¥·¥ó¥×¥ë¡¦Äã²Á³Ê¤ËÅÅÏÃ¤Î¼«Æ°±þÅú¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Öfondesk IVR¡×Äó¶¡³«»Ï¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë³¹¤Î°û¿©Å¹¤äÈþÍÆ¼¼¤Ê¤É¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤â¸úÎ¨²½
Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂÌäÂê²ò·è¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎSaaS¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À± ÃÎÌé¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅÏÃÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öfondesk¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¡¦Äã²Á³Ê¤ËÅÅÏÃ¤Î¼«Æ°±þÅú¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Öfondesk IVR¡×¤ò2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öfondesk IVR¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ivr.fondesk.jp/
¢£¼«Æ°²»À¼±þÅú¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Öfondesk IVR¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
2019Ç¯¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Öfondesk¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÂåÉ½ÅÅÏÃ¤Ë¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬ÂÐ±þ¤·¡¢¥áー¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëÅÅÏÃÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£UI¡¦UX¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢IT¤ä»Î¶È¤Ê¤É¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë5,000¼Ò°Ê¾å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ´ë¶È¿ô¤Ï¹ñÆâNo.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡Öfondesk IVR¡×¤Ï¡¢¡Öfondesk¡×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤äÄã²Á³Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼«Æ°²»À¼±þÅú¡ÊIVR: Interactive Voice Response¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Öfondesk¡×¤¬¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤ëÍ¿Í¼õÉÕ¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Öfondesk IVR¡×¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä¡¢È¯¿®¼Ô¤Î¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Ë±è¤Ã¤Æ¼«Æ°²»À¼¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Öfondesk IVR¡×¤ÎÆÃÄ¹¡ä
´ÊÃ±Áàºî¡¡¡§Ä¾´¶Åª¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤À¤±¤Ç¤â»È¤¨¤ë
Äã²Á³Ê¡¡¡¡¡§·î³Û2,980±ß¡Ü½¾ÎÌ²Ý¶â¤Î¤ß¤Ç±£¤ì¤¿¥³¥¹¥È¤Ê¤·
Â¨ÍøÍÑ²ÄÇ½¡§ÀßÄê¸å¤¹¤°¤ËÍøÍÑ³«»Ï¡£½ñÎà¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤âÉÔÍ×
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§68¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¡£¹â¤Þ¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë¤â³èÌö
¡ã³ÈÈÎ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¶È¤ØÉý¹¤¯Æ³Æþ¤òÂ¥¿Ê¡ä
¡Öfondesk IVR¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ÈÈÎ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖChatwork ÅÅÏÃÂå¹Ô powered by fondesk¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Òkubell¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢IT´ë¶È¤ä»Î¶È¤Ê¤É¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÏÃÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¿Í¼êÉÔÂÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¿©DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ç¥¢¡¦¥ì¥³ー¥É¤È¤Î¶ÈÌ³Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê°û¿©¶È³¦¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ï²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢°û¿©¶È³¦¤Ø¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°û¿©¤äÈþÍÆ¶È³¦¤Î¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥
¡Öfondesk IVR¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Öfondesk¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÉÔÍ×¤ÊÅÅÏÃ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ä¾´¶Åª¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUIÄã²Á³Ê¡¢IT¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡¢¹â³Û¤Ê¥Äー¥ëÅê»ñ°û¿©Å¹¤äÈþÍÆ¼¼¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³èÍÑ¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Öfondesk IVR¡×¤¬°û¿©Å¹¤â¤·¤¯¤ÏÈþÍÆ¼¼¤ÇÅ¹Ä¹¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÌó656¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½¾ì¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·ë²Ì1¡äWEBÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â£·³ä°Ê¾å¤ÏÅÅÏÃÍ½Ìó¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÌÀ
¡ÖWEBÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÏÃÍ½ÌóÂÐ±þ¶ÈÌ³¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅÅÏÃÍ½ÌóÂÐ±þ¶ÈÌ³¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï28.8%¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÅÅÏÃÍ½ÌóÂÐ±þ¶ÈÌ³¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÅÏÃÍ½ÌóÂÐ±þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Äー¥ëÍøÍÑÎÁ¤Ê¤É¥³¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤¿¤À¤±¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î¹ç·×¤Ï7³ä°Ê¾å¡Ê70.6%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤«¤é¡¢WEBÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤âÅÅÏÃÍ½Ìó¤ÎÂÐ±þ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã·ë²Ì2¡äÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ë¤è¤êÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤¬ÃÙÂÚ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬9³äÄ¶
¡ÖÅÅÏÃÂÐ±þ¤¬¸¶°ø¤ÇÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤ËÃÙÂÚ¤¬À¸¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢9³ä°Ê¾å¡Ê92.3¡ó¡Ë¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·ë²Ì3¡äºÇ¤â»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìó3³ä¤¬¡ÖÅÅÏÃÂÐ±þ¡×¤È²óÅú
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¢¶ÈÌ³¡ÊÀÜµÒ¤Ê¤ÉÇä¤ê¾å¤²¤äÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶ÈÌ³¡Ë°Ê³°¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëºî¶È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢44.1%¤¬¡ÖÍ½Ìó´ÉÍý¡×¤È²óÅú¤·¡¢¼¡¤¤¤ÇÌó3³ä¡Ê28.0%¡Ë¤¬¡ÖÅÅÏÃÂÐ±þ¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·ë²Ì4¡äÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç8³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡¢¸ÜµÒ¤ÎÉÔËþ¤ò¾·¤¤¤¿·Ð¸³¤¢¤ê
¡ÖÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤«¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢8³ä°Ê¾å¡Ê85.8¡ó¡Ë¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ï¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á°ÃÊ¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤ÎÃÙ¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤ä¡¢¥³¥¢¶ÈÌ³°Ê³°¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢°û¿©Å¹¡¦ÈþÍÆ¼¼¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÏÃÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã·ë²Ì5¡ä¡ÖÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥Ï¥é·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï¤ï¤º¤«2.0¡ó¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ
¡ÖÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°È÷¡×¤¬56.8¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÏ¿²»µ¡Ç½¤ò»È¤¦/Ï¿²»¹ðÃÎ¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤¬44.9¡ó¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ÎºöÄê¡×¤¬36.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°û¿©Å¹¤äÈþÍÆ¼¼¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï2.0%¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¤â¡¢°û¿©Å¹¤äÈþÍÆ¼¼¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¶ÈÌ³¤¬½ÅÂç¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄã²Á³Ê¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Öfondesk IVR¡×¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë³¹¤Î°û¿©Å¹¤äÈþÍÆ¼¼¤Ê¤É¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÌ¾¡¡¡¡¡§°û¿©Å¹¡¦ÈþÍÆ¼¼¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡§°û¿©Å¹¤â¤·¤¯¤ÏÈþÍÆ¼¼¤ÇÅ¹Ä¹¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î20～69ºÐ¤ÎÃË½÷
Ä´ººµ¡´Ø¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡§2024Ç¯11·î11Æü～11·î14Æü
¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§656Ì¾
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤´ÍøÍÑ»þ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡Û
Ä´ºº·ë²Ì¤ò°úÍÑ¡¦·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢½ÐÅµ¡Öfondesk IVRÄ´¤Ù¡×¤ª¤è¤Ó¡¢
½ÐÅµ¸µURL¡Êhttps://www.uluru.biz/news/14506/¡Ë¤ÎÌÀµ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡¢°û¿©Å¹¤Î¸½¾ì¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ã»Ü½Ñ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ÈÍ½Ìó¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤òËÉ»ß¡£½¾¶È°÷¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¥¹¥È¥ì¥¹¤â·Ú¸º¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒRiiorbit¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ø ¼ø³¤¡Ê¤»¤ ¤¸¤å¤ß¡Ë ÍÍ
ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ë¤È»Ü½ÑÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¤äÌÂÏÇÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¤ÎÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤È¡¢»Ü½Ñ»þ´Ö¤¬²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²ÝÂê¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡Öfondesk IVR¡×¤òÀè¹ÔÆ³Æþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅöÆü¤ÎÍ½ÌóÊÑ¹¹¤äÌÀÆü°Ê¹ß¤ÎÍ½Ìó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡Öfondesk IVR¡×¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ë²ó¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ê¡¢»Ü½Ñ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÅÅÏÃ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÂÐ±þ¤âÏ³¤ì¤Ê¤¯¤Ç¤¡¢Í½Ìó¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤â¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤â·Ú¸º¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Îµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãÍ½Ìó¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤ò¤Õ¤»¤®¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡ä
ÄàÁ¥Ãã²° ¤¶¤¦¤ª ÌÜ¹õÅ¹¡§Å¹Ä¹ ÉÚß·ÍÍ
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï±ã²ñ¥·ー¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËèÆüÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¥Ôー¥¯¤Î»þ´ÖÂÓ¤â¤è¤¯ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹Æâ¤Î¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Î¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É±þÅú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¤¯¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿Í°÷¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤ªÅÅÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤ÎÍ½Ìó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½Ìó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÅÏÃ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Î²ÝÂê¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¡Öfondesk IVR¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤òËÉ¤®¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡Öfondesk IVR¡×¤Ï¡¢¡Öfondesk¡×¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¿×Â®¤Êµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤È²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ûÂ¸¤ÎÅÅÏÃÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öfondesk¡×¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¥³¥¢¶ÈÌ³¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÏÃ¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ë fondesk»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ ¾å¸ýÅ°Ìé
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Öfondesk IVR¡×¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Öfondesk¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤ÆIT¤ä»Î¶È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖIVR¡×¤òÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÀßÄê¡¦Áàºî¤Ç¤¡¢¤«¤ÄÄã²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤¬Êú¤¨¤ëÅÅÏÃÂÐ±þ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÈËË»´ü¤ò·Þ¤¨¤ë°û¿©Å¹¤äÈþÍÆ¼¼¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«Çº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öfondesk IVR¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅÅÏÃÂÐ±þ¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄã²Á³Ê¤Ë¼«Æ°±þÅú¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Öfondesk IVR¡×¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÅÏÃÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öfondesk¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.fondesk.jp/¡Ë
¡Öfondesk¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÅÏÃ¤ÎÂÐ±þ¤òÂå¹Ô¤·¡¢¼õ¤±¤¿ÅÅÏÃÆâÍÆ¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÊSlack¡¦Chatwork¡¦Microsoft Teams¡¦LINE¡¦LINE WORKS¡¦Google Chat¡Ë¤äE¥áー¥ë¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢5,000¼Ò°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÆ³Æþ´ë¶È¿ôNO.1¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÅÅÏÃÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Æ°²è¡§https://youtu.be/s7lnBBp0X6k
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯4·î´ü »ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡£Ä´ººµ¡´Ø: ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
1¡¢ ¥·¥ó¥×¥ë¡¦°Â¿´¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï
·î50·ï¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·î³Û´ðËÜÎÁ¶â10,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡£51·ïÌÜ°Ê¹ß¤Ï1·ï¤Ë¤Ä¤200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢ ¼Á¤Î¹â¤¤ÅÅÏÃÂÐ±þ
¡Öfondesk¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥«ー¤¬Ìó4Ëü¿ÍÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ö¥·¥å¥Õ¥Æ¥£¡×¤â±¿±Ä¡£¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥«ー¤ÎÃæ¤«¤é°ìÄê¤ÎºÎÍÑ´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¢ Â¨ÆüÍøÍÑ³«»Ï¤¬²ÄÇ½
¼êÂ³¤½ñÎà¤ÏÉÔÍ×¡£Web¤Î¤ß¤Ç¼êÂ³¤¡¦·èºÑ¤¬´°Î»¤Ç¤¤Æ¡¢Ìó5Ê¬¤ÇÍøÍÑ³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£14Æü´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÅÏÃ¼«Æ°±þÅú¥µー¥Ó¥¹¡Öfondesk IVR¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://ivr.fondesk.jp/¡Ë
¡Öfondesk IVR¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅÏÃÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öfondesk¡×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤äÄã²Á³Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼«Æ°²»À¼±þÅú¡ÊIVR: Interactive Voice Response¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Öfondesk¡×¤¬¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤ëÍ¿Í¼õÉÕ¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Öfondesk IVR¡×¤Ï¼«Æ°²»À¼ÂÐ±þ¤Ç¿¦¾ì¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£ÀßÄê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Î¶È³¦ºÇ°Âµé¤ÎÎÁ¶â¤Ç¡¢½é´üÈñÍÑ¤â¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¦¤ë¤ë¥°¥ëー¥× ³µÍ×¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ë¡Êhttps://www.uluru.biz/¡Ë
ÀßÎ©¡§2001Ç¯8·î31Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤3ÃúÌÜ12-1 KDXÀ²³¤¥Ó¥ë9£Æ
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§À± ÃÎÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¢¡CGS¡ÊCrowd Generated Service¡Ë»ö¶È ¢¨CGS¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥«ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¦¤ë¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¦ÅÅÏÃÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öfondesk¡Ê¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¹¥¯¡Ë¡×https://www.fondesk.jp/
¡¦Æþ»¥¾ðÊóÂ®Êó¥µー¥Ó¥¹¡ÖNJSS¡Ê¥¨¥Ì¥¸¥§¥¹¡Ë¡×https://www2.njss.info/
¡¡¡ÖnSearch¡Ê¥¨¥Ì¡¦¥µー¥Á¡Ë¢¨1¡×https://nsearch.jp/
¡¦ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¸þ¤±¼Ì¿¿ÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤¨¤ó¥Õ¥©¥È¡×https://en-photo.net/
¡¦½ÐÄ¥»£±Æ¥µー¥Ó¥¹¡ÖOurPhoto¡Ê¥¢¥ïー¥Õ¥©¥È¡Ë¢¨2¡×https://our-photo.co/
¢¡¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥·¥å¥Õ¥Æ¥£¡×¤Î±¿±Ä https://app.shufti.jp/
¢¡BPO»ö¶È ¢¨3
¡¦Áí¹ç·¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡Ö¤¦¤ë¤ëBPO¡×https://www.uluru-bpo.jp/
¡¦¹âÀºÅÙ¤ÎAI-OCR¥µー¥Ó¥¹¡Öeas¡Ê¥¤ー¥¹¡Ë¡×https://www.uluru-bpo.jp/eas/
¡¦¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¥Èー¥¿¥ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Öeas next¡Ê¥¤ー¥¹ ¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¡×https://uluru-bpo.jp/easnext/
¢¨1 ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Õ¥£ー¥É¤Ë¤Æ±¿±Ä
¢¨2 OurPhoto³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ±¿±Ä
¢¨3 ³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ëBPO¤Ë¤Æ±¿±Ä