11·îÅÙGDÇ§Äê～SEVENTEEN JAPAN 4TH SINGLE¡Ö¾ÃÈñ´ü¸Â¡×¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¡ª

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ENHYPEN¡ÖENHYPEN 2nd Studio Repackage Album¡ØROMANCE : UNTOLD -daydream-¡Ù¡×(¥¢¥ë¥Ð¥à)
JIN¡ÖJIN Solo Album 'Happy'¡×(¥¢¥ë¥Ð¥à)
TOMORROW X TOGETHER¡ÖTOMORROW X TOGETHER 7th Mini Album¡ØThe Star Chapter: SANCTUARY¡Ù¡×(¥¢¥ë¥Ð¥à)
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-580-23809ca75c2b76469436dbe2c12c6516.pdf
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