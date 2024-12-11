³«ÃÒÆüËÜ¶¶³Ø±àÃæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ÇBeta Investors+ ¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ò¤´Äó¶¡

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At the start of the term, we began by exploring the basic concepts of economics, discussing questions like What is inflation? and What is a recession? It was great to see students excited to understand why financial knowledge is so important. Their interest grew even more when we moved on to stocks. Using Beta Research¡Çs program, students participated in ¡ÈTime Machine Trading¡É simulations, going back in U.S. history to invest in stocks, which gave them valuable real-world experiences.
It was fascinating to see how students connected historical events to changes in stock prices. They quickly grasped how government decisions impact the stock market. This was particularly relevant with the recent election of a new U.S. President, and many said they plan to keep an eye on market trends in the future.
These experiences made a challenging topic easier to understand and sparked a genuine interest in financial education and investing. It was truly a lightbulb moment for many, inspiring them to learn more about finance and the stock market.
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