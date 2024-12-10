Æ¿Ì¾²Ã¹©¾ðÊóºîÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ötasokarena¡×Æ¿Ì¾²½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈëÆ¿²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¥Ù¥ó¥Àー¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ
¡¡NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÆØ»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¡×¡Ë¤ÎÆ¿Ì¾²Ã¹©¾ðÊóºîÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ötasokarena¡Ê¥¿¥½¥«¥ì¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ°ì»Ö¡¢°Ê²¼¡ÖÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡×¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¡Ê*1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ¿Ì¾²½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈëÆ¿²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¥Ù¥ó¥Àー¥·¥§¥¢¤Ç2023Ç¯ÅÙ¤Î½Ð²Ù¶â³Û¥·¥§¥¢¤¬25.0%¤òÀê¤á¡¢¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤Î²þÀµ¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¡Ê*2¡Ë¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¿Ì¾²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¤äÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¿·Ìô³«È¯¤äÎ×¾²¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶âÍ»¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢¾®Çä¶È¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò°·¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤éÆ¿Ì¾²Ã¹©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ5Ç¯4·î1Æü¤è¤ê»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¹ÔÀ¯µ¡´ØÅùÆ¿Ì¾²Ã¹©¾ðÊóÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡tasokarena¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ÎÆÃÀ¤äÍøÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿²Ã¹©ÊýË¡¤òÁªÂò¤·¡¢¥Çー¥¿¤ÎÍÍÑÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤Æ¿Ì¾²Ã¹©¾ðÊó¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Ð²Ù¶â³Û¤Ç¥·¥§¥¢No.1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ä»þÂå¤ÎÍ×µá¤ËÂ¨¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Êµ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¤ò¿×Â®¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢ÈëÆ¿²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¡Ötasokarena¡×¤È¤Ï
¡¡¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Çー¥¿¤ÎÆÃÀ¤äÍøÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿Æ¿Ì¾²Ã¹©¾ðÊó¤ÎºîÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢2018Ç¯7·î¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NTT¼Ò²ñ¾ðÊó¸¦µæ½ê¤¬³«È¯¤·¤¿Æ¿Ì¾²½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¸Å¸ì¡ÖÃ¯ (¤¿) ¤½Èà (¤«¤ì)¡×¡á¡Ö¿Í¤Î¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ò¼±ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Çー¥¿¤ò²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.ntt-tx.co.jp/products/anontool/¡Ë
¢¢ ÍÑ¸ì²òÀâ¡¦Ãí¼á
*1¡§ÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö2025 À¸À®AI/LLM¤ÇÈôÌö¤¹¤ëAI»Ô¾ìÁíÄ´ºº¡×(ÈëÆ¿²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦Æ¿Ì¾²½¡¦2023Ç¯ÅÙ¡¦¥Ù¥ó¥Àー¥·¥§¥¢)
*2¡§2017Ç¯5·î»Ü¹Ô¤Î²þÀµ¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¡ÖÆ¿Ì¾²Ã¹©¾ðÊó¡×¤Ë²Ã¹©¤·°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯½ÀÆð¤ÊÍø³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ¿Ì¾²Ã¹©¾ðÊó¡×¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²Ã¹©¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÉü¸µ¤·¤ÆÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤òºÆ¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
*¡Ötasokarena¡×¤ÏNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
* µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¡¦²ñ¼ÒÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï°ìÈÌ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ñ¼Ò¤â¤·¤¯¤ÏÁÈ¿¥¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£