µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Ë¤Æ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡ª¥µ¥¤¥ÈÆÈ¼«¤Î´óÉÕ³Û¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¿·ÉÙÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ØµÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·ÉÙÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¡§https://furusato-shintomi.jp/
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÄ§¡Û
´óÉÕ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¡Ø¿·ÉÙÄ®¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ØÀ¸»º¼Ô¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´óÉÕ¼Ô¤Î¡ØÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¿·ÉÙÄ®¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Â¾¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È°Ê¾å¤Ë¿·ÉÙÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆÈ¼«¤Î´óÉÕ³ÛÀßÄê
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·ÉÙÄ®¤ËÄ¾ÀÜ´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·ÉÙÄ®ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆÈ¼«¤Î´óÉÕ³Û¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È 2Ë¼ (·×1kg+100g Êä½þÉÕ)¢¨2025 Ç¯8 ·îËö～¡ÚB606-25¡Û
´óÉÕ³Û¡§10,000 ±ß
µÜºê¤ÎÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍá¤Ó¤¿¡Ø¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Ù¤ò¤´¼«Âð¤ËÌó1Kg¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ï¤¬¤Ê¤¯Èé¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¦´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬È´·²¤Î¿Íµ¤ÉÊ¼ï¡ª
¡¦²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¥¸¥åー¥·ー¡ª
https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?id=18a21691460be869949dd6e0c41568b1(https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?%20id=18a21691460be869949dd6e0c41568b1)
¤·¤ó¤È¤ß¥¢ー¥ë¥¹¥á¥í¥ó 2L 2¶Ì(·×3kg°Ê¾å)¢¨5·î～7·î¤ªÆÏ¤±¡ÚB520-B¡Û
´óÉÕ³Û¡§10,000 ±ß
¡Ø´Å¤¤¡¦Âç¤¤¤¡¦ÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤Î»°Çï»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥á¥í¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤Ç¤â»êÆñ¤Î¶È¡£¿·ÉÙÄ®¤ÇÄ¹Ç¯¥á¥í¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿3¿Í¤Î½ÏÇ¯ÇÀ²È¤µ¤ó¤¬°é¤Æ¾å¤²¡£Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¥¢ー¥ë¥¹¥á¥í¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?id=03f4e813490d8a57030c95ff7fa543cd
Æî¹ñ¤ß¤ä¤¶¤ 3kg ¥»¥Ã¥È¡ãÆÚÆù 1kg+·ÜÆù 2kg¡ä¢¨60Æü°ÊÆâ¤Ë½Ð²Ù¡ÚA165¡Û
´óÉÕ³Û¡§9,000 ±ß
¼«Á³´Ä¶¤¬Ë¤«¤ÊµÜºê¤è¤êÆÚÆù¤È·ÜÆù¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÊÖÎéÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸»º¼Ô¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¤ªÆù¤ò¹ç·×3Kg¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?id=01e9c4a1bbe8e3a5a3f81ae8af27e36b(https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?%20id=01e9c4a1bbe8e3a5a3f81ae8af27e36b)
µÜºêÏÂµí¡Øã·Æ£µí¡Ù¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ ·×300g 60¢¨Æü°ÊÆâ¤Ë½Ð²Ù¡ÚB547¡Û
´óÉÕ³Û¡§10,000 ±ß
Á´¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÃÜ»º¸©¤Ç¤¢¤ëµÜºê¤è¤ê¡¢µÜºêÏÂµí¡Öã·Æ£µí¡×¤òÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µí¤ÎÀ¸°é¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢»Ý¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ300g¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?id=1b3389bc9ffe1d4cbe5a7aae0c69e833
ÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö»°¼ïÀ¹¤ê ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È ·×2.2kg¢¨Æþ¶â·î¤ÎÍâ·îÃæ¤Ë½Ð²Ù¡ÚB584¡Û
´óÉÕ³Û¡§10,000 ±ß
¤ªÆù¤Î»Ý¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÆÚ¥íー¥¹¥¹¥é¥¤¥¹¡×¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡ÖÆÚ¸ª¥íー¥¹¥¹¥é¥¤¥¹¡×¡£¤µ¤é¤ËÀÖ¿ÈÆù¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÊÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÆÚ¥â¥â¥¹¥é¥¤¥¹¡×¤Î3¼ï¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ìÔÂô¤ÊÊÖÎéÉÊ¡£
https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?id=ff2e1494cb903447f3edd8a01a7b444b
Æî¹ñµÜºê ½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥ÄÄê´üÊØ ´ñ¿ô·î¥³ー¥¹¡Ú·×6 ²ó¡Û¡ÚE143¡Û
´óÉÕ³Û¡§74,000 ±ß
¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
1·î¡§¤¤¤Á¤´(250g¡ß2¡¡Ìó500g)
3·î¡§Æü¸þ²Æ(5~6¸Ä¡¡Ìó1Kg)
5·î¡§´°½Ï¥Þ¥ó¥´ー(1¸Ä¡¡Ìó300g)
7·î¡§¥á¥í¥ó(1¶Ì¡¡Ìó1.3Kg)
9·î¡§¼ïÌµ¤·¥Ô¥ªー¥Í(1Ë¼¡¡Ìó600g)
11·î¡§²¹½£¤ß¤«¤ó(15~16¶Ì¡¡Ìó2Kg)
https://furusato-shintomi.jp/items/detail.phpid=e6f39739a76bc2989b037197a2363457(https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?%20id=e6f39739a76bc2989b037197a2363457)
½Ü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ëー¥ÄÄê´üÊØ 12 ¥õ·î¥³ー¥¹¡ÚF114¡Û
´óÉÕ³Û¡§250,000 ±ß
Æî¹ñµÜºê¤è¤ê¡¢ÂåÉ½¤Î´°½Ï¥Þ¥ó¥´ー¤ò¤Ï¤¸¤áÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¤ò1Ç¯´Ö¡¢Á´12²ó¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?id=b9f0f43ed06fe49640c40c0011b868c1(https://furusato-shintomi.jp/items/detail.php?%20id=b9f0f43ed06fe49640c40c0011b868c1)
£².¿·ÉÙÄ®¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦´óÉÕ¼Ô¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¥µー¥Ó¥¹
¿·ÉÙÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¸ÂÄêÊÖÎéÉÊ¤Ê¤É
¡¦¥Õ¥¡¥óºî¤ê¤Ø¤Î»Üºö
¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡¢Æ±º»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¿·ÉÙÄ®¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É
¿·ÉÙÄ®～¹¤¬¤ëÅÄÈª¤È»³¡¢¤½¤·¤Æ³¤¡£¤³¤³¤Ï¿·¤·¤¤ÉÙ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÄ®～
¿·ÉÙÄ®¤Ï¡¢µÜºê¸©¤Î¤Û¤ÜÃæ±ûÉô¤Î±è´ßÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤êÂè°ì»º¶È¤¬¼ç»º¶È¤ÎÄ®¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Éー¥à460¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÇÀÃÏÌÌÀÑ¤¬¤¢¤ê¿åÅÄ¤ÈÈª¤¬¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤º¤Ä¤Ç¤¹¡£¿åÅÄÃÏÂÓ¤Ç¤ÏÁá´ü¿å°ð¡¢»ÜÀß±à·Ý(¥È¥Þ¥È¡¢¤¤å¤¦¤ê¡¢¥Ôー¥Þ¥ó¤Ê¤É)¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈªÃÏÂÓ¤Ç¤Ï´Å½ò¡¢Ãã¤Ê¤É¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ìÆùµí¡¢ÍÜ·Ü¡¢ÍïÇÀ¤Ê¤É¤ÎÃÜ»º¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä®Æâ¤Ë¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡Ô¿·ÅÄ¸¶¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¡Õ¤¬¤¢¤ê¥¨¥¢¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢´ðÃÏÂâ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¹ñÅÚËÉ±Ò°Õ³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·ÉÙÄ®¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÄ®¡£J3¤Î¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³1Éô¥êー¥°¤Î¥ô¥£¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹µÜºê¤Î¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦²¿ÅÙ¤Ç¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÄ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉÕ¶â¤Î»È¤¤Æ»¡Û
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¿·ÉÙÄ®¤Ï¡Ö»Ò¤äÂ¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÄ®¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·ÉÙÄ®¤ÏÇÀ¶È¤È¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¿§¡¹¤ÊÄ©Àï¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ëÄ®¤Ç¤¹¡£Ä®¤ÇÊë¤é¤¹°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¾ì½ê¡×¡¢¤¤¤Ä¤«¿·ÉÙÄ®¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¤ÏÌÌÇò¤¤Ä®¤À¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÄ®¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤·¤Æ¿·ÉÙÄ®¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢¿·ÉÙÄ®¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ÉÙÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¡§https://furusato-shintomi.jp/(https://furusato-shintomi.jp/)
µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µÜºê¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇËÌ¤ØÌó30Ê¬¡¢¿Í¸ýÌó16,200¿Í¤Î¿·ÉÙÄ®¤Ï»ÜÀß±à·Ý¤¬À¹¤ó¤ÇÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÇÀºîÊª¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¿©¤ÈÇÀ¤ÎÄ®¡£2021Ç¯2·î¤ËµÜºê¸©½é¤ÎJ¥êー¥°¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¡×¤Î¥Ûー¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬³«¾ì¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿Í¹©¼Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á£²ÌÌ¤¬È÷¤ï¤ë¿·ÉÙÄ®¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤¬¥ªー¥×¥ó¡£½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡Ö¥ô¥£¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹µÜºê¡×¤ÎÁª¼ê¤òÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ÇºÎÍÑ¤¹¤ëÅù¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤³¤æÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¿ä¿Êµ¡¹½¡Ê¤³¤æºâÃÄ¡Ë¤È¤Ï
2017Ç¯4·î¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆµÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ÃÏ°è¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢1Î³1,000±ß°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Á¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÇÀ»ºÊªÃæ¿´¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ç²Ô¤®¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤ò¿Íºâ°éÀ®¤ËºÆÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç´´»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¿·ÉÙÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±¿±Ä¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤ÇÎß·×100²¯±ß°Ê¾å¤Î´óÉí³Û¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÉÙÄ®¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È¤äÀ¸³èÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎¤³¤æºâÃÄ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://koyu.miyazaki.jp/
▶︎¤³¤æºâÃÄFacebook¡§https://www.facebook.com/koyu.miyazaki/
▶︎¿·ÉÙÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡§https://koyu.miyazaki.jp/hometown-tax/
▶︎¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ»öÎã
Æü·Ð¿·Ê¹¡¿Æü·ÐMJ¡¿Forbes JAPAN/»ö¶È¹½ÁÛ¡¿¥½¥È¥³¥È¡¿TURNS¡¿ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¡¿Á´¹ñÇÀ¶È¿·Ê¹ ¤Û¤«