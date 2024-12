EcoFlow¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È °ÜÆ°¼°¥·¥Í¥Þ¡¦¥µ¥¦¥Ê¥Ð¥¹¡ÖJOURNEY¡×¤ËÆ³Æþ·èÄê

EcoFlow Technology Japan株式会社

最先端のポータブル電源やクリーンな電力技術を開発するテクノロジー企業、EcoFlow Technology Japan株式会社(本社:東京都中央区、以下EcoFlow)は、THE PANESE株式会社(本社:熊本県阿蘇郡、代表取締役:南 天貴)が新たにサービスを開始する新感覚の移動型シネマ・サウナバス『JOURNEY(ジャーニー)』に「EcoFlow DELTA Pro」、「EcoFlow WAVE2ポータブルエアコン」、「EcoFlow Alternator Charger」が導入されたことを発表いたします。

THE PANESE株式会社は、日本の自然観と美意識を現代的に再解釈し、サウナ、アウトドアエンターテインメントを通じて新たな体験価値を提供する企業です。この度誕生する『JOURNEY』は、同社のビジョンを具現化したシネマとサウナを融合させたバスで、今後はアウトドアイベントや宿泊施設、キャンプ場などの特定の目的地に設置し、その場で非日常のリラクゼーション体験を提供することを目指しています。これらの電力供給に「EcoFlow DELTA Pro」と「EcoFlow WAVE 2」が導入されており、環境に優しい電力供給の実現と共に、サウナとシネマを組み合わせた贅沢な体験を提供していきます。

THE PANESE株式会社 代表取締役:南 天貴氏のコメント

「現在、宿泊施設やキャンプ場とのタイアップを積極的に進めています。オフシーズンの活用や新たな層の集客に課題を抱える施設にとっても、新しい集客手法の一環となることを目指しています。地元の自然や文化の特長を活かしたオリジナルイベントを通じ、宿泊施設に訪れる価値をさらに高め、訪れた方々に忘れられない体験を提供いたします。」

またEcoFlowは『JOURNEY』の制作にあたり、「EcoFlow Alternator Charger」を提供いたしました。弊社は暮らしに欠かせない「電力」に誰もが簡単にアクセス出来る社会を目指しており、環境に配慮した創造的な技術革新を通じてオフグリッド生活といった新しいライフスタイルの提案や持続可能な再生可能エネルギーの活用、地方活性化など、未来をより良いものにする活動に取り組んでいます。その点において、「だれでも簡単にアクセスできる」という思いから、『JOURNEY』の制作に協力することになりました。

EcoFlow 広報マネージャー伊藤のコメント

「『JOURNEY』の電源はもともとバスから直接充電する必要がありましたが、今年6月に弊社から新発売となった「EcoFlow Alternator Charger」があれば、充電の手間が無くなるうえ、移動中でも電力供給に困らず真のオフグリッドエネルギーの自由と快適さを実現することができると思い、『JOURNEY』に同製品を無償提供させていただきました。」

■今回の取り組みで使用する製品

EcoFlow DELTA Pro

- 容量:3600Wh- 専用のエクストラバッテリー(別売)を最大2台接続することで、容量を10,800Whへと増やすことが可能。- 必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当。- 約3時間でフルチャージ。- 専用アプリを使用すれば、離れた場所からモニタリングと操作が可能。- 製品URL:https://www.ecoflow.com/jp/delta-pro-portable-power-station

EcoFlow WAVE 2ポータブルエアコン

- 1,159Whの交換可能な着脱式バッテリー(別売り)を取り付けると、最長8時間運転が可能。- 複数の充電・給電オプションを備えているので、いつでも、どこでも、安心して冷風と温風を楽しむことが可能。- EcoFlowポータブル電源を繋ぐと、最長18時間稼働させることができるほか、最大400Wのソーラー入力により、再生可能エネルギーを利用し、持続可能なオフグリッドライフスタイルを実現。- 製品URL:https://jp.ecoflow.com/products/wave-2-portable-air-conditioner?variant=42969106481313

EcoFlow Alternator Charger

- 「EcoFlow Alternator Charger」は、DC-DC コンバータでアイドリング時及び走行中に EcoFlowポータブル電源に電気を貯めます。- 急速充電器、メンテナンス装置、メインバッテリーへの逆充電の3機能が一つになり、時間やコスト削減だけでなく、省スペース化も実現。- メインバッテリーを常に良好な状態を保つために、「EcoFlow Alternator Charger」はアプリでの遠隔監視と制御することが可能。- わずか1.3時間で1kWh充電、無限なパワーを提供可能。- 製品URL:https://jp.ecoflow.com/products/ecoflow-800w-alternator-charger?variant=44331312709793

<THE PANESE株式会社について>

所在地:熊本県阿蘇郡小国町大字宮原2798番地3

事業内容:サウナの企画・製造・販売、移動式シネマサウナバスの企画・運営、体験型宿泊施設の企画・運営

URL:https://the-panese.jp/

<EcoFlow Power For Allについて>

世界リードする環境エネルギー・ソリューションを提供するEcoFlowは、グリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会を実現すべきだと考え、「EcoFlow Power For All 」という社会的責任(CSR)プログラムを立ち上げました。EcoFlowは、世界中の人々に安定して電力が届く未来の実現をビジョンに掲げ、SDGsの「エネルギーをみんなにそしてグリーンに」持続可能な社会の実現に取り組んでおります。このプログラムは、世界的な支援組織、政府、パートナーと協力し、気候変動、自然災害、環境問題などの深刻化する課題に対処するため、支援を必要とするすべての人々に、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、信頼性が高く、柔軟性のある再生可能エネルギーを提供しています。現在、「EcoFlow Power For All 」は世界中の多くの自然災害や被災地に電源救援活動を支援し、環境保全、経済発展、社会発展に焦点を当てて活動を続けていきます。

<EcoFlowについて>

EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。2017年に「クリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会」を実現するべく設立されました。EcoFlowは現在、アメリカ、ドイツ、日本に事業本部を持ち、EcoFlowは現在、アメリカ、ドイツ、日本に事業本部を持ち、世界140以上の国と地域の市場で450万人を超えるユーザーにご利用いただいています(※2024年10月までの自社調査データ)ファミリーキャンプや車中泊に活躍する大容量・高出力モデル「DELTAシリーズ」キャンプに必須なギアと言える軽量・小型モデル「RIVERシリーズ」をはじめとするポータブル電源と再生可能エネルギーを提供する企業として、次世代に向けた最先端のクリーンな電力技術を開発しています。詳しくは公式サイト(https://www.ecoflow.com/jp)をご覧ください。

■EcoFlowポータブル電源の詳細:https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-stations

■EcoFlowソーラーパネルの詳細:https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-station-solar-panel