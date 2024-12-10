¡Ø9792Wh/6000W¡¢ 100V/200VÆþ½ÐÎÏÂÐ±þ¡Ù¡¡ASAGAOÂç·¿ÅÅ¸»AS9700¤ò2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹
¤¤¤Ä¤âASAGAOÀ½ÉÊ¤ò¤´°¦¸ÜÄº¤¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙASAGAO JAPAN¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼ASAGAO¡Ë¤Ï2024Ç¯12·î10Æü(²Ð)¤è¤êÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤ª¤è¤ÓEC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òºÎÍÑ¤·¤¿9792Wh¤ÎÄ¶ÂçÍÆÎÌ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖASAGAO Âç·¿ÅÅ¸»AS9700¡Ê·¿ÈÖ¡§AS9700¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ASAGAO AS9700¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÂçÍÆÎÌ9792Wh¤È¹â½ÐÎÏ6000W¤ò¼Â¸½¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤¹¡£
Ìó2.5»þ´Ö¤Ç¤Î¹âÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¶ÛµÞ»þ¤ä¿×Â®¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
100V¡¿200V 30A½ÐÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤ä¶ÈÌ³ÍÑÎäÂ¢¸Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¹â½ÐÎÏIHÄ´Íý´ï¶ñ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Êµ¡´ï¤ò°ÂÄê²ÔÆ¯²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÎBCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ËÂÐºö¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¥Ôー¥¯¥·¥Õ¥ÈÂÐºö¤äÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹©»ö¸½¾ì¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Î¸½¾ìÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚAS9700¤ÎÆÃÄ§¡Û
- Ä¶ÂçÍÆÎÌーーー9792Wh
ËÜÂÎÍÆÎÌ9792Wh¡¢²ÄÈÂ·¿¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤È¤·¤ÆºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÍÆÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤Ï±¿ÍÑ¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î¹â¤¤ÅÅ²½À½ÉÊ¤ÎÄ¹»þ´Ö²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¡£°ÜÆ°¤ËÊØÍø¤Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¤ä»ý¤Á¼ê¤âÅëºÜ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¹âÍÆÎÌ¤ÎÅÅ¸»³ÎÊÝ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÊÌÇä¤ÎÁýÀß¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¥Ñ¥é¥ì¥ë¥±ー¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÆÎÌ¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç2Âæ¤ÎÁýÀß¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç29,376Wh¤Þ¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Ä¶Âç½ÐÎÏーーーÄê³Ê6000W¡¦100V/200VÆ±»þ¤ËÂÐ±þ
6000W¤Î¹â½ÐÎÏ¡¦100V¡¿200V AC½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¡¢¶ÈÌ³ÍÑÎäÂ¢¸Ë¡¢¹â½ÐÎÏIHÄ´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¤ÎÅÅ²½À½ÉÊ¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤Ï¼êÆ°¤Ç¤Î50¡¿60HzÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÇÈ¿ô¸ÇÄê¤Î¹©ºîµ¡³£¤Ê¤É¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î¹ç·×¤¬Äê³ÊÅÅÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¦ÁBOOST¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Öー¥¹¥È¡Ë¥âー¥É¤¬¼«Æ°¤ÇºîÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
100V¡§¦ÁBOOST¥âー¥É¤Ç¤ÏºÇÂç4200W¤Þ¤Ç²ÔÆ¯²ÄÇ½¡£
200V¡§¦ÁBOOST¥âー¥É¤Ç¤ÏºÇÂç8300W¤Þ¤Ç²ÔÆ¯²ÄÇ½¡£
¢¨AS9700¤Ë¤Ï¡ØASAGAOÎäÂ¢¸Ë¥âー¥É¡Ù¤òÅëºÜ¡£AC½ÐÎÏ5W°Ê²¼¤Î°Ý»ý»þ´Ö¤òÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- µÞÂ®½¼ÅÅ¤òÅëºÜ¡¦2.5»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡¦3.7Kw¥½ー¥éー½¼ÅÅÂÐ±þ
AC½¼ÅÅ¤Ï1500W¡Ê100V¡Ë¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Þ¤ÇÌó7»þ´Ö¡¢5000W¡Ê200V¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌó2»þ´Ö¤Ç¤Î¹âÂ®½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ç·×3700W¤Î¥½ー¥éー½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Î©¤·¤¿ÅÅ¸»´Ä¶¤ò´ÊÃ±¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- PV¹â°µ½¼ÅÅ¡§ºÇÂç2500W¡Ê120～450V¡¦20A¡Ë
- PVÄã°µ½¼ÅÅ¡ÊXT90ÆþÎÏ¥Ýー¥È¡Ë¡§ºÇÂç1200W¡Ê10～50V¡¦30A¡Ë
¢¨PV¹â°µ½¼ÅÅ¤ÈPVÄã°µ½¼ÅÅ¤ÏÆ±»þ¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢XT60ÆþÎÏ¡Ê12V～30V¡¦10A¡Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¤Ê¤É¤«¤é¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Ä¶Ä¹¼÷Ì¿ーーー6000²ó½¼ÊüÅÅ¸å¡¢»ÄÎÌ80¡ó°Ê¾å°Ý»ý
¼ÖºÜÍÑ¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òºÎÍÑ¤·¡¢½¼ÊüÅÅ6000²ó¥µ¥¤¥¯¥ë¸å¤Ç¤â»ÄÎÌ80¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¡¢1Æü1²ó¤Î½¼ÅÅÊüÅÅ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤âÌó15Ç¯ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¹â¤¤°ÂÁ´Àーーー¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ
AS9700¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ó»ÀÅ´·Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¤Ï¡¢¹âµé¼Ö¥áー¥«ー¤Ø¤Î¶¡µë¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¥Ù¥ó¥ÀーÀ½¡£¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤ÎÇä¾å¡õÍ¢½Ð³Û8Ç¯Ï¢Â³1°Ì¢¨1¤ò¸Ø¤ë¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Âç¼ê¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ ¢¨1 ¥áー¥«ーÄ´¤Ù ¡£
¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Î¿ä¾©ÉÊÇ§¾Ú¼èÆÀ
¡ÖËÉºÒ¿ä¾©ÉÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍËÉºÒ°ÂÁ´¶¨²ñ¤¬ºÒ³²»þ¤Ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¥¤ì¤¿ËÉºÒÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ä¾©¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ËÉºÒÀ½ÉÊ¤Î¿ä¾©ÉÊ¥Þー¥¯¤Ï¡¢¾ÃËÉ¡¢ËÉºÒ¡¢ºÒ³²°åÎÅ¡¢Èó¾ï¿©¡¢À½ÉÊµ»½Ñ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÅù¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÍ¼±¼Ô¤¬¹½À®¤µ¤ì¤¿°Ñ°÷²ñÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿³ºº¤·¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÇ§¾Ú¤Ç¤¹¡£
- °ìÂÎ·¿¤Ç¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¦¹©»öÉÔÍ×¡£´ÊÃ±¤ÊÀßÃÖ¡£
°ìÂÎ·¿Àß·×¤Î¤¦¤¨¡¢°ÜÆ°¤ËÊØÍø¤Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¤ä¼ýÇ¼¼°¤Î»ý¤Á¼ê¤âÅëºÜ¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¹©»ö¡¢ÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£
- ¥¢¥¤¥Ü¥ë¥È¤òÅëºÜ¡£¥¯¥ìー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹â½ê¤Ø±¿ÈÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢4¸Ä¤Î¥¢¥¤¥Ü¥ë¥È¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ìー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹â½ê¤Ø±¿ÈÂ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
- ¥Ñ¥¹¥¹¥ëー¡¦¼«Æ°ÀÚÂØµ¡Ç½¤òÅëºÜーーー10ms°ÊÆâ¤ÇÀÚÂØ²ÄÇ½
¥Õ¥ë½¼ÅÅ»þ¤ÏACÆþÎÏ¤òËÜÂÎ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤¤ÇÄ¾ÀÜ½ÐÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇËÜÂÎ¤Ø¤ÎACÆþÎÏ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«10ms°ÊÆâ¤ÇËÜÂÎ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½ÐÎÏ¤Ø¼«Æ°Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë³°ÉôµëÅÅ¤¬É¬Í×¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Þ¥Û¤«¤éWi-Fi¡¿Bluetooth·ÐÍ³¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë²ÄÇ½
¥¹¥Þ¥Û¤ËÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÚASAGAO POWER¡Û¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Wi-Fi¡¿Bluetooth·ÐÍ³¤Ç³Æ¥Ýー¥È¤ÎON¡¦OFF¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÈÍÑ¾õ¶·¤äAC½¼ÅÅÅÅÎÏÀßÄê¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤ò±ó³Ö¤ÇÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- »ÈÍÑ¾õ¶·¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëLCD¥Ñ¥Í¥ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¡¢»ÈÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¾õ¶·¡¢³Æ»ÈÍÑÃ¼»Ò¤ÎÅÅÎÏ¾õÂÖ¤Ê¤É¡¢ËÜÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òLCD¥Ñ¥Í¥ë¤Ç°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ýー¥È¤¬OFF¤Î¾õÂÖ¤Ç°ìÄê»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¡¢¾ÊÅÅÎÏ¥âー¥É¤¬¼«Æ°Åª¤ËºîÆ°¤·¤Þ¤¹¡£LCD¥Ñ¥Í¥ë¤Îµ±ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ÈËÜÂÎ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÅÅ¸»OFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨LCD²èÌÌ¤¬È¾µ±ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ØASAGAO POWER¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- IoTÂÐ±þ
IoTÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£PC¤Ê¤É¤ÎÃ¼Ëö¤«¤éAS9700¤ò±ó³Ö¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡´ï¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤â¥ê¥âー¥È¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- °Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ÈÊÝ¾Ú
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´¹ØÆþ¸å¤Ï3Ç¯´Ö¤ÎÌµ½þÊÝ¾Ú¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¸Î¾ã¤äÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü´Ö¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¾ðÊó¡Û
¡¦ASAGAO Âç·¿ÅÅ¸»AS9700¡Ê·¿ÈÖ¡§AS9700¡Ë
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§1,650,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://asagao.co.jp/products/as9700
¡¦ASAGAO Âç·¿ÅÅ¸»AS9700ÁýÀß¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ê·¿ÈÖ¡§AS9700-EB¡Ë
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§1,210,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ASAGAO 400WÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¡Ê·¿ÈÖ¡§ASSP400-97¡Ë
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§99,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ASAGAO AS9700ÍÑ2500WÀßÃÖ·¿¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë(500W¡ß5Ëç¡Ë¡Ê·¿ÈÖ¡§ASP2500¡Ë
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§495,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹¡§Àµµ¬ÂåÍýÅ¹
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ASAGAO¤Ï2021Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ2000W½ÐÎÏ¡¦2000WhÍÆÎÌ¡¦¥Õ¥ë½¼ÅÅ2»þ´Ö¤Î¥ê¥ó»ÀÅ´¥Üー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤òÈ¯Çä¤·¡¢°ÊÍè¡¢³ÆË¡¿ÍÍÍ¸þ¤±¤ÎBCPÂÐºö¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Ë¡¿ÍÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÅ¬±þ¤·¤¿°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÅ¸»¤ÈÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÎÅÅ¸»¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤µ¤ò¤á¤¶¤·µ»½Ñ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ªµÒÍÍÂè°ì¤ÎÊÀ¼ÒÊý¿Ë¤Ç¡¢¾ïÆüº¢¤è¤ê¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ASAGAO JAPAN¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ASAGAO JAPAN¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ 542-0012Âçºå»ÔÃæ±û¶èÃ«Ä®¶åÃúÌÜ2-14ÃæÅÄÅì³¤¥Ó¥ë501
URL¡§https://asagao.co.jp/
TEL¡§06-4302-5162¡¿FAX¡§06-7632-3027
¥áー¥ë¡§info@asagao.co.jp