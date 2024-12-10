¶õ¤²È¤Î½êÍ¼Ô¤ÈÇã¤¤¼ê¤ò·Ò¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¡×¡¢ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÎAIººÄê¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¶õ¤²ÈÇäµÑººÄê¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é5,000Ëü±ß¤Î³°Éô»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¥Æ¥£¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿àöÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¡×¡Ë¤Ï¡¢¶õ¤²È¤Î½êÍ¼Ô¤ÈÇã¤¤¼ê¤ò·Ò¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¡×¤Ê¤é¤Ó¤ËÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÎÂ¨»þººÄê¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¶õ¤²ÈÇäµÑººÄê¡×(https://porty.co.jp/sale-assess)¤òÀµ¼°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëICJ2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¤è¤ê¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Æ5,000Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¤ÈÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤Ê¤É¤Î¶õ¤²È¤äÌ¤³èÍÑÅÚÃÏ¤ò¼ê·Ú¤ËÎ®ÄÌ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤ÈÃÏÊý¤ÎÃÏ°è³èÀ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ë¥Æ¥£¤Ï¡ÖÃÏµå¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢ÍýÁÛ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÉÔÆ°»º¤äÅÔ»Ô³«È¯ÎÎ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿AIÄÂÎÁººÄê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£ÄÂÎÁººÄê¡×¤ÏÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤äÅê»ñ²È¤ÎÊý¡¹¤Ë¸ü¤¤¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Îß·×¤ÎººÄê²ó¿ô¤¬250Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¥Çー¥¿¤äAI¤òÄÌ¤¸¤¿ÉÔÆ°»ºÎÎ°è¤ÎDX²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤ËÃÏÊý¤Î¶õ¤²È¤äÌ¤³èÍÑÅÚÃÏ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹·¿¤Î¶õ¤²È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¡¢³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¡×¥¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
iOSÃ¼Ëö¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3-%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6-%E5%9C%9F%E5%9C%B0-%E5%88%A5%E8%8D%98%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6499206972)
AndroidÃ¼Ëö¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.porty.c2c&pcampaignid=web_share)
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¤¢¤é¤æ¤ëÊª·ï¤ò·ÇºÜ²ÄÇ½¡§ÃÏÊý¤ÎÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¶õ¤²È¤äÇÀÃÏ¡¦»³ÎÓ¤äÁÒ¸Ë¤Ç¤âÅê¹Æ¤¬²ÄÇ½
ºÇÃ»2Ê¬¤ÇÅê¹Æ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é²èÁü¤È½»½ê¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÃ»2Ê¬¤ÇÊª·ï¤ò·ÇºÜ
AI¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤äÀâÌÀ¤ò¼«Æ°À¸À®¡§Êª·ï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤äÀâÌÀÊ¸¤ÏAI¤¬¼«Æ°¤ÇºîÀ®
Çä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¡§Êª·ï¤ÎÇäµÑ´õË¾¼Ô¤È¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤Ï¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÄ¾ÀÜ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬²ÄÇ½
ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¡§¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¥æー¥¶ー¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ëÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥µ¥Ýー¥È
°Â¿´¤Î¼è°úÂÎÀ©¡§¼ÂºÝ¤ÎÇäÇã·ÀÌó¶ÈÌ³¤ÏÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¤¬·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®Âå¹Ô¤«¤é½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ¤ä·èºÑ³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ
¥Ý¥ë¥Æ¥£¥íー¥ó¥Á¤ÎÇØ·Ê
¹ñÆâ¤Î¶õ¤²È¤Î¿ô¤Ï2023Ç¯¤Ë899Ëü·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ëÊª·ï²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢ÅÝ²õ¤äÈÈºá¥ê¥¹¥¯¤ÎÈ¯À¸¤Ê¤É¡¢½êÍ¼Ô¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÁÐÊý¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉéÃ´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃÏÊý¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢²Á³ÊÂÓ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤äÃç²ð¶È¼Ô¤Î¿Í¼êÉÔÂ¡¢Êª·ï¤Î¸¢Íø´Ø·¸¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤ÎÃç²ð²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Î®ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Êª·ï¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤é¤º¤Ë¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤Ë¾ðÊó¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Î¶õ¤²È¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ÎÌ±Çñ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯ÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡¦¥µー¥É¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò´õË¾¤¹¤ëÀøºßÅª¤Ê¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃÏÊý¤Î¶õ¤²È¤äÌ¤³èÍÑÅÚÃÏ¤ò¡¢¿·¤¿¤ËÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ëÇã¤¤¼ê¤Ø¤ÈÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÍ¼Ô¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÉéÃ´¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñ¶â»ÈÅÓ¤ÈÅ¸Ë¾
¥·ー¥É»ñ¶â5,000Ëü±ß¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½³È½¼¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- µ»½Ñ³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¡§¥æー¥¶ー¤Î¼è°ú¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤äÊª·ï¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥Çー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬´ÊÃ±¤ËÊª·ï¤òÅê¹Æ¡¦¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÁàºîÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÊUI¡Ë¤È¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊUX¡Ë¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î¶¯²½¡§Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤ª¤è¤Ó¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹¶È¼Ô¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©¤Î³È½¼¡§ÉÔÆ°»º¼è°ú¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁý°÷¤·¡¢¥æー¥¶ー¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¼è°ú¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ°èÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¡§ÃÏÊý¤Î¶õ¤²È³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¤ÎÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶õ¤²È¤ÎÍø³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÍøÍÑ²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ICJ2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉþÉô·ë²Ö»á
¡ÖÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ý¥ë¥Æ¥£¼Ò¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ý¥ë¥Æ¥£¡Ù¤È¡Ø¥Ý¥ë¥Æ¥£¶õ¤²ÈÇäµÑººÄê¡Ù¤Ï¡¢AI¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ®ÄÌ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÃÏÊý¤Î¶õ¤²È¤äÌ¤³èÍÑÃÏ¤ò»Ô¾ì¤Ë·Ò¤°³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤ÁICJ2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Æ¥£¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÇ®¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬ÍýÁÛ¤ÎÉÔÆ°»º¼è°ú¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏÊý¤Î¶õ¤²È¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÇäµÑ¶â³Û¤ÎÀßÄê¤ÏÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¶õ¤²È¤ÎÇäµÑ¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤·Ú¤ËÍ½ÁÛÇäµÑ¶â³Û¤ò»»Äê¤Ç¤¤ëWeb¥Äー¥ë¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¶õ¤²ÈÇäµÑººÄê¡×(https://porty.co.jp/sale-assess)¤âÆ±Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡§ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ä¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÆþÎÏ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±Ä¶È¤Ê¤·¡§ººÄê¸å¤ËÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤Ç±Ä¶ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á´¹ñÂÐ±þ¡§¹ñ¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ä°ìÈÌÅª¤Ê·úÃÛÈñ¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤Ê¤É¤ò¸µ¤Ë¥Ý¥ë¥Æ¥£ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»ºÇäµÑ³Û¤ò¿äÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¨»þººÄê¡§ÆþÎÏ¸å1ÉÃ°ÊÆâ¤ËººÄê·ë²Ì¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
É¬¿Ü¹àÌÜ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤Î·Á¾õ¡×¤ä¡ÖÁ°ÌÌÆ»Ï©¡×¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ÌÌÀÑ¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀµ³Î¤ÊººÄê·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¸Í·ú¤Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¾¦¶ÈÍÑ¤ÎÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ëÇäµÑººÄê¥×¥í¥»¥¹¤òÃ»»þ´Ö¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤²È¤ÎÇäµÑ¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢º£²óÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¶õ¤²È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¡×¤È¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¶õ¤²ÈÇäµÑººÄê¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶õ¤²È¤äÅÚÃÏ¤Î¿·¤¿¤ÊÎ®ÄÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤Îµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è³èÀ¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ë¥Æ¥£
ÂåÉ½¼Ô¡§Ê¿ àöÊ¿
E-mail¡§info@porty.co.jp
HP¡§https://porty.co.jp/corp
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶èÄ¹Èø1-5-8-302
Âð·úÌÈµöÈÖ¹æ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¡Ê1¡ËÂè32227¹æ