¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
primeNumber¼Ò¡¢10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü～TROCCO¡¦COMETA¤Îµ¡Ç½¤òÂçÉý³È½¼¡£Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µ¥Ýー¥È¤ò³«»Ï～
³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/39164/95/resize/d39164-95-e8f0e1734602170e8578-0.png ]¤³¤ì¤Þ¤ÇprimeNumber¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉETL¡ÖTROCCO¡×¡Ê¥È¥í¥Ã¥³¡Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¡ÖCOMETA¡×¡Ê¥³¥á¥¿¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê²ò·è¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖPROFESSIONAL SERVICES¡×¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ò¡¢2,000°Ê¾å¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢100¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏDX¤Î¿ä¿Ê¤äÀ¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤«¤é¥Çー¥¿³èÍÑ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10´üÌÜ2025Ç¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¡¢primeNumber¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥Çー¥¿¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢TROCCO¤äCOMETA¤Îµ¡Ç½¶¯²½¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËTROCCO¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖprimeSupport¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£TROCCO¤Î¥µー¥Ó¥¹¶¯²½²ñ·×¡¢¿Í»ö¡¢·èºÑ¡¢RevOps¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ç100°Ê¾å¤ÎSaaS¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖCONNECT 100+¡×¡Ê¥³¥Í¥¯¥È ¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡Ë¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤ÇTROCCO ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖSelf-Hosted Runner¡×¡¢TROCCO¤Î¥³¥Í¥¯¥¿³«È¯´Ä¶¤ò³°Éô¤Ø³«Êü¤¹¤ë¡ÖConnector Builder¡×¡¢TROCCO¤Î³Æ¼ïÀßÄê¤ò¥³ー¥É¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡ÖTerraform Provider for TROCCO¡×¡¢CDC¹½À®¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£https://primenumber.com/news/1431COMETA¤ËÀ¸À®AIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¥á¥¿¥Çー¥¿¤Î´ÉÍý¤äÃµº÷¤ò¤è¤êÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½¡ÖCOMETA AI¡×¤òÅëºÜ¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥á¥¿¥Çー¥¿À¸À®µ¡Ç½¤ä¥Çー¥¿Ê¬Îàµ¡Ç½¤ò2025Ç¯1·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£https://primenumber.com/news/1429TROCCO¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µ¥Ýー¥È¡ÖprimeSupport¡×¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³ÉôÌç¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¡¢µ»½ÑÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ëÃÊ³¬Åª¤ÊTROCCOÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µ¥Ýー¥È¡ÖprimeSupport¡×¤ò12·î10Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£https://primenumber.com/news/1427¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ10´üÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂçÉý¶¯²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËprimeNumber¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥í¥´¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/39164/95/resize/d39164-95-e06cdde7929f4ad64e2f-1.png ]¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢primeNumber¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«¥éー¤ò¡¢Ì¤ÃÎ¤Ø¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤½¤½¤ëÎÐ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤è¤ê¿¼¤¤ÎÐ¿§¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¡Öp¡×¡ÖN¡×¤Î2Ê¸»ú¤À¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï¡¢primeNumber¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ëÁÇ¿ô¤ÈÆ±ÍÍ¡¢´ðËÜÅª¤«¤Ä½ÅÍ×¤Ê´ö²¿³ØÍ×ÁÇ¡Ê±ß¤È»Í³Ñ¡Ë¤Î¤ß¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/39164/95/resize/d39164-95-efb0686522645dac1837-2.png ]¥í¥´¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Web¥µ¥¤¥È¤äprimeNumber¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥í¥´¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«¥éー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡¢´ë¶ÈÁÈ¿¥¤ª¤è¤Ó»ö¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ËÈ¼¤¤¡¢URL¤â.com¥É¥á¥¤¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/39164/95/resize/d39164-95-38f86730acecd4fdd8a9-3.png ]https://primenumber.com/¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥µ¥¤¥È¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ËÅý¹ç¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¤Ø¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍÆ°×¤µ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅý¹ç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¥í¥´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ë³ÐÅª¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢¿·¥í¥´¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢ÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥Úー¥¸¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://primenumber.com/presskit/company-brand-renewal³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber ³µÍ×primeNumber¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¥Çー¥¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¼«Í³¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿Í¤ÈAI¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¥Çー¥¿¤Î²ÁÃÍ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¢£ ²ñ¼ÒÌ¾³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber¡Ê±ÑÊ¸Ì¾¡§primeNumber Inc.¡Ë¢£ ÂåÉ½ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄî´ Íº¼ù¢£ ÀßÎ©2015Ç¯11·î¢£ ¥ª¥Õ¥£¥¹¢©141-0021ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê»°ÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ¡¡JRÅìµÞÌÜ¹õ¥Ó¥ë5F¢£ ´ë¶È¥µ¥¤¥Èhttps://primenumber.com/company¢£ »ö¶ÈÆâÍÆ¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉETL¡ÖTROCCO¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦¥¯¥é¥¦¥É ¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¡ÖCOMETA¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦¥Çー¥¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber¹ÊóÃ´Åö¡¡Â¼Åç²ÆÈþe-mail¡§pr@primenumber.com