¡ÚËÜÊÔÌµÎÁ¸ø³«¡Û¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¯¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ä¥¡´ÆÆÄ¤¬¡¢ÁÄ¹ñ¤Îµì¥æー¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¤Î·ãÆ°¤Î50Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ÂåÉ½ºî¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤ò¡¢12/13¡Ê¶â¡Ë21:00～YouTube½éÌµÎÁ¸ø³«¡ª

Amazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」公式YouTubeにて、エミール・クストリッツァ監督が、祖国の旧ユーゴスラビアの激動の50年間をパワフルにそしてブラックな笑いをまといながら描いた大傑作『アンダーグラウンド』を12月13日(金)21時より2週間限定無料公開!

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

世界中の熱狂的な映画ファンから支持されるクストリッツァ監督は、本作で1995年のカンヌ国際映画祭にてパルム・ドールを受賞。製作から約30年経った今でもなお新たなファンを獲得し続ける、類まれなる名作の貴重な無料公開をお楽しみに。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K_K-FkmjFJM ]

アンダーグラウンド(1995年/フランス=ドイツ=ハンガリー/171分)

監督:エミール・クストリッツァ

キャスト:ミキ・マノイロヴィッチ/ラザル・リストフスキー/スラヴコ・スティマッチ/ミリャナ・カラノヴィッチ

★シネフィルWOWOW プラスでのご視聴はこちらから(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89-%E5%AD%97%E5%B9%95%E7%89%88-%E3%83%9F%E3%82%AD%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%81/dp/B0981C9LGM)

■あらすじ

第2次世界大戦中、1941年のベオグラード。共産党員マルコは弟のイヴァンや友人のクロとともにナチス・ドイツに抵抗。避難民たちを地下室にかくまい、彼らに武器を製造させてはそれを巧みに売りさばいて、富を築き上げる。やがて戦争は終結するが、マルコは地下の住人たちにそのことを知らせず、自分は武器を密売するために地上と地下の二重生活を送るが…。

(C) MCMXCV by CIBY 2000 - All rights reserved.

