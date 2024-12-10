²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¡Ö¹âµ¡Ç½´Ô¸µÀ­¥¤¥ª¥ó¿åS-100¡×¤¬¥Ó¥¿¥ß¥óACE¤ÈÎà»÷¤Î¹³»À²½³èÀ­¤ò¼¨¤·¡¢É½Èé³Ñ²½ºÙË¦¤ò»À²½¥À¥áー¥¸¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§

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ÂêÌ¾¡§ Electrolytic-reduction ion water protects keratinocytes from hydrogen peroxide through radical scavenging activity and induction of AQP3 expression
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