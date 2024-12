ÂÐÏÃ·¿¥³ー¥ÁAI¡Ö¤Á¤ã¤¿¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡§¥ª¥Õ¥£¥¹¤Á¤ã¤¿¤Ë¡Ê³ô¡ËÂåÉ½ ÃãÃ«¸øÇ·Ãø¡ØÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥êー¥Àー¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù»°Éôºî¤ä¡Ø¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ù¤òÀ¸À®AI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤¿¼¡Âå¥êー¥Àー°éÀ®¥Äー¥ë

オフィスちゃたに株式会社コーチAI「ちゃたにコンパス」バナー 1コーチAI「ちゃたにコンパス」バナー 2

オフィスちゃたに代表 茶谷公之による著書「将来のCxOへ提言 三部作 未来を創るリーダーへの道標」や「プレイステーションの舞台裏」などで共有した著者の経験や知見に関わる質問を対話型コーチAI「ちゃたにコンパス 」(Chatani Compass) が代わって答えます。URLは、https://c-compass.office-chatani.com となります。

本機能は、ChatGPT上で提供し、利用にはChatGPTのアカウントが必要になります。またChatGPT登録直後は、ChatGPTの初期画面が表示されますので、「ちゃたにコンパス」から再度起動し、「ちゃたにコンパス」トップ画面が表示されることをご確認ください。

トップ画面から、未来のリーダーが持つと思われる疑問や質問に対して、対話的に「未来を創るリーダーへの道標」三部作や「プレイステーションの舞台裏:元CTOが語る創造の16年」に基づく知見を共有致します。本「ちゃたにコンパス」は、弊社オフィスちゃたにによるAIエージェント第一弾となります。

コーチAI「ちゃたにコンパス」トップ画面「ちゃたにコンパス」投入知識コーチAI「ちゃたにコンパス」対話画面例1コーチAI「ちゃたにコンパス」対話画面例2

オフィスちゃたに(株)代表取締役 茶谷 公之【オフィスちゃたに(株)代表取締役 茶谷 公之】

ソニー初のペンコンピュータ「パームトップ」搭載の日本語手書き文字認識エンジンの開発後、ユーザインタフェース・コンピュータグラフィックス研究で米国大学に社費留学。帰国後、プレイステーション事業に加わる。

プレイステーション事業では株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現:ソニー・インタラクティブエンタテインメント)CTO・EVPとして歴代のプレイステーションプラットフォームやプレイステーションネットワークの構想・開発・設計・運用に携わったのち、ソニー本社での技術戦略部門やクラウド開発チームの部門長としてグループ横断のイニシアティブを推進。2008年グッドデザイン賞金賞(TOP15)受賞作品プロデューサー(社会貢献を可視化した分散コンピューティングアプリケーション)。

2014年から2018年まで楽天にてAI担当の執行役員として対話型AIソリューションの開発・運営。2019年から2022年まで監査法人のKPMGのデジタルグループ会社である株式会社 KPMG Ignition Tokyoの初代代表取締役社長CEOおよびKPMGジャパンのCDO・パートナーとして、監査・税務などのコンプライアンス系プロフェッショナルサービスのデジタル化・AI化を推進。2022年から2024年までマッキンゼー・アンド・カンパニー Build by McKinseyの日本統括。

現在、オフィスちゃたに株式会社 代表取締役として、企業の「創造」経営を支援。

世界各国での特許出願数は500超。書家(雅号 茶谷 公哲)であり、富山書道会師範、独立書人会会友。日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート。Forbes Japan オフィシャルコラムニスト。

Amazon「取締役会・株主総会・事業継承」カテゴリーで人気ランキング1位となった「創造する人の時代」(日経BP刊)著者。プレイステーション事業立ち上げの経験を実録の形でまとめた「プレイステーションの舞台裏:元CTOが語る創造の16年」(オフィスちゃたにパブリッシング)とその英語版 "Behind the Scenes at PlayStation: Former CTO Talks about 16 Years of Creation" (Office Chatani Publishing) を世界15の Amazon ストアで発売中。

【オフィスちゃたに株式会社】

オフィスちゃたに株式会社( https://www.office-chatani.com )は、「創造」経営を支援する会社です。「創造する人の時代」「プレイステーションの舞台裏:元CTOが語る創造の16年」”Behind the Scenes at PlayStation: Former CTO Talks about 16 Years of Creation" の著者であり、世界的ビデオゲームプラットフォーム事業のCTOおよびEVP、インターネットコングロマリット企業の執行役員、プロフェッショナルファームのデジタルグループ会社CEO、戦略コンサルティングファームのデジタルチームの日本統括などを歴任した茶谷 公之(ちゃたに まさゆき)が代表取締役社長を務めています。