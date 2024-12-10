SC¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¸¥§¥¤¥Ä¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬EC¤È¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤àOMOÂÎÀ©¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï

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SC¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/33617/151/resize/d33617-151-9200e16a67c077e4315b-0.png ]¾ÜºÙ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://hubs.li/Q02-HfF50¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê ¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎEC»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ä¡¢¶áÇ¯¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î²óµ¢¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢EC¤È¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿OMOÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢EC¤È¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿´ÉÍý¤ä²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢»Ù±ç´ë¶ÈÂ¦¤âÆÃÄê¤ÎÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¼Ô¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¸ú²ÌÅª¤ËPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤¹OMOÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢SC¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¸¥§¥¤¥Ä¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿SC¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³Àß·×¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥Ä¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢EC¤È¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿°ì´Ó¤·¤¿»ÜºöÀß·×¤ÈPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼Â¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡ØCross Channel Experinece¡Ù¥µー¥Ó¥¹³µÍ×Cross Channel Experience ¤Ï¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡¦Åý¹ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖEC¤ÈÅ¹ÊÞ¤Î¥·¥Ê¥¸ーºÇÂç²½¡×¡Ö³Æ¼ï¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¡×¤Ê¤É¤Î»ëÅÀ¤è¤ê¡¢ÀïÎ¬¹½ÃÛ¤«¤é»Üºö±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÅ¬¤ÊÀß·×¤È¼Â¹Ô¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/33617/151/resize/d33617-151-5f61684478297478f141-3.png ]¢§¾ÜºÙ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤éhttps://hubs.li/Q02-HfF50³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ä¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/33617/151/resize/d33617-151-950d5942e6f8b579643e-2.png ]³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ä¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ëÁí¹çÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÃæ¤Ç¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¥¹¥Úー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³«È¯ÉôÌç¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¯¥í¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÂÎÀ©¤ò»ÏÆ°¤·¡¢°Ê¹ß¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ä¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊJ2 COMPLEX INC.¡Ë½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ °ì¾´ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1992Ç¯6·î»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹¹ð¡¦ÈÎÂ¥´ë²èÀ©ºî¶ÈÌ³¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¦À©ºî¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î´ë²èµÚ¤ÓÀß·×»Ü¹©¡¦´ÉÍý¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü¡¢Å¹ÊÞ¡¦½»Âð¤ÎÀß·×»Ü¹©´ë¶È¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.j2complex.co.jp/about/SC¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/33617/151/resize/d33617-151-8519380f7e7c4f0a8085-4.png ]SC¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÜµÒÂÎ¸³ÁÏÂ¤¤ÎÀìÌç²È½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤òÈ¯¸«¡¦ÌÀ³Î²½¤·¡¢¸ÜµÒÃæ¿´¤Î²ò·èºö¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¿ë¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§SC¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊSC Digital Co., Ltd.¡Ë½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡¡Ãæ¶¶ Âç¼ù³ô¼ç¹½À®¡§½»Í§¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò100¡óÀßÎ©¡¡¡¡¡§2017Ç¯12·î»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿DX»Ù±ç»ö¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢OMO¡¢CDP¡¦MAÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¡¦³èÍÑ»Ù±ç¡¢Æ°²èÀ©ºî¡¢XR STUDIO/¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¢¹¹ð½Ð¹Æ¡¦±¿ÍÑ¡¢Åù´ë¶È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.scdigital.co.jp/ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»SC¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼ÒÃ´Åö¡§»°±º ±ÍÍý¹áMail¡§pr@scdigital.co.jp³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ä¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Ã´Åö¡¨²¼ÅÄ ²Â±ûMail; y_shimoda@j2complex.co.jp