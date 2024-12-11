¡Ú½½¾¡¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¶õÊ¢¤Ë¶ì¤·¤à»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¡Û¿©¤ò»Ù¤¨¤ëÅ´¹©½ê¥¨¥¤¥³ー¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤¬¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó³èÆ°¤Ë´óÉÕ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥³ー¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Á¥°æ·ò°ìÏº¡¢ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÓ¹ÂçÀµÇÀ¶¨¤ÎÂçÀµ¥áー¥¯¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿ー¡×¤òÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¹Ô¤¦¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡
Åö¼Ò¤ÎÇÀµ¡¶ñ»ö¶È¤Ç¤ÏÈîÎÁÊ¬ÇÛµ¡(https://eiko-wellness.co.jp/suzuki/)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÇÀ¶Èµ¡³£¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¿©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¤äÀ¸»º¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÎºîÊª¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê½½¾¡¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬Àºº²¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¿©ºà¤ò¡¢¹ñÆâ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÂÐºö»ö¶È¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡×¤Ç³è¤«¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÂÓ¹ÂçÀµÇÀ¶¨¤ÎÂçÀµ¥áー¥¯¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿ー¡×¤ò´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï»ÈÌ¿¤Ë¡Ö¿Í¡¹¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
º£¸å¤â¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥³ー¥¦¥§¥ë¥Í¥¹(https://eiko-wellness.co.jp/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥³ー¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ï2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥³ー¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÇÀµ¡¶ñÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢ÈîÎÁÊ¬ÇÛµ¡¤Ê¤Éµ»½Ñ¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÀ¶È¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ëÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥°¥ê¥Æ¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëÇÀÌô»¶ÉÛ¤ä¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢¹ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥¢¥·¥¹¥È¥¹ー¥Ä¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(https://www.gnjp.org/)
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊGood Neighbors Japan :GNJP¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î°ì°÷¤Ç¡¢³¤³°¤È¹ñÆâ¤Ç»Ò¤É¤âÃ£¤Î¤³¤³¤í¤È¿ÈÂÎ¤ò¼é¤ë¹ñºÝNGO¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¶µ°é¤ä¿å¡¢°åÎÅ¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿©ÎÁ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2004Ç¯¤ËÆüËÜ»öÌ³¶É¤òÂçºå¤Ç³«Àß¡¢2007Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ø»öÌ³¶É¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£2013Ç¯11·î8Æü¤è¤ê¡¢¸ø±×À¤Î¹â¤¤ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡×¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔ¤«¤éÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£