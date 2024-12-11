¡ÚÉÊÀî±Ø¡ÛÅìµþ±Ø¸ÂÄê¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄêOPEN¡£ÂåÉ½ºî¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¡ÙÅÐ¾ì¡£¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¤ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥×¥¹¥Èー¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖBRULEE MERIZE(¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼)¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î17Æü(²Ð)～2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ)¤Î´ü´ÖÃæ¡ÖJRÉÊÀî±Ø¹½Æâ ÉÊÀîÎ×»þ2¹æ¡×¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.bruleemerize.jp/(https://www.bruleemerize.jp/)
ÉÊÀî±Ø¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ªÅìµþ±Ø¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡×
2023Ç¯7·î21Æü¡¢JRÅìµþ±Ø¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡×¡£¤â¤·¡È¥Ö¥ê¥å¥ì¡É¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡£¤½¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
BRULEE MERIZE Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
ÂåÉ½ºî¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¡Ù¤ÏÎß·×100Ëü¸ÄÈÎÇä¤òµÏ¿¡£Åìµþ±Ø¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¡È2024Ç¯¾åÈ¾´ü¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°(¢¨)¡É¤Ç¤Ï1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤ÏÅìµþ±Ø¤À¤±¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡×¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢JRÉÊÀî±Ø¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨: Åìµþ±Ø¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡× 2024 Ç¯¾åÈ¾´ü¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÒÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³«È¯(³ô)Ä´¤Ù(2024Ç¯ 1·î～6·î¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¡Ó
ÂåÉ½ºî¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¡Ù
¥Ñ¥ê¤È¤í¿©´¶¤¬¹á¤Ð¤·¤¤ÂåÉ½ºî¥Ö¥ê¥å¥ì¥¿¥ë¥È¡£¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤È¥é¥à¤Î¹á¤ê¤ÇË§½æ¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥ÉÉ÷Ì£¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢¤È¤í¤Ã¤È½À¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¡£¤µ¤¯¤Ã¤È¾Æ¤¤¤¿¥³¥³¥Ã¥È¥¿¥ë¥È¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢Ä¾²Ð¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¥Ö¥ê¥å¥ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÀþJAL¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÃã²Û¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
4¸ÄÆþ 908±ß(ËÜÂÎ²Á³Ê840±ß)
8¸ÄÆþ 1,815±ß(ËÜÂÎ²Á³Ê1,680±ß)
12¸ÄÆþ 2,722±ß(ËÜÂÎ²Á³Ê2,520±ß)
¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È 4¸ÄÆþ ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È
¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¥Ö¥ê¥å¥ì¤·¤Æ¤ß¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦?¡×
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥á¥ê¥¼¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£Æâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÉÕ¤¤¤Æµ¡Ç½Åª¡£¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È 4¸ÄÆþ¡Ù¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
1,650±ß(ËÜÂÎ²Á³Ê1,500±ß)
¥Ö¥ê¥å¥ì¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ
Ë§½æ¤Ê¥é¥à¥Ð¥Ë¥é¤Î·°¤ê¤¬¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¹á¤ë¥·¥ç¥³¥é¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤ò¥Ö¥ê¥å¥ì»ÅÎ©¤Æ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ñ¥¤¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
5¸ÄÆþ 1,080±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê1,000±ß¡Ë
10¸ÄÆþ 2,160±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê2,000±ß¡Ë
¥Ö¥ê¥å¥ì¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
ËÌ³¤Æ»È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤È¹á¤ê¹â¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥¿ー¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§Ž¡É½ÌÌ¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Ç¤¬¤·¤¿¥Ö¥ê¥å¥ì¥·¥ç¥³¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
4¸ÄÆþ 1,134±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê1,050±ß¡Ë
¥á¥ê¥¼¥®¥Õ¥È ¡ã¥¦¥£¥ó¥¿ー¡ä ¢¨1Æü30È¢¸ÂÄê
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥íー¥º¤òÉÁ¤¤¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÅß¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î1Ç¯¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½ºî¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¡Ù¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡×¤Î3¼ïÆþ¤ê¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
1,890±ß(ËÜÂÎ²Á³Ê1,750±ß)
¥Ö¥ê¥å¥ì¥¢¥½ー¥È
£³¼ï¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òìÔÂô¤Ë¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤ë¡¢¼ê¤ß¤ä¤²¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊµÍ¹ç¤»¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½ºî¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¡Ù¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡×¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
15¸ÄÆþ 3,240±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê3,000±ß¡Ë
ºÅ»ö¾ðÊó
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û
JRÉÊÀî±ØÆâ¡¡ÉÊÀîÎ×»þ2¹æ
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û
2024Ç¯12·î17Æü(²Ð)～2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ)
¡ÚÄÌ¾ï±Ä¶È»þ´Ö¡Û
10»þ～22»þ
¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï±Ä¶È»þ´Ö¡Û
2024Ç¯12·î28Æü(ÅÚ) 8»þ～22»þ
2024Ç¯12·î29Æü(Æü) 9»þ～22»þ
2024Ç¯12·î30Æü(·î) 9»þ～22»þ
2024Ç¯12·î31Æü(²Ð) 9»þ～19»þ
2025Ç¯1·î1Æü(¿å½Ë) 9»þ～18»þ
2025Ç¯1·î2Æü(ÌÚ) 9»þ～19»þ
2025Ç¯1·î3Æü(¶â) 9»þ～19»þ
¢¨½éÆü¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³«Å¹»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï20»þÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤ÎÊÑÆ°¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤Î²Á³Ê¤Ï»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤áÁá´ü´°Çä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BRULEE MERIZE¡Ê¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡Ë¤È¤Ï
¸ø¼°HP
https://bruleemerize.jp/(https://bruleemerize.jp/)
¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/bruleemerize/(https://www.instagram.com/bruleemerize/)
BRULEE MERIZE Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
¤â¤·¡È¥Ö¥ê¥å¥ì¡É¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡£¤½¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡È¥Ö¥ê¥å¥ì¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ðー¥Êー¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ì¤·¤¿¹á¤êÎ©¤Ä²«¶â¿§¤¬¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·ìÔÂô¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Ö¥ê¥å¥ì¤·¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¡É