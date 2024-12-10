¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Èë¶¡¦¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢¡¢¥¢¥é¥¹¥«¡¢Ãæ¹ñ±üÃÏ¡¢Ç®ÂÓ¹â»³¤Ê¤É¤Ëºé¤¯¡¢ÄÁ¤·¤¯Èþ¤·¤¤ÁðËÜ¿¢Êª¤òËÉÙ¤Ê²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¿·´©¡Ø¶Ë¸Â¤Î´Ä¶¤ËÀ¸¤¤ë¿¢Êª¡ÙÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ìー¥É[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/46294/454/resize/d46294-454-6b1df4bf37fc78c7ff23-0.jpg ]¡Ø¶Ë¸Â¤Î´Ä¶¤ËÀ¸¤¤ë¿¢Êª¡Ù¡ÊÃø¡¦»³ÇÌø¡ËÆîÊÆ¤ÎÆîÃ¼¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢¡¢ËÌÊÆÂçÎ¦¤ÎºÇËÌ¥¢¥é¥¹¥«¤Î¥Ä¥ó¥É¥éÃÏÂÓ¡¢ÂçÉ¹²Ï¤ÎÃæ¤Î¸ÉÅç¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤Î²Ð»³·²¤Î¥¢¥Ð¥Á¥ã»³¡¢Ãæ¹ñ²£ÃÇ»³Ì®¤Î¥¿ー¥¯ー¥Ë¥ã¥ó»³¤È¼þÊÕ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÌ²¤¥¢¥ë¥×¥¹¡¢½ª¤ï¤ê¤ËÀÖÆ»²¼¤Î¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í»³¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÃÏ°è¤â¿¢Êª¤ÎÀ¸°é¾ò·ï¤ÎºÇ°¤Î´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ä¶¤ËÀ¸¤¤ë¿¢Êª¤ò¡¢¸½ÃÏÈ¯´©¤Î½ñÀÒ¤ò»²¾È¤·¡¢¿¢Êª¿Þ´Õ¤Ë¤Æ¡¢Ì¾Á°¤òÄ´¤Ùµ¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¿Þ´ÕÉ÷¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤ËÎà»÷¤Î¿¢Êª¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â³ºÅö¤¹¤ë¿¢Êª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¾¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿¢ÊªÌ¾¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î³ØÌ¾¤òÍÑ¤¤¡¢³ØÌ¾¤ÎÆüËÜ¸ìÆÉ¤ß¤ò¤¤¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ò¤ë¤â¤Î¤Ï³ØÌ¾¤ÎÏÂÌõ¤òµºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¥¿ー¥²¥Ã¥È¡ÊÃ¯¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤«¡ËÅÐ»³¹¥¤¡¢¹â»³¿¢Êª¹¥¤¡¢¿¢Êª¹¥¤¤Î³ØÀ¸¡¢±à·Ý¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢Èþ¤·¤¤²Ä°¦¤¤²Ö¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¡¢»Ò¶¡¤È²Ö¤ò¸«¤ÆÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ë³ØÌ¾¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤Î¿¢Êª¤¬Ê¬¤«¤ê¿¢Êª¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤Ë¤³¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¾®¤µ¤¤¿¢Êª¤Ï¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥ä¥®¤ä¥Þー¥â¥Ã¥ÈÅù¤Î±Â¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏµå¤ÎÀ¸¤Êª¤È¤·¤Æ¡¢±¢¤Ê¤¬¤é¿¢Êª¤ÎËÜÍè¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬¤Ë¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁðËÜ¿¢Êª¤¬¶Ë¸Â¤Î´Ä¶¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íº¼É¡¢»ó¤·¤Ù¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õÊ´¤¹¤ë¤Î¡©¡¡¼«²È¼õÊ´¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©·ÇºÜ¤Î²Ö¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¿Ìä¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë»³ÇÌøÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢ÈøÀ¥¤¬¸¶¤Î¿¢Êª´Ñ»¡¡¢Ä³¤ÎºÎ½¸¡¢Å¸æÂ¡¢ßü³Ù¤ÎÅÐÄº¤ò¹Ô¤¦¡£¹â¹»À¸¤ÇÅÐ»³¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¡£20ºÐ¤Ç11·î¤ÎÃæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¡¢¾å¾¾¤è¤êÆþ»³¡¢¶ð¥±³Ù¡¢Àã¤Î¤¢¤ëÊõ·õ³Ù¡¢±ÛÉ´»³¤òÃ±ÆÈ½ÄÁö¤·¤Æ°ËÆá¤Î¼·µ×ÊÝ¤Ø²¼»³¤¹¤ë¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¡¹ñÆâÅÐ»³¤ËÀìÇ°¡¢¹ç¤¤´Ö¤Ë³¤³°ÅÐ»³µÚ¤Ó¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡£¼«Á³¾Ò²ð»æ¡ÖÉ÷ÏªÁð¡×¤ò20Ç¯¤Î´Ö¤Ë47¹æ¤Þ¤ÇÈ¯¹Ô¤·¹¥É¾¤òÆÀ¤ë¡Ê¸½ºßµÙ»ß¡Ë½ñÀÒ¾ðÊó½ñÀÒ¡§¶Ë¸Â¤Î´Ä¶¤ËÀ¸¤¤ë¿¢ÊªÃø¼Ô¡§»³ÇÌø½ÐÈÇ¼Ò¡§¥Ñ¥ìー¥ÉÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î10ÆüISBN¡§978-4-434-34779-5»ÅÍÍ¡§B5È½/¾åÀ½/96¥Úー¥¸²Á³Ê¡§1,000±ß¡ÜÀÇParadebooks¡§https://books.parade.co.jp/category/genre09/978-4-434-34779-5.htmlAmazon¡§https://amzn.to/40ZiRkP½ÐÈÇ¼Ò¾ðÊó[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/46294/454/resize/d46294-454-8a4ef0cc3569d5e62434-1.jpg ]ÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ìー¥É¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¡£¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜ¤Å¤¯¤ê¡õ½ÐÈÇ¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ìー¥É¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¼«Èñ½ÐÈÇURL¡§https://www.p-press.jpTEL¡§0120-123455Mail¡§paradebooks@parade.co.jp¥Ñ¥ìー¥É¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î½ñÀÒ¾Ò²ðURL¡§https://books.parade.co.jp¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ìー¥ÉÂçºåËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÉâÅÄ1-1-8Åìµþ»Ù¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«2-10-7ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶ÅÄÄ¾µªÀßÎ©¡§1987Ç¯10·î20Æü»ñËÜ¶â¡§4000Ëü±ß»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹¹ð´ë²è¡¦¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´ÈÌ¡¢Web¥µ¥¤¥È´ë²è¡¦À©ºî¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡Ø¥Ñ¥ìー¥É¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ù