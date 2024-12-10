Ìó4³ä¤¬DX¿ÊÄ½ÅÙ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÉÔ½½Ê¬¡×¤È²óÅú¡¢ºòÇ¯¤«¤é6.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£¡Ö¿ä¿ÊÉôÌç¤òÊÝÍ¡×¤ÏÌó4³ä¤â·óÇ¤Ãæ¿´¤¬Áý²Ã¡¢ÀìÌç¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¡£¡Ö2024Ç¯ÅÙ ¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×·ë²Ì¤òÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¦Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ã¾¾ ¹§É§¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢Ìò°÷¡¢·Ð±Ä´´Éô¡¢ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2024Ç¯ÅÙ ¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
¡Ê£±¡ËDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¿ÊÄ½ÅÙ¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¡×¤¬Ìó4³ä¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤«¤é6.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë DXÂÎÀ©¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÌó4³ä¤¬¡ÖDX¿ä¿ÊÉôÌç¤òÊÝÍ¡×¤È²óÅú¡£°ìÊý¤Ç¡¢DX¿ä¿ÊÉôÌç¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â·óÇ¤Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬ºòÇ¯¤è¤ê¤â7.0%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢DX¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÌç¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ç¡ÖÍÍÑ¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ÏÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ç´ÉÍý¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬4³ä°Ê¾å¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ°ÊÁ°¤Ë¼êºî¶È¤Î½¸·×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥³Æ¥Çー¥¿¾ÜºÙ
¡Ê£±¡ËDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¿ÊÄ½ÅÙ¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¡×¤¬Ìó4³ä¤ÈºÇÂ¿¡¢ºòÇ¯¤«¤é6.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£
¡¡DX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¿ÊÄ½ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬37.2%¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÊ£¿ô¤Î¡È¶ÈÌ³¡É¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬25.0%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Î²óÅú·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ ¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤¬6.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î¡È¶ÈÌ³¡É¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬2.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÈùÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Ê¤ê¤ËDX¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢DX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÁ´¼ÒÅª¤Ë¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËDXÀïÎ¬¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï3³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤Ï¾ìÅö¤¿¤êÅª¡×¤È²óÅú¡£
¡¡DXÀïÎ¬¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤Ï¾ìÅö¤¿¤êÅª¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬32.7%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖDXÀïÎ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¿ä¿ÊÅÙ¤Ë²ÝÂê¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬26.3%¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
DXÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢·Ð±Ä¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤ä¿ä¿ÊÃ´Åö¤Î·Ð¸³¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤«¤é¡¢¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ä¡¢DXÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÌó4³ä¤¬¡ÖDX¿ä¿ÊÉôÌç¤òÊÝÍ¡×¡£·óÇ¤Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤ÏºòÇ¯¤è¤ê7.0¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£
¡¡DXÂÎÀ©¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖDX¿ä¿ÊÉôÌç¤òÊÝÍ¡ÊÀìÇ¤¤¢¤ê¡¢·óÇ¤Ãæ¿´¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ38.8%¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢DX¿ä¿ÊÉôÌç¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â·óÇ¤Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬ºòÇ¯¤è¤ê¤â7.0¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢DX¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÌç¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö¸½ºß¼Â»Ü¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¿¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤¬3³ä°Ê¾å¤ÈºÇÂ¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÀ®²Ì¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¼Â»Ü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤¬33.7¡ó¤ÈºÇ¤â²óÅúÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Ì¤¤À¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬29.6¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»Üºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«¤·¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²óÅú¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÌó30¡ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤À·ë²Ì¡¢À®²ÌÁÏ½Ð¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬ÆóÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ®ÈÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ä»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë¡ÖÍÍÑ¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢4³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ÏÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ç´ÉÍý¡×¡£
¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ç¤Î¥Çー¥¿³èÍÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ë²Ì¤ÈÂÐºö¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬14.4¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤«¤é3.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍÍÑ¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ÏÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ç´ÉÍý¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬44.2¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ°ÊÁ°¤Ë¼êºî¶È¤Ç¤Î½¸·×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£¶¡Ë·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢3³ä°Ê¾å¤¬¡ÖExcel¤Ç¥Çー¥¿²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ª
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤òÄêµÁ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×³ä¹ç¤¬3.4%¤ÈºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢31.0%¤Ï¡ÖExcel¤Ç¥Çー¥¿²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¾¯¤ÎÈó¸úÎ¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤¬²¿¤«¤òÄêµÁ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Çー¥¿¤ò·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á24.1%¤¬¡¢¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¡µë¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦³ÍÆÀ¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÄó¸À
¡¡DX¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î´ë¶ÈÊÑ³×¤Ç¤¹¡£¿ä¿ÊÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¦´ÖÀÜÉôÌç¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¼Ò²£ÃÇÅª¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤òÊç¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¡¢DX¿ä¿Ê¥êー¥Àー¤ÏIT¡¦DXÊ¬Ìî¤ËÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀïÎ¬»×¹Í¤òÍ¤¹¤ë¿Íºà¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Éô¤«¤é¿Íºà¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤â¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¿Í¤¬°é¤Ä»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÂÎ¼Á¶¯²½¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DX¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¥ë¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯½¬ÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£IT¥·¥¹¥Æ¥àÅê»ñ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ä¿Íºà°éÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿²þ³×¤Î´ðÁÃÀ°È÷¤Ë¡¢º£¤³¤½Åê»ñ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Çー¥¿¤ò²¿¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÌÜÅª¤äÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤ÎÄêµÁ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸¡Æ¤¤Î¸å¤Ë¡¢¥Çー¥¿Ï¢·È¡¦²Ä»ë²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¤ä½¸·×¶ÈÌ³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºþ¿·¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ð´´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¥Äー¥ë¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤Ë·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³À°Íý¤ÈÉ¸½à²½¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²½¤ÎºÝ¤ËÉÔÍ×¤ÊÅê»ñ¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¶ÈÌ³¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²þ³×¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤ÎµÄÏÀ¤â¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤òÄ¾ÀÜÍø±×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÁí³ç ¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¼¹¹ÔÌò°÷
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¡¡ÉðÀ¯ Âçµ®
ºâÌ³¾Ê¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤Î´ÆÆÄ¶ÈÌ³¤äË¡¿Í´ë¶ÈÅý·×¤Î½¸·×¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÃ´Åö¸å¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Ë»²²è¤·¤¿¤Î¤ÁÅö¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¼Â¹ÔÎÏ¤¢¤ë´ë¶È¡Ê¼«Î§·¿ÁÈ¿¥¡Ë¹½ÃÛ¤ò¸¦µæ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¸«¤¨¤ë²½¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»ºÀ¥«¥¤¥«¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£À¸»ºÀ¤Î²þÁ±¤òÁ°Äó¤Ë¡¢DX¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢IT²½¹½ÁÛ¡¢ERPÆ³Æþ»Ù±çµÚ¤ÓSDGs¼ÂÁõ»Ù±ç¤Ê¤ÉÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÄ¬Î®¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤ò¸¦µæ³«È¯¤·¤Ê¤¬¤é¼Â¹ÔÎÏ¤¢¤ë´ë¶È¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¼¹¹ÔÌò°÷
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¡¡¾±ÅÄ ½ç°ì
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀïÎ¬Àß·×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¸ÜµÒÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿Web¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿½¸µÒ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤êÇä¾å¤²³ÈÂç¤ò»Ù±ç¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¡¢¼Â¹Ô¡¦±¿±Ä¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£ÆÃ¤Ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤½¤Î¿ä¿Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¿Íºà°éÀ®¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
£´¡¥´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¡Ö2024Ç¯ÅÙ ¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸
URL¡§https://www.tanabeconsulting.co.jp/dx/download/detail57.html
£µ¡¥Ä´ºº³µÍ×
[Ä´ººÂÐ¾Ý] Á´¹ñ¤Î´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢Ìò°÷¡¢·Ð±Ä´´Éô¡¢ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É
[Ä´ºº´ü´Ö] 2024Ç¯8·î19Æü～2024Ç¯9·î6Æü
[Ä´ºº¥¨¥ê¥¢]Á´¹ñ¡¡
[Í¸ú²óÅú¿ô]·×312·ï
¢¨³Æ¿ÞÉ½¤Î¹½À®Èæ¡Ê%¡Ë¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡ÊTCG¡Ë ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡TCG¤Ï¡¢1957Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢67Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£¡Ö´ë¶È¤ò°¦¤·¡¢´ë¶È¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢´ë¶ÈÈË±É¤ËÊô»Å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¸½ºßÃÏ¤«¤éÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¹×¸¥²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î·èÃÇ¤ò¡¢°¦¤Ç¤µ¤µ¤¨¤ë¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç´ë¶È¤«¤éÃæ·ø¡¦Ãæµ¬ÌÏ´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¡¿¸ø¶¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê·Ð±ÄÁØ¤ä¥êー¥Àー¡Ë¤ò¼çÍ×¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤·¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè17,000¼Ò°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤È¤·¤Æ¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¡Ê¾åÎ®¡Ë¤«¤é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁõ¡¦¼Â¹Ô¡ÊÃæÎ®～²¼Î®¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¹ñÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖAll for Client Success-¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Å°Äì¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤È¡¢¸Ä¼Ò¤´¤È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ£¿ôÌ¾¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÁªÄê¤·¤Æ¥Áー¥à¤òÁÈÀ®¤¹¤ë¡Ö¥Áー¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¡Ó
¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー&¥É¥á¥¤¥ó
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë
¡¦HR
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹
¡¦M&A
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É&PR
¡¦¥êー¥¸¥ç¥ó¡ÊÁ´¹ñ10ÃÏ°è¡§»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢¿·³ã¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¶âÂô¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢ÆáÇÆ¡Ë