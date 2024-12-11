¡í¥È¥¾ÃÈñ¡í¤ÎZÀ¤Âå¤ÏÄã¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÇÃ¯¤«¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡ÊMROC¼«¼çÄ´ºº¡Ë
¶¦ÂÎ¸³¤«¤é²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò10¡ÊËÜ¼Ò¡§ÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ Âºµª¡¢°Ê²¼10INC.¡Ë¤Ï¾ïÀß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ötoiro cafe¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÅÔ»°¸©ºß½»¤ÎZÀ¤Âå20ºÐ～27ºÐ¤ÎÃË½÷54¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¼ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤Ï¤ª¼ò¹¥¤¡©
¤ª¼ò¹¥¤¤Î¿Í¤Ï54¿ÍÃæ6³ä¤Î32¿Í¤Ç¡¢¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï4³ä¤Î22¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¼ò¤Ë¼å¤¯¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ï12¿Í¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¤¤¢¤ë¤¤¤ÏÉáÄÌ¤À¤±¤ì¤É¤â¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ï10¿Í¡£¤ª¼ò¤ò¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Î4³äÈ¾¤¬¡¢¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ZÀ¤Âå¤Î¤ª¼ò¤ò°û¤àÉÑÅÙ¤Ï¡©
54¿ÍÃæ43¿Í¤¬·î1²ó°Ê¾å¡¢¤½¤Î¤¦¤Á24¿Í¤¬½µ1²ó°Ê¾å¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È²óÅú¡¢8³ä¤¬·î1²ó°Ê¾å¡¢4³äÈ¾¤¬½µ1²ó°Ê¾å¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·î£±²óÌ¤Ëþ¤Ï6¿Í¡¢Á´¤¯°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ï5¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¿ô¥Ùー¥¹¤Ç¤Î°û¼ò³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤àÉÑÅÙ¤¬¾å¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¤âÄã¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°û¼òÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Óー¥ë¤è¤ê¤â¥Á¥åー¥Ï¥¤¤¬¹¥¤
ZÀ¤Âå¤¬ÉáÃÊ¤Ë°û¤à¤ª¼ò¤Î¾å°Ì¤Ï¡¢¥Á¥åー¥Ï¥¤41¿Í¡¢¥Óー¥ë¡¢²Ì¼Â¼ò¤½¤ì¤¾¤ì25¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ò°û¤à¿Í¿ô¤¬¥Óー¥ë¤Î°û¤à¿Í¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Óー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï²á¤®µî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°°û¤ßÇÉ¤¬Â¿¿ô
¤ª¼ò¤ò°û¤à49¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢³°¤Ç¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï12¿Í¡¢³°¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï20Ì¾¤Ç¡¢·×32¿Í¤¬³°°û¤ßÇÉ¡£²È¤Ç¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï1¿Í¡¢²È¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï9¿Í¤Ç¡¢·×10¿ÍÌ¾¤¬²È°û¤ßÇÉ¡¢²È¤Ç¤â³°¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¬7¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Î¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ä¥Óー¥ë¤Ï¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤
¤ª¼ò¤ò°û¤àZÀ¤Âå49Ì¾¤Î8³ä°Ê¾å¤¬ÉáÃÊ¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¥åー¥Ï¥¤¡¢¥Óー¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï22¿Í¡¢Äã¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï16Ì¾¤Ç¤·¤¿¡£
ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹â¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤òÁª¤ó¤À²óÅú¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ZÀ¤Âå¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏZÀ¤Âå¤Î8³ä¤¬·î1²ó°Ê¾å¡¢4³äÈ¾¤¬½µ1²ó°Ê¾å¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à49¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢³°°û¤ßÇÉ¤Ï6³äÈ¾¡¢²È°û¤ßÇÉ¤Ï2³ä¡¢²È¤Ç¤â³°¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¬1³äÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ë°û¤à¤ª¼ò¤ÎTOP¤Ï¥Óー¥ë21¿Í¤ò¾å²ó¤ë¥Á¥åー¥Ï¥¤41¿Í¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Óー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï²á¤®µî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥åー¥Ï¥¤¤Ê¤É¤Ç¡Ö¹â¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï¤Ê¤¯¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤òÈò¤±¤ë»Ñ¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¼Âººµ¡´Ø¡§¼«¼çÄ´ºº¡Ê10INC.¡Ë
Ä´ºº¼êË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Ä´ºº
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§°ìÅÔ»°¸©
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î15Æü(¿å) ～ 2024Ç¯5·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§ 20ºÐ～27ºÐ¤ÎZÀ¤Âå¡¦54¿Í(ÃËÀ26¿Í¡§½÷À28¿Í)
¢¨ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤òÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö10IncÄ´¤Ù- https://10inc.co.jp/¡×
¤ÈÊ»µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤«¤éÌµÎÁÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í¤Î³§ÍÍ¤Ï¾ïÀß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ötoiro cafe¡×¤ËÌµÎÁ¤Ç¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ô¸µ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡Ötoiro cafe¡×¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò½ÐÂê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÌµÎÁÅÐÏ¿¡§https://forms.gle/ndGHy5QhKWG8pg4L9(https://forms.gle/ndGHy5QhKWG8pg4L9)
10Inc.¤Ï¡¢¥Ò¥È¤Î´¶¾ð¤È¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯´Ñ»¡¤·Ê¬ÀÏ¤ò¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥Êー/¥¢¥¦¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤¬¿¼¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥ê¥µー¥Á¡ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ÝÂêÃµº÷¤ä¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À§Èó¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://10inc.co.jp/contact/
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò10 / 10INC
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÅìÃæÌî1-30-15 ¥¹¥Úー¥¹M B111
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£ Âºµª
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2018Ç¯5·î14Æü
URL¡¡¡¡¡¡¡§¡¡https://10inc.co.jp/