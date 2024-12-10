¥»¥«¥ó¥É¥Ïー¥Ù¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¿©ÎÁ±þ±ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ò±äÄ¹
ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌµÚ¤Ó±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÎÈ¯ºÒ°Ê¹ß¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥«¥ó¥É¥Ïー¥Ù¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢2HJ/ https://2hj.org/¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¡Ö¿©ÎÁ±þ±ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ÎÌµÎÁÄó¶¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö½é2024Ç¯11·î30Æü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ò¡¢2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©ÎÁ±þ±ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Ï¡¢ÈïºÒ¤Ë¤è¤ê¼«Âð¤¬Â»²õ¤·¡¢·úÀß·¿²¾Àß½»Âð¤äÌ±´ÖÄÂÂß¼Ú¾å¤²½»Âð¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏºßÂðÈòÆñÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÊý¤äÀ¸³è¤Ëº¤µç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äù¤áÀÚ¤êÆü¤Þ¤Ç¹ÔÀ¯¡¢ÃÏ¸µÃÄÂÎÅù¤È¶¨Æ¯¤Ç¿½¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£1,500À¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê²ÈÄí¤Ç¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¿©ÉÊ¤ò2HJ¤Î¥í¥´ÉÕ¤¥À¥ó¥Üー¥ë¡Ê±¦²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢10kgÁ°¸å¤Î¤â¤Î¤òÌµÎÁ¤Ç¡¢1À¤ÂÓ¤Ë¤Ä¤¡¢1²ó¤Ò¤ÈÈ¢¤ò3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
<¿©ÎÁ±þ±ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÉÊ¤ÎÎã>
¼ç¿©¡§ÊÆ¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¡¢´¥ÌÍ¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É ÉûºÚ¡§¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡¢´ÌµÍ¡¢Â¨ÀÊ¥¹ー¥×¡¢´¥Êª¡¢Æé¤Ä¤æ¤Ê¤É¡¡Ä´Ì£ÎÁ¡§Ì£Á¹¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢±ö¡¢º½Åü¡¢¤À¤·¤ÎÁÇ¤Ê¤É ¤ª²Û»Ò¡§¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥¼¥êー¤Ê¤É ¡¡°ûÎÁ¡§¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÇþÃã¡¢¥³ー¥Òー¤Ê¤É
¤³¤ì¤Þ¤Ç511À¤ÂÓ¡Ê2024Ç¯12·î10Æü¸½ºß¡Ë¤Ë¸þ¤±Æ±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÈ¯Á÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍÄ¤¤»Ò¶¡¤òÊú¤¨¡¢ÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿©ÉÊ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤Ë¡¢ÀÎ¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êì¿Æ¤«¤é¤Î¾®Êñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤ÎºÝ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¼ê·Ú¤ËÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¿©ºà¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êµ®½Å¤Ê¤ªÊÆ¤Ê¤É¡¢µ¤¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¹ー¥Ñー¤¬ºÆ·úÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿©ÉÊ¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯3·î¤ËÃæ´ü»Ù±ç¤ò»ëÌî¤ËÀÐÀî¸©¼¯Åç·´ÃæÇ½ÅÐÄ®¤Ë³«Àß¤·¤¿¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¡È¥Ï¥Ö¡É¤È¤Ê¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ïー¥Ù¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÃæÇ½ÅÐµòÅÀ¡×¤Ç¤Ï¡¢20¤òÄ¶¤¨¤ëºÒ³²»Ù±çÃÄÂÎ¤äÃÏ¸µÃÄÂÎ¤Ë¿©ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢Ãæ´Ö»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²HJ¤Ïº£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿©¤Î»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤½¼Ê¬¤Ê¿©ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯¤ä³Æ»Ù±çÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÃæÇ½ÅÐµòÅÀ¤Îµ¡Ç½³È½¼¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
£²HJ¤Ï¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö¿©ÎÁ±þ±ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£