THE CHARM PARK1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥ê¥êー¥¹¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉURBAN RESEARCH¤Î´ë¶ÈCMÍÑ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥³ー¥é¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¹¥±ー¥ë´¶¤Î¤¢¤ëÌ¾¶Ê¡£
ºòÇ¯¤Î12·î¤ËEP¡ØTHE CHARM PARK II EXTRA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸µ´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤ä¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¿ôÂ¿¤¯¤ÎCM³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Ä¤Ä¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ーSecond Nature Tour¤òÂ³¤±¤ëTHE CHARM PARK¤¬º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¥ê¥¹¥Êー¤Ø´¶¼Õ¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡£
¡ÚËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë²òÀâÊ¸¡Û
ËèÇ¯Ç¯Ëö¤¬Áá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÌµ¤¤¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤æ¤¯¤³¤Î¿ÍÀ¸¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡Ö¸½ºß¡×¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤¬ËÍ¤é¤ËÍ¿¤¨¤¿ºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª¤«¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¡Öº£¡×¤¬ÃÈ¤«¤¯¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦±éÁÕ
THE CHARM PARK
¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó±éÁÕ
°ËÆ£ºÌ
2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
Artist : THE CHARM PARK
Title :Present
Label : StyleBook
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://orcd.co/mmn79nl
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢Charm¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£½ö¾ðÅª¤ÇÈþ¤·¤¤²»À¤³¦¤È¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¥¹¥±ー¥ë¡¢åÌÌ©¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿·À¤Âå¥Ý¥Ã¥×¥¹¿¦¿Í¡£¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¡¢CM¥½¥ó¥°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£