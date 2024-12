³«ÃÒÆüËÜ¶¶³Ø±àÃæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ÇBeta Investors+ ¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ò¤´Äó¶¡

ベータインテグラル株式会社

AIを活用した金融経済教育アプリの開発と金融経済教育サービスの提供を行うベータインテグラル株式会社 (旧会社名:ベータ研究所株式会社、本社:東京都品川区、代表取締役:川上泰弘・岡本陽平)は、開智日本橋学園中学・高等学校におきまして体験型の金融経済教育プログラム『Beta Investors+』のご提供をしました。

開智日本橋学園中学・高等学校では、「生徒主体」「探究型」の教育を高いレベルで実践するために、国際バカロレア(IB)を取り入れた教育を行っており、MYPおよびDPの認定校となっています。IBの MYPの 教育プログラムは1~4年次において実践されています。IB教育の特徴は、単なる知識の修得でなく、自ら進んで考え探究し表現しながら学んでいくものです。IBの学びは、世界の教育学者や実践者の叡智を結集して構成した最先端の教育カリキュラムで、グローバルな視点を念頭に置きつつ、多様なものの見方や考え方を学びます。さらに、学際的な学びも重視することで、生徒が実社会との結びつきも意識して学ぶことができ、学ぶことの意義を感じやすいカリキュラムとなっています。この教育の考え方は、まさに同校の目指す探究型の学びとなっています。

この度、国際的な公共科の学習のため、「Beta Investors+」金融経済教育プログラムを中高4年生(高校1年生相当)のクラスに一括でご導入いただき、英語および日本語で金融経済の授業を実施させていただきました。ベータインテグラルでは「企業のファンダメンタルズ(基礎的条件)などを通して社会を見る目を養ってもらう」ことこそが金融教育の本質と考えており、シミュレーションを通じた体験型学習が、その後のより深い学習のきっかけになればと考えています。

開智日本橋学園中学・高等学校の国際的な教育を心より応援しており、この度、同校のお役に立てることを大変嬉しく考えています。

現在、教育は「より主体的に、より深い学習を目指した」大きな転換期を迎えつつあると考えています。わたしたちは、『Beta Investors+』が「歴史を知って未来を変える」より深い学習のきっかけとなるよう、また、経済の仕組みと投資を包括的に学べる楽しい投資教育サービスとなるように一層努めていきます。

弊社のシミュレーションアプリ 『Beta Investors』では、『タイムマシントレード』(※)を通じて、資産形成を体験型で学んでいただけます。『Beta Investors+』プログラムは、Beta Investorsアプリを活用した金融教育プログラムで、経済の仕組みの理解を通じて、経済の動きを予測し、各種指標に基づいて投資ポートフォリオを調整することを学びます。また、シミュレーション後には当時の時代背景の解説と、自分の投資行動を振り返るための分析がセットになった『AI投資行動診断』も合わせてご提供します。

『Beta Investors+』プログラムにより、金融経済の分野において「生徒が自ら学ぶ探究型の学び」につながるようにご支援させて頂きます。

なお、弊社ベータインテグラル株式会社は経済産業省「令和5年度学びと社会の連携促進事業(教育/EdTechイノベーション創出支援事業)」の一環として実施される「EdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)」に採択されていました。

是非、他の高校・中学校などの教育機関におかれましても、より深い金融教育のご提供のために体験型の金融教育「Beta Investors+」をご活用いただければと考えています。

お問い合わせは、「info@beta-research.jp」までお願いします。

※ 「タイムマシントレード」はベータインテグラル株式会社の商標です。(登録番号 第6801793号)

開智日本橋学園中学・高等学校 Arora先生と松崎先生のコメント社会科 Arora Swati先生

At the start of the term, we began by exploring the basic concepts of economics, discussing questions like What is inflation? and What is a recession? It was great to see students excited to understand why financial knowledge is so important. Their interest grew even more when we moved on to stocks. Using Beta Research’s program, students participated in “Time Machine Trading” simulations, going back in U.S. history to invest in stocks, which gave them valuable real-world experiences.

It was fascinating to see how students connected historical events to changes in stock prices. They quickly grasped how government decisions impact the stock market. This was particularly relevant with the recent election of a new U.S. President, and many said they plan to keep an eye on market trends in the future.

These experiences made a challenging topic easier to understand and sparked a genuine interest in financial education and investing. It was truly a lightbulb moment for many, inspiring them to learn more about finance and the stock market.

社会科 松崎 弘信 先生

私は、以前から日本における金融教育の遅れを懸念していました。そのため、今回、生徒が経済産業省の「EdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)」に採択されたベータインテグラルの金融教育を受けることを、大変楽しみにしておりました。しかし、金融教育に対する興味が少ない生徒が多く、内容が難解ではないかと身構える生徒もおり、心配していました。しかし、生徒たちは講義が平易な言葉で説明されていて大変分かりやすかったと言っていましたし、何より授業の後半で行われた「タイムマシントレード」に大いに盛り上がっていました。将来、もっと金融の勉強をして投資をしてみたいという生徒が何人もいました。今回の金融教育は、生徒にとって大変有意義なものであったと確信しています。

投資シミュレーションアプリ『Beta Investors』について

『International Beta Investors+』の授業で活用する『Beta Investors』アプリの最大の特徴は、『タイムマシントレード』です 。ユーザーはまるでタイムトラベラーのように過去の株式市場に戻り、過去の実際の状況を体験しながら、単に過去の株価だけではなく、当時の財務指標や決算発表といったさまざまな指標の活用を試行錯誤をしながら学ぶことができます 。『Beta Investors』は金融経済教育を体験型にします 。『Beta Investors』アプリは教育プログラムの一環として活用されることを想定しています 。

金融教育プログラム『Beta Investors+』について

「Beta Investors+」金融教育プログラムでは、「Beta Investors」アプリとその活用のための教材をセットでご提供します。各コマの授業は以下の順を想定しています。

経済の仕組みに関する説明をし、学んだ概念に関連する過去の実際の出来事についてその時代背景をご説明。その上で、Beta Investorsアプリでシミュレーションを体験いただきます。そして、シミュレーション後にはAI投資診断での投資行動の改善を行います。それらのPDCAサイクルを高速に繰り返すことで、経済の仕組みの視点を踏まえた投資を次々に体験学習して頂きます。

「Beta Investors+」では、授業中に使用する「Beta Investors」アプリのシミュレーションデータを調整し、事前の経済環境の選定と、シミュレーション後の振り返りの授業設計を予め先生方と一緒に計画させて頂きます。Project Based Learningの取り組みの中で、シナリオベースでご活用いただくことで、総合的な学習の時間でもご活用いただけます。

シナリオの例:

シナリオ1. 新型コロナウィルス感染拡大とロックダウン

シナリオ2. 2017年トランプ政権誕生とその後

シナリオ3. 米国利上げ局面

また、「Beta Investors+」のオプションとして弊社が外部講師として授業をご提供する以下の2つのオプションもご用意しています。

「英語 de ファイナンス」パッケージ

「日本語 de ファイナンス」パッケージ

「英語 de ファイナンス」では英語で記載されている教材を使用して、英語を道具として経済と投資のつながりを学んでいただけます。「英語 de ファイナンス」をご活用いただき、海外の学校と同時に授業をすることで、国際交流をしながら金融を学んでいただけます。

※ なお、上記オプションパッケージにかかる費用の詳細については、以下のページをご参照ください。

https://beta-research.jp/beta-investors-plus-details/

ベータインテグラル株式会社の概要

社名:ベータインテグラル株式会社(旧:ベータ研究所株式会社)

本社所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田1-10-7-806

設立:2019年8月

事業内容:人工知能を活用した金融教育アプリの開発・金融教育サービスのご提供など

Webサイト:https://beta-research.jp/