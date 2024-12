Ì¾¸Å²°¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³«»Ï

■バディプログラムとは

一般社団法人We are Buddies一般社団法人 We are Buddies (代表:加藤愛梨、所在地:東京都渋谷区)は、住まいの確保に困難を抱えるシングルマザーを支援する認定NPO法人LivEQuality HUB(代表:岡本拓也、所在地:愛知県名古屋市)と協働し、愛知県名古屋市のひとり親家庭の子どもを対象とした、バディプログラムを開始しました。

子ども(5~18歳)と大人ボランティアが二人組のバディ(buddy₌相棒、仲間、友人)となり、月に2回、1~2年間にわたり、遊んだり話したりすることでフラットな信頼関係を構築する活動です。保護者ではない大人が子どもとかかわることで、子どもの心の孤立を防ぎます。東京都、群馬県、千葉県市原市、長野県長野市で活動しており、これまでに約150組のバディズが誕生しています。

■名古屋のひとり親家庭の子どもに、親以外の「バディ」をマッチング

LivEQuality HUBが支援する家庭の子どもに、研修を受けた大人ボランティアをマッチングし、二人の関係構築を伴走しています。



2024年4月から2024年11月までに、4組のバディズが誕生し、すでに活動を開始しています。各ペアは、放課後や休日に公園や児童館などで過ごしています。

■ひとり親家庭/外国にルーツがある子どもの、心の孤立

2024年10月には、We are Buddies と LivEQuality HUBの共催で、活動に関心のある方々に向けたイベントを開催しました。



イベントでは、ひとり親家庭の外国にルーツがある子どもが、親以外の人と接する機会を必要としていることなど、様々な課題が共有されました。参加者からは、「地域でできることを知った」「保護者ではない大人だからこそできることを探したい」といった声が寄せられました。

■ご寄付・協賛のお願い

この活動にご賛同いただける企業・団体の皆さまからのご寄付・協賛を心よりお待ちしております。ご関心をお持ちの企業・団体様がございましたら、下記までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>

一般社団法人 We are Buddies

【担当者】西角綾夏

【Email】info@wearebuddies.net

■一般社団法人 We are Buddies について

団体名:一般社団法人 We are Buddies(設立:2020年3月 https://wearebuddies.net)

代表者:加藤愛梨

<代表の想い>

「一人の子供を育てるには、一つの村が必要」という、アフリカのことわざがあります。とても共感します。現代社会においては、核家族化や地域のつながりの希薄化が進み、子育て家庭が孤立に陥りやすいです。家庭が孤立しない状況がつくれたら、虐待、ネグレクト、といった社会課題を未然に防ぐことにつながります。多くの人が子育てに関わり、登場人物みんなが優しい気持ちになれるような社会を目指し、この活動を発足しました。共感していただける皆さまと一緒に、優しい社会を作っていきたいと思っています。

※認定NPO法人LivEQuality HUBとの協業事業は、公益財団法人日本フィランソロピック財団「ソーシャルグッド基金」の助成を受けて行っています。(助成先:認定NPO法人LivEQuality HUB)