¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°÷¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Îº×Åµ¤¬¡È5Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¡¦¥ªー¥¿¥Ë[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-cf8cafca023a7f48cb6f-12.jpg ]¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÖÂè18²ó ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥Û¥Æ¥ë¥º ¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó ¡×https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/cocktail/¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢º£Ç¯³«¶È60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡×¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬½¸¤¦¥«¥¯¥Æ¥ë¤Îº×Åµ¡ØÂè18²ó ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥Û¥Æ¥ë¥º ¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÂÔË¾¤ÎÉü³è¡ª¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëº×Åµ¤¬¡È5Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-1511b99286481a405fd2-1.jpg ]¡Ö¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡¡¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ13¤Î¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥Û¥Æ¥ë¥º¤è¤êÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬Åìµþ¤Ë½¸·ë¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¿¶Éñ¤¤¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆNo.1¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ö»²²Ã·¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë³«¶È60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Ê²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê18²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Îº×Åµ¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÉ¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¡£¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªÁíÀª18Ì¾¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¿¶Éñ¤¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤¬¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£No.1¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò·è¤á¤ë¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1.¥Íー¥ß¥ó¥°[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-9637343d66cbcb7359ff-1.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-ede685f4335093bfc482-6.jpg ]¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¤ËºÇ¸Å¤Î»ÙÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢º£Ç¯³«¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÎÁÍý¡Ö¥È¥ìー¥Àー¥ô¥£¥Ã¥¯¥¹ Åìµþ¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¥ô¥£¥¯¥¿ー¡¦¥ô¥¡ー¥¸¥§¥í¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Þ¥¤¥¿¥¤¡Ù¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¥ô¥¡ー¥¸¥§¥í¥ó¤¬Í§¿Í¤Ë¥é¥à¼ò¤ò¥Ùー¥¹¤ËÂ¨¶½¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¿¶Éñ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬°ì¸ý°û¤à¤È¡Ö¥Þ¥¤¥¿¥¤¥í¥¢¥¨¡ª¡ÊºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡Ë¡×¤È¶«¤ó¤À¤³¤È¤«¤éÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÇÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè18²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿Ê²½¡×¡£¤½¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÇØ·Ê¤äºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¡¢¤¼¤Ò°ìÇÕ¤º¤Ä³ÎÇ§¤ò¡£2.¿§[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-d7a539dec766f4d98161-3.jpg ]¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¡£¤½¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤äµ¨Àá¡¢»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¿§¡×¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÇÕ¤òÌ£¤ï¤¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ë±¿¤Ó¡¢»ë³Ð¤È¥¤¥áー¥¸¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3.¹á¤ê[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-9bb205d631899a3e0616-7.jpg ]ÌÜ¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡È¹á¤ê¡É¤ò³ÎÇ§¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëºàÎÁ¤Ï¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢18Ì¾¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬ºî¤ê½Ð¤¹»ê¶Ë¤Î°ìÇÕ¤òÓÌ³Ð¤Ç´¶¤¸¤Æ¡£4.Ì£¤ï¤¤[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-cce34765cf5fbd1e1286-8.jpg ]»ë³Ð¡¢ÓÌ³Ð¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿°ìÇÕ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¡ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡É¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºàÎÁ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÛ¹ç¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¡ÈÌ£¤ï¤¤¡É¤Ï°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¿³ºº¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£5.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-3616b98fa429cd37dea2-5.jpg ]ËÜ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¿¶Éñ¤¦¤³¤È¡£³Æ¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î½ÐÍè¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢µ»¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤Ï¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£´Ö¶á¤Ç¤½¤Îµ»¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿³ºº¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡£¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ëÉôÌç¡×¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-f81bf5f4e9d9cdf621b0-12.jpg ]¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ëÉôÌç¡×²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ëÉôÌç¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª¼ò¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¡¢°û¤Þ¤Ê¤¤Êý¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Ìû¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ðー¤ËË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡Ö¥Ðー¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¡×¤ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£¡ÈÎÁÍý¤Î¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡É¤¬ÆÏ¤±¤ë¡Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¥á¥Ë¥åー¤â¤º¤é¤ê[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/14571/2999/resize/d14571-2999-ca62ba60a83376cbdf44-4.jpg ]¿³ºº¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢"¤ª¤¤¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë"¤ò·Ç¤²¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¼«Ëý¤ÎÎÁÍý¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤Î°ûÎÁ¥áー¥«ー¤â¥Öー¥¹¤òÏ¢¤Í¡¢³Æ¼Ò¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³«ºÅ³µÍ×¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÖÂè18²ó ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥Û¥Æ¥ë¥º ¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó ¡×[ÆüÄø]2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë[»þ´Ö]14¡§00～17¡§00¡Ê¼õÉÕ 13¡§30～¡Ë[²ñ¾ì]ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æ4-1¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÖÉçÍÖ¤Î´Ö¡×¡Ê¥¶¡¦¥á¥¤¥ó ±ã²ñ¾ì³¬¡Ë[ÎÁ¶â]°ìÈÌ¡¡\12,000¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¿³ººÂÐ¾Ý¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¤ªÎÁÍý¡Ê¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡¢ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£[ÆâÍÆ]¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¸ø³«¿³ºº¡¦·Ú¿©¥¿¥¤¥à¡¦¥¹¥Æー¥¸¡¦É½¾´¼°[¤´Í½Ìó]2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë13¡§00～¡¡¢¨¥¦¥§¥Ö¤Î¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¡£¢¨Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°û¼ò¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/cocktail/»²²Ã¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÂçºå¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¤¥ó»¥ËÚ¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÄ¹²¬NASPA¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¤¥óÅìµþ¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë²£ÉÍ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¹â²¬¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÄ»¼è¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÇîÂ¿¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ëº´²ì¶âÂô¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë