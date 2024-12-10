PATENTIX¡¢À¤³¦½é ¥ë¥Á¥ë·¿GeO2·ë¾½¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¥ー¥Ð¥ê¥¢¥À¥¤¥ªー¥ÉÆ°ºî¤ò³ÎÇ§
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜºæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ýÍ§¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥ª¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¡Ê2023Ç¯12·î19ÆüÄù·ë¡ËÀè¤Ç¤¢¤ëÎ©Ì¿´ÛÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¢Patentix³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°áÈåËÍ´¡¢°Ê²¼¡ÖPATENTIX¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ë¥Á¥ë·¿Æó»À²½¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¡Êr-GeO2¡ËÃ±·ë¾½ÇöËì¾å¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥ー¥Ð¥ê¥¢¥À¥¤¥ªー¥É¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤ÎÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ïr-GeO2¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢r-GeO2¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡Ê2024Ç¯11·î27ÆüÉÕ¡Ë¡£
¡ãËÜµ»½Ñ¤ÎÇØ·Ê¡ä
¸½ºß¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥âー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÅÅÎÏÊÑ´¹²óÏ©¤ÇÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ¤òÊÑ´¹¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÇ®¤ÏÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÂ»¼º¤Ç¤¹¡£È¯ÅÅ½ê¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬»È¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÅÅÎÏÊÑ´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÂ»¼º¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¥³¥ó¡ÊSi¡§¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×1.12eV¡Ë¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×¤¬3.3eV¤È¹¤¤¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ð¥¤¥É¡ÊSiC¡Ë¤äÃâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGaN¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëSiC¤Ï¡¢Si¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó40%¤Î¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×¤¬4.6eV¤È¤µ¤é¤Ë¹¤¤r-GeO2¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SiC¤ò¾å²ó¤ë¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢r-GeO2¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄÈ¾Æ³ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGa2O3¡Ë¤Î¸¦µæ¤¬¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢r-GeO2¤Ï»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¤Ç¤Ïº¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ëÉÔ½ãÊª¥Éー¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ëP·¿¤ÎÈ¯¸½¤¬ÍýÏÀÅª¤ËÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
PATENTIX¤Ç¤Ï¡¢r-GeO2¤Ë¥É¥Êー·¿ÉÔ½ãÊª¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¡ß10¤Î18¾è¤«¤é1¡ß10¤Î20¾è[cm-3]¤È¤¤¤¦¹âÇ»ÅÙ¤ÎN·¿¥Éー¥Ô¥ó¥°(N+¥Éー¥Ô¥ó¥°)¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢r-GeO2¤òÍÑ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ÊーÉÔ½ãÊªÇ»ÅÙ¤¬1¡ß10¤Î17¾è[cm-3]°Ê²¼¤ÎN-ÁØ¤Î¼Â¸½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢r-GeO2¤òÍÑ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ°ºî¼Â¾Ú¤âÌ¤Ã£À®¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãº£²ó¤ÎÀ®²Ì¡ä ¡¡
PATENTIX¤Ï¡¢N+ÁØ¤Îr-GeO2·ë¾½Ëì¾å¤Ë1¡ß10¤Î17¾è[cm-3]ÄøÅÙ¤Î¥É¥ÊーÉÔ½ãÊª¤òÆ³Æþ¤·¤¿N-ÁØ¤Îr-GeO2·ë¾½¤òÀ®Ëì¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÊª¼Á¡¦ºàÎÁ¸¦µæµ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡ÖNIMS¡×¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤Ç»Ï¤á¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¥ー¥Ð¥ê¥¢¥À¥¤¥ªー¥É¡Ê°Ê²¼¡ÖSBD¡×¡Ë¤ÎÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºPATENTIX¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àä±ïÀTiO2´ðÈÄ¾å¤ËN+¤Îr-GeO2Ã±·ë¾½Ëì¤òÀ®Ëì¤·¡¢Â³¤¤¤ÆN-¤Îr-GeO2Ã±·ë¾½Ëì¤òN+ÁØ¤Î¾å¤ËÀ®Ëì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆNIMS¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢N-ÁØ¤ò¥É¥é¥¤¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤ÆN+ÁØ¤òÏª½Ð¤µ¤»¡¢ÅÅ¶Ë¤òÀ®Ëì¡¦·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¿»÷½Ä·¿¹½Â¤¤ÎSBD¤ò·ÁÀ®¤·¡Ê¿Þ1¡Ë¡¢¤½¤ÎÅÅÎ®ÅÅ°µÆÃÀ¡ÊI-VÆÃÀ¡Ë¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ1: º£²ó»îºî¤·¤¿r-GeO2Ã±·ë¾½Ëì¤òÍÑ¤¤¤¿µ¿»÷½Ä·¿¤ÎSBD¤Î¹½Â¤ÌÏ¼°¿Þ
É¾²Á¤Î·ë²Ì¡¢»îºî¤·¤¿r-GeO2 SBD¤¬¥À¥¤¥ªー¥ÉÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£ON/OFFÈæ¤Ï7·å¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÀ°Î®ÆÃÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÆÎÌÅÅ°µÂ¬Äê¡ÊC-VÂ¬Äê¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆN-ÁØ¤Î¥É¥ÊーÉÔ½ãÊªÇ»ÅÙ¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó1¡ß10¤Î17¾è[cm-3]¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬³Î¤«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2 ±¦¡Ë¡£
¿Þ2: r-GeO2 SBD¤ÎI-VÆÃÀ¡Êº¸¡Ë¤È£Î-ÁØ¤ÎÉÔ½ãÊªÇ»ÅÙ¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¡Ê±¦¡Ë
º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ïr-GeO2¤òÍÑ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ¤³¦½é¤Î¼Â¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢r-GeO2¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ºàÎÁ¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ã¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¡ä
º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢r-GeO2¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó»îºî¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ïµ¿»÷½Ä·¿¹½Â¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ë½Ä·¿¹½Â¤¤ÎSBD¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ë¾½Ëì¤Î¹âÉÊ¼Á²½¤äÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î±þÍÑ¤ò¹¤²¤ë¾å¤ÇÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ëP·¿¤Î¼Â¸½¤Ë¤â°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ýÍ§¹¨¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜºæ»Ôºæ¶è»°ÊõÄ®4Ãú230ÈÖÃÏ¡¡
HP¡§https://www.qualtec.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡üÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÉÔÎÉ²òÀÏ¡¦¿®ÍêÀ»î¸³¤Î¼õÂ÷¤ª¤è¤Ó¿·µ»½Ñ¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹©¾ì·Ð±Ä¡¢¼ÂÁõµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¥ìー¥¶²Ã¹©¡¦É½ÌÌ½èÍý¡Ê¤á¤Ã¤¡Ëµ»½Ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈùºÙ²Ã¹©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü»î¸³ÁõÃÖ¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¼ÒÌ¾¡§Patentix³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°áÈåËÍ´¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÌîÏ©Åì1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡Î©Ì¿´ÛÂç³ØBKC¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿¡¡
HP¡§https://www.patentix.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿·µ¬µ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢À½Â¤ÈÎÇä¡¢³Æ¼ï¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ»ö¶È¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿ÍÎà¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡£À¤³¦½é¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ð¥¤¥É¾å¤Î¥ë¥Á¥ë¹½Â¤Æó»À²½¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥àÀ½Ëì¡ÊÆÃµö½Ð´êºÑ¡Ë¤ËÀ®¸ù¤·¡¢2023Ç¯9·î¤Ë²¤½£ºÇÂç¤ÎºàÎÁ³Ø²ñ¡ÖE-MRS¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£