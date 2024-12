¡ÚFRAY I.D(¥Õ¥ì¥¤ ¥¢¥¤¥Ç¥£ー)¡ÛÇÐÍ¥Æîº»ÎÉ»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ëvol.4¤ò¸ø³«¡ª¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤äÆâÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¡ã12·î11Æü(¿å)¸ø³«¡ä

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D(フレイ アイディー)」は、新企画として立ち上げた”ジャーナル” 第4弾を12/11(水)12:00にFRAY I.D オフィシャルオンラインサイトおよびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開致します。

第4弾となる今回は、南さんがドラマティックな赤の世界にドロップイン。普段は黒やグレーを着ることが多いという彼女が赤を身に纏い、新たな一面を見ることができる企画を公開。ホリデーシーズンの過ごし方などプライベートな部分にも踏み込んだインタビューも掲載されているスペシャルコンテンツです。

ホリデールックにもおすすめのオフショルデザインは華やかさも感じらる一枚。アシメヘムラインで動きをプラスした女性らしさと、ふわっとした風合いで包まれるような着心地のニットドレス。

Knit Dress \21,450 tax in Shoes \15,400 taxi n

ウエストベルト付きのリバーコートはオーバーすぎないシルエットでどんなコーデでも取り入れやすいマストアイテム。ウール100%のため暖かい一枚。

Coat \50,600 tax in Shirt \18,700 tax in Shoes \15,400 tax in

やわらかいローゲージニットで編み上げたフェアアイルニットは冬らしいぬくもりを感じる1枚。ボックスシルエットで、衿ぐりは抜け感のあるデザインにし大人のこなれた雰囲気に。ホリデー気分をぐんと高める華やかな素材のバリエーションスカートを合わせて。

Knit tops \24,200 tax in Skirt \18,700 tax in Piercings \10,780 tax in Shoes \15,400 tax in

ファーのようなラメ糸を使用したニットプルオーバーは、顔回りが華やかになる煌めきトップス。ベルトデザインのラップミニスカートとフレアパンツがセットになったボトムと合わせたトレンドスタイル。

Knit tops \18,700 tax in Pants \25,960 tax in

モヘアウールの糸をざっくり編み上げ、背面にレースアップデザインをプラスしゆるっとしたスリーブラインがポイントの女性らしいニットプルオーバー。

Knit tops \20,900 tax in

肌触りの滑らかなシルク混の糸を使用したバックオープンニットで大人ELEGANT 。

Knit tops \14,300 tax in

ファーならではのウォーミーなかわいさにバックルデザインのカジュアルさがプラスされたファージャケット。インナーパンツがちらりとのぞく重ね着風のデザインパンツと合わせれば、トレンドを意識した上級なカジュアルスタイルに。

Coat \31,900 tax in Knit cardigan \16,500 tax in Pants \24,200 tax in BELT スタイリスト私物

・LP公開について

今回のテーマは「赤」。

今回のテーマは「赤」。

ドラマティックな赤の世界にドロップイン。

12月11日(水)12:00公開予定:https://fray-id.com/

南沙良

南 沙良

【プロフィール】

2002年6月11日生まれ、東京都出身。映画『幼な子われらに生まれ』(2017年8月公開)で女優デビュー。近年の出演作に、映画『女子高生に殺されたい』、主演映画『この子は邪悪』、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、Netflixシリーズ「君に届け」などがあり、現在はNHK大河ドラマ『光る君へ』に出演中。DMMオリジナルドラマ『外道の歌』が12月6日より配信スタート。また、ABEMA×Netflixドラマ『わかっていても the shapes of love』への出演が発表されたことも大きな話題になった。

BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。

本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。

過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。

