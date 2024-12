株式会社CREATIP左からCREATIP Korea 創業者/代表 Daniel、CREATIP Japan 代表 Ebina(蝦名)、CREATIP Korea Global Team Leader Charlie、CREATIP Korea Global Team(Japan) Leader Dahye

株式会社CREATIP(本社:東京都港区/ 代表取締役 CEO:蝦名 将/以下、当社)は、アジア太平洋地域最大の広告・マーケティングメディア「Campaign Asia Pacific」が主催するアワード「Agency of the Year 2024」において、「Japan/Korea Independent Agency of the Year」(持ち株の過半数以上を経営陣が保有する等の条件における独立系の代理店のパフォーマンスを対象にした賞)、「Japan/Korea Influencer Marketing Agency of the Year 」(ブランドの認知度を高め、ビジネス目標を達成するために、マーケティング戦略の一環としてインフルエンサーを活用し、革新的で効果的に関与しているエージェンシーを表彰する賞)、「Japan/Korea Social Media Agency of the Year 」(最高のソーシャルメディア・ソリューションの提供、ソーシャル・プラットフォームの革新的な活用、ソーシャル・スペースにおける消費者エンゲージメントの戦略を専門とする最高のエージェンシーを表彰する賞)の3冠を達成する快挙を成し遂げました。

これらの賞は、デジタルマーケティングにおけるパフォーマンスを表彰する賞で、2020年,2021年,2022年,2024年と4度目の快挙となります。ブランドの認知度を高め、ビジネス目標を達成するために、マーケティング戦略の一環としてインフルエンサーを活用し、革新的で効果的に関与しているエージェンシーを表彰する「Japan/Korea Influencer Marketing Agency of the Year 」においては、当社が唯一の受賞企業となります。

Tokyo, Japan - Creatip co.,ltd (Headquarters: Minato-ku, Tokyo; CEO: Sho Ebina)is thrilled to announce its outstanding achievement of securing three prestigious awards at Campaign's "Agency of the Year 2024". The accolades include "Japan/Korea Independent Agency of the Year," which honors independent agencies with majority ownership by management; "Japan/Korea Influencer Marketing Agency of the Year," recognizing agencies that leverage influencer marketing to enhance brand awareness and achieve business objectives; and "Japan/Korea Social Media Agency of the Year," awarded to agencies that excel in providing innovative social media solutions and consumer engagement strategies.

These awards celebrate excellence in digital marketing and mark a significant milestone for CREATIP, as this recognition follows our previous wins in 2020, 2021, and 2022. Notably, we are proud to be the sole recipient of the "Japan/Korea Influencer Marketing Agency of the Year," underscoring our unique contributions to the industry.

・受賞に至った背景

我々は17年間韓国で培ってきた世界で闘うためのクオリティ、スピード、組織力、そしてチーム全員の個の力を、韓国と日本で最大限に発揮し、国や国籍や文化を超えたビジネスを支援するプロフェッショナルとして、アジアNo.1のデジタルマーケティングエージェンシーを目指しております。

ここ10年で大きく世界で飛躍した韓国という国におけるクオリティやスピードは世界で闘う重要な要素です。

弊社は韓国や日本はもちろんアジアを中心とした70カ国への広告・マーケティング・PR・ブランディングを支援し、様々なクライアントを世界で飛躍させてきました。

CREATIPには英語や韓国語や中国語はもちろん、様々な言語を駆使するメンバーが在籍し、各業界で活躍する人材が多く集まります。

それぞれの個の力を最大限発揮できる環境を整え、グローバルで闘える個の力を育て、チームとして個人以上のさらなるパフォーマンスをクライアントの皆様に提供し続けたことで、このような映えある快挙を成し遂げることができました。

**Background of the Awards**

Over the past 17 years, CREATIP has cultivated a reputation for quality, speed, and organizational excellence in South Korea, striving to maximize these attributes in both South Korea and Japan. Our mission is to support businesses across national and cultural boundaries as Asia's leading digital marketing agency. The quality and agility that South Korea has achieved over the past decade are essential components for competing on the global stage.

CREATIP has successfully facilitated advertising, marketing, public relations, and branding initiatives in 70 countries, primarily focusing on Asia, empowering various clients to thrive internationally. Our diverse team includes multilingual professionals fluent in English, Korean, Chinese, and other languages, bringing together top talent from various industries. By fostering an environment that maximizes individual strengths and nurturing global competitiveness, we have consistently delivered exceptional results that surpass client expectations.

現在は総勢100名を超えるCREATIP Group

・今後の取り組み

CREATIPはさらなる飛躍のため、組織を拡大中です。昨年よりも韓国法人と日本法人それぞれが2倍以上の仲間が集まり、我々にしか成し得ないパフォーマンスをご提供致します。

これまでと変わらず、韓国や日本といった国を問わず、様々なクライアントを様々な国でご支援しながら、世界で闘う仲間を集め、アジアNo.1を目指します。

**Future Initiatives**

As part of our commitment to continued growth, CREATIP is expanding its organizational structure. We have more than doubled our team members in both our South Korean and Japanese offices compared to last year, enabling us to deliver unparalleled performance that sets us apart in the industry. We will continue to support a diverse range of clients across multiple countries, gathering partners who are ready to compete on the world stage while striving to become Asia's foremost digital marketing agency.

直近では、日本市場において日本企業のマーケティングを多くお任せいただき、CREATIPが培ってきた韓国流のパフォーマンスを存分に発揮しております。

マーケティングの戦略立案や市場調査から、実運用としての各種SNSや広告、インフルエンサー、オフライン広告、撮影機能まで社内で完結する一気通貫したフルパッケージソリューションを持ち、クライアントの様々なチャレンジを引き続き応援して参ります。

Recently, we have taken on significant marketing responsibilities for Japanese companies within the domestic market, effectively showcasing the strengths of our South Korean performance model. Our comprehensive full-package solutions encompass everything from strategic planning and market research to operational execution across various channels, including social media, advertising, influencer marketing, offline advertising, and production. We remain steadfast in our commitment to supporting our clients in overcoming their diverse challenges.

日本法人 代表取締役 蝦名将 コメント

Comment from Sho Ebina, CEO of CREATIP Japan

このような栄えある賞をCREATIPがいただけるのは、このCREATIPを信じて集ってくれた仲間たち、そして日々共に挑戦を続けていただけるクライアントの皆様、協力会社の皆様、そしてそれぞれの大切な家族のおかげだと強く感じております。

特に日本は韓国よりも数倍市場が大きい分、様々なマーケティングをサポートする事業者が多く存在しますが、我々CREATIPは、CREATIPにしかできない環境と挑戦を大事に前進し、このような賞をいただきました。

人生は一度きりしかないので、CREATIPに関わる全員が、これまでの人生よりも今これからの人生が楽しいと思える体験を、世界に、お客様に、そして自分たちに提供したいと考える最高のチームです。

あくまでこれらの章は今日時点から過去を表彰いただいたものなので、驕らず満足せずさらなる高みを目指し、仲間全員で世界を舞台におもいっきり楽しんで参ります。

いつも支えていただける皆様にこの場を借りて感謝を申し上げます。

これからも皆様の期待を超えていける存在になりますので、引き続き温かい目で見守っていただけますと幸いです。

我々は、時代を、世界を、価値観を、当たり前を、変えて参ります。

そしてこの記事をここまで読んでいただいて共に世界を目指して楽しみたいと思っていただいた方はぜひご応募をお待ちしております。

We are truly honored to receive this prestigious award. I am confident that this award is due to the dedicated team members who work together to support CREATIP, and to our clients, partners, and their precious families who are challenged every day with CREATIP.

Particularly in Japan, where the market is several times larger than that of South Korea, there are numerous businesses offering various marketing services. However, at CREATIP, we prioritize creating an environment and embracing challenges that only we can offer, which has led us to this recognition.

Life is a one-time journey, and we aspire to provide experiences that make everyone involved with CREATIP feel that their future is more enjoyable than their past. We are a top-tier team committed to delivering joy to the world, our clients, and ourselves.

While these awards recognize our past achievements, we will not rest on our laurels or become complacent. Instead, we aim for even greater heights, fully engaging with our teammates on the global stage.

We would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to all those who continuously support us. We strive to exceed your expectations, and we hope you will continue to watch over us with warmth and encouragement.

We are here to change the times, the world, values, and the status quo.

Finally, for those who have enjoyed reading this article and share our vision of aiming for the world together, we welcome your applications and look forward to collaborating.

採用情報(Recruitment)(https://receptive-gecko-806.notion.site/CREATIP-c4880291e3d04708ab519ef9ca1c1e6c?pvs=4)

note URL(https://note.com/creatip_jp/n/ncfd85ff20bb2)

Japan/Korea Agency of the Year 2024(https://www.campaignjapan.com/article/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC2024-%E6%97%A5%E6%9C%AC-%E9%9F%93%E5%9B%BD%EF%BC%9A%E7%B5%90%E6%9E%9C%E7%99%BA%E8%A1%A8/499608)

株式会社CREATIP (Creatip co.,ltd)

代表取締役社長 CEO 蝦名 将

本社:東京都港区西新橋三丁目17-7

設立日:2023年04月28日

WEBサイト:https://creatip.co.jp



CEO: Sho Ebina

Headquarters: 3-17-7 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo

Date of establishment: April 28, 2023

WEB:https://creatip.co.kr/en/



報道関係者からのお問い合わせ

株式会社CREATIP

E-mail:info@creatip.co.jp



For media inquiries, please contact

Creatip co.,ltd

E-mail:info@creatip.co.jp