢±§Ãè¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Î¥¹¥Úー¥¹¥¨¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·§Ã«Î¼°ì¡¢°Ê²¼¥¹¥Úー¥¹¥¨¥ó¥È¥êー¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬Ì±´Ö´ë¶È¡¦Âç³ØÅù¤Ë¤è¤ë±§ÃèÊ¬Ìî¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏµÞ³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§Ãè¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÅÐ¾ì¤ä¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Î±§Ãè¶È³¦»²Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±§Ãè´ØÏ¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¤äÍø³èÍÑ¤Ë¤ÏÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ËÃÎ¸«¤Î¤Ê¤¤´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²Æþ¥Ïー¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
ÇîÊóÆ²¤Ï2012Ç¯¤Ë¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê°Ê²¼ JAXA¡Ë¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢±§Ãè¤«¤éÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤é¤±±§Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢JAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¸õÊä¼Ô¤ÎÊç½¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»Ù±ç¤ä¡¢¹ñÆâ³°¤Î±§Ãè´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥±¥Ã¥ÈÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡¢JAXA¤ä¹ñÆâ³°¤Î±§Ãè³«È¯´ØÏ¢´ë¶È¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Úー¥¹¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¡¢±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÉý¹¤¤·Ð¸³¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Á¡¢¼«¼Ò¤Ç±§Ãè¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò±§Ãè´Ä¶¤ÇÅ¬¹ç¤µ¤»¤ëµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢JAXA¤è¤ê¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¼«Æ°¼Â¸³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGEMPAK¡Ë¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤Î¼õÂ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½Ð»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇîÊóÆ²¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¥¹¥Úー¥¹¥¨¥ó¥È¥êー¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤è¤êÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤Äó°Æ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÇîÊóÆ²¤Ïº£¸å¤â¡¢»º¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯Åù¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Úー¥¹¥¨¥ó¥È¥êー ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥¹¥Úー¥¹¥¨¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·§Ã« Î¼°ì
½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÀé¸½2-1-6
»ñËÜ¶â¡§300Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±§Ãè´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
URL¡§https://space-entry.co.jp/
¡Ú¥¹¥Úー¥¹¥¨¥ó¥È¥êー¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·§Ã« Î¼°ì»á¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
»äÃ£¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÇîÊóÆ²ÍÍ¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢º£²ó¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ªÎÏ¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë±§Ãè¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ±§Ãè¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇîÊóÆ²¡¡¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡À¾»³ ÂÙ±û¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇîÊóÆ²¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Úー¥¹¥¨¥ó¥È¥êーÍÍ¤ò»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±§Ãè»º¶È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¥êー¥É¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇîÊóÆ²¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶ÈÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
<»²¹Í¾ðÊó>
¢¡ÇîÊóÆ²¡Ö¤Ò¤é¤±±§Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÇîÊóÆ²¡Ö¤Ò¤é¤±±§Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢JAXA¤ä¹ñÆâ³°¤Î±§Ãè³«È¯´ØÏ¢´ë¶È¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¡¢¹¹ð¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢PR¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¡¢¡Ö±§Ãè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢³«È¯¤«¤é¡¢¼Â¸½¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.hakuhodo-spaceproject.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ hirakeucyu@hakuhodody-holdings.co.jp