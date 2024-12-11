¡ÚVendorTrustLink¡Û¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¡ÖÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê°ÑÂ÷Àè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¤Ï¡×¤òÌµÎÁ¸ø³«
°ÑÂ÷Àè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖVendorTrustLink¡Ê¥Ù¥ó¥Àー¥È¥é¥¹¥È¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ß¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾ ¹¯µ®¡Ë¤Ï¡¢°ÑÂ÷Àè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¡ÖÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê°ÑÂ÷Àè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¤Ï¡×¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ÖÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê°ÑÂ÷Àè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¤Ï¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendormaterial/manufacturing-outsourcing?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241211)
¡ÖÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê°ÑÂ÷Àè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¤Ï¡×³µÍ×
À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊ£»¨²½¤ËÈ¼¤¤¡¢°ÑÂ÷Àè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤äÀ½Â¤¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò´Þ¤á¤Ä¤Ä¤´¾Ò²ð¡£¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þºö¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¶È¤Ç°ÑÂ÷Àè´ÉÍý¤ò¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤ëÊý¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ñÎÁ¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È
¡¦À½Â¤¶È¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½
¡¦ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¡ÊÅµ·¿Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¡¢À½Â¤¶ÈÆÃÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ë
¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þºö
ËÜ»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendormaterial/manufacturing-outsourcing?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241211
°ÑÂ÷Àè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä³Æ¼ï»ñÎÁ
¥¢¥È¥ß¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â°ÑÂ÷Àè¡¦¼è°úÀè¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö°ÑÂ÷Àè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥¬¥¤¥É¡×¤ä¡Ö¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÉ½¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢°ÑÂ÷Àè´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä³Æ¼ï»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼«¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendormaterial/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241211
VendorTrustLink¤È¤Ï
VendorTrustLink²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¥¢¥È¥ß¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢°ÑÂ÷Àè¡¦¼è°úÀè¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò°ì¸µ²½¤·¼«Æ°²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖVendorTrustLink¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÑÂ÷Àè¤Ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¤ÎÁ÷¿®¤«¤é·ë²Ì¤Î³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤ò¼«Æ°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÅª¥³¥¹¥È¤ä¥ß¥¹¤Îºï¸º¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£2024Ç¯10·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¦Â¡Ê¥Ùー¥¿¡ËÈÇ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î3¼Ò¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ´ë¶È¤òÊç½¸¡£Âç¼ê´ë¶È¤Î¦ÂÈÇÍøÍÑ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤ªÇº¤ß¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendorcontact/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241211
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ß¥Æ¥Ã¥¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¾¾ËÜ ¹À»Ê
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾ ¹¯µ®
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2004Ç¯07·î01Æü
ÅìµþËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§¢©106-0032 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-4-5 ¥¢ー¥¯¥Ò¥ë¥º ¥µ¥¦¥¹¥¿¥ïー 3³¬
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://atomitech.jp/(https://atomitech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241211)