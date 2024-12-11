»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹RUNBOZE¤¬¡í¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡íµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª¡¡ºÇÂç50,000±ß¤Î¡í±þ±ç¶â¡í¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖÂç²ñ»²²Ã±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤â·ÑÂ³³«ºÅÃæ
Âç²ñ»Ø¸þ·¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹RUNBOZE¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥é¥ó¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç"¤Ä¤Ê¤¬¤ë"µ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¶¯²½¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡RUNBOZE¤È¤Ï¡©
¡¡RUNBOZE¤Ï¡¢GPS¥í¥°¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥é¥ó¥Êー¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢Âç²ñ»Ø¸þ·¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ»²²Ã»þ¤ÎGPSµÏ¿¤Î´ÉÍý¤È¶¦Í¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥ó¥Êー¤È¤ÎµÏ¿¤ò²ð¤·¤¿¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹¤Ï´ðËÜÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤ÎÅÐÏ¿¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥é¥ó¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼ÒHP¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡§
https://runboze.com
¡þ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ
- ¥é¥ó¥Êー¸¡º÷¡¿¥Õ¥©¥íー¡§¡¡
¡¡RUNBOZE¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥Êー¤ò¾ò·ï»ØÄê¤·¤Æ¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤òÁÇÁá¤¯É½¼¨¤Ç¤¤ë"¥Õ¥©¥íー"¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡º÷¾ò·ï¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥«¥Æ¥´¥êー¡ÊÇ¯Âå¡¦ÀÊÌ¡Ë¡×¡ÖÆ±¤¸ÅÔÆ»ÉÜ¸©ºß½»¡×¡Ö»ý¤Á¥¿¥¤¥à¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥Êー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ò·ï¤Î»ØÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥ó¥Êー¤ÎÂç²ñ»²²Ã¤äµÏ¿¤Î¾õ¶·¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤ÊµÏ¿Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤ÊRUNBOZE¥µー¥Ó¥¹¸ÇÍ¤Î¥Úー¥¹¥°¥é¥Õ¤äµÏ¿Èæ³Óµ¡Ç½¤¬¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë»È¤¤°×¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê³Æµ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¡×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥é¥ó¥Êー¸¡º÷¡¿¥Õ¥©¥íー ¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¡Ë
¥Úー¥¹¥°¥é¥Õ ¡ÊµÏ¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¡Ë
µÏ¿Èæ³Ó ¡ÊµÏ¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¡Ë
¡þ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¡¡RUNBOZE¥µー¥Ó¥¹ÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢iOS¤ª¤è¤ÓAndroid¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
iOSÍÑ¡§ https://apps.apple.com/jp/app/id6473136325?mt=8
AndroidÍÑ¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runboze.runboze
¡þÂç²ñ»²²Ã±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥óÅÐÏ¿¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç50,000±ß¤Î±þ±ç¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ëÂç²ñ»²²Ã±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â°ú¤Â³¤³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ò·ï¡¢±þÊçÊýË¡Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥é¥ó¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼ÒHPÆâ¤Î³ºÅöµ»ö¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡§
https://runboze.com/cms/blog/promo_202409-01/
¢¡ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Email¡§biz@runboze.com
¢¨ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¼õÉÕ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¸ÄÊÌ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£