Deep Instinct¡¢ÀìÌç²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢²òÀÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ëAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È DIANNA¤ÈAWS´Ä¶¸þ¤±¤Î¥¼¥í¥Ç¥¤¥Çー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£DSX for Cloud - Amazon S3¤òÄó¶¡³«»Ï
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦½é¤«¤ÄÍ£°ì¤ÎAI¥Ùー¥¹¤Î¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥¼¥í¥Ç¥¤ ¥Çー¥¿ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥ó¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§ÊÂÌÚ ½Ó½¡¡¢°Ê²¼¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥ó¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¡¦ÀâÌÀÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ëAI¥Ùー¥¹¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëDIANNA (DSX Companion)(https://www.deepinstinct.com/ja/dsx-companion)¤ÈDeep Instinct DSX for Cloud - Amazon S3(https://www.deepinstinct.com/ja/dsx/dsx-cloud-amazon-s3)¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿DIANNA¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥³ー¥Éµ»½Ñ¤äµóÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀÏ¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¶¼°Ò²òÀÏ¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¤ÆËÄÂç¤ÊÏ«ÎÏ¤È»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤âÀ¸À®AI¤äLLMµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¥í¥°¤ä¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É´ûÂ¸¤Î¥½ー¥¹¤«¤é¤ÎÍ×Ìó¥Çー¥¿À¸À®¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã±¤Ë¥Çー¥¿¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¤¿Ì¤ÃÎ¤Î¹¶·â¤ÎÌÜÅª¤Þ¤Ç¤òÊ¬ÀÏ¡¦Æ¶»¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Deep Instinct¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤ä¶¼°Ò¥ê¥µー¥Á¥ãー¤ÎÃÎ¸«¤òDIANNA¤Ë½¸Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËLLM¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢²òÀÏ¤ÈÀâÌÀ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¡¢¹¶·â¼Ô¤Î°°Õ¤¢¤ëÌÜÅª¤Þ¤Ç¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£DIANNA¤¬¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤Ï¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤È¡¢¶¼°Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊSOC¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸í¸¡ÃÎ¤ÎÂÐ±þ¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿¶Ñ½¤Éü»þ´Ö¡ÊMTTR¡Ë¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±»þÈ¯É½¤·¤¿DSX for Cloud - Amazon S3¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤¬À¸À®¡¦ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸´Ä¶Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤Î¿¯Æþ¼«ÂÎ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤òÃ´ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢AWS Marketplace¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëDSX for Cloud - Amazon S3¤Ï¡¢DSX
for Cloud¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¼°ÒËÉ»ßµ¡Ç½¤òAmazon Simple Storage Service¡ÊAmazon S3¡Ë¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È´Ä¶¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁÈ¿¥¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Çー¥¿¤¬±øÀ÷¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Amazon S3¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¾å¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°ÂÁ´¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦AI¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿DSX for Cloud - Amazon S3 ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¸¡ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¶¼°Ò¤â´Þ¤áS3¥Ð¥±¥Ã¥ÈÆâ¤ÎÌ¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇËÉ»ß¤Ç¤¤ë¡¢Â¾¤ËÎàÎã¤Î¤Ê¤¤ ¥¼¥í¥Ç¥¤¥Çー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£DSX for Cloud - Amazon S3 ¤Ï¡¢20¥ß¥êÉÃÌ¤Ëþ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¹¥¥ã¥ó¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¥Ú¥¤¥íー¥É¤ò99%°Ê¾å¤ÎÀºÅÙ¤Ç¸¡ÃÎ¡¢¸í¸¡ÃÎÎ¨¤ò0.1%Ì¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤Ï±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òºÇÂç50%ºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£DSX for Cloud - Amazon S3 ¤ò
DIANNA¡ÊDSX Companion¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ²ÄÇ½À¤òAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆ¶»¡¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
DIANNA¤ª¤è¤ÓDSX for Cloud - Amazon S3 ¤Î¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¡Ç½¤ÈÍøÅÀ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
DIANNA(https://www.deepinstinct.com/ja/dsx-companion)
- Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÈæÎà¤Î¤Ê¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¡§½¾Íè¤Î¼êË¡¤òÎ¿²ï¤¹¤ëDIANNA¤ÎÀÅÅª²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¢¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î²òÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¡£¥¼¥í¥Ç¥¤¹¶·â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ëµ®½Å¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡
- ¥³ー¥É¤Î°Õ¿Þ¤ÈÆ°ºî¤ò¼«Á³¸À¸ì¤ËÊÑ´¹¡§¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥³ー¥É¤È¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òDIANNA¤¬¼«Á³¸À¸ì¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ËÊÑ´¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³ー¥É¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Õ¿Þ¤äÀøºßÅª¤ÊÆ°ºî¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¥³ー¥É¤ÎÀß·×ÌÜÅª¤ä¡¢°°Õ¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤òÀâÌÀ
- ¹çÍý²½¤µ¤ì¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡§DIANNA¤¬SOCÊ¬ÀÏ¤ÎºÇ¤âÈÑ»¨¤Êºî¶È¤Î°ìÉô¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤Ï¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ë½¸Ãæ²ÄÇ½¡¡
DSX for Cloud - Amazon S3(https://www.deepinstinct.com/ja/dsx/dsx-cloud-amazon-s3)
- Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤«¤éÊÝ¸î¡§¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÀÅÅª²òÀÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸Æâ¤ËÀø¤à¡¢½¾Íè¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Ç¤Ï¸¡ÃÎ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÌ¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤ä¥¼¥í¥Ç¥¤¶¼°Ò¤«¤éÊÝ¸î
- ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÅý¹ç²ÄÇ½¤ÊÇ§ÄêÀ½ÉÊ¡§AWS Ç§Äê¤Î DSX for Cloud - Amazon S3 ¤Ï AWS S3 ¥Ð¥±¥Ã¥È¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¡¢Æ³Æþ¤âÍÆ°×¡£¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¡¦³ÖÎ¥¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¹ÔÁ°¤ËÁË»ß²ÄÇ½
- Äã¤¤Áí½êÍ¥³¥¹¥È¡ÊTCO¡Ë¡§DSX for Cloud ¤Ï¹â¤¤ËÉ¸æ¸ú²Ì¤ÈÄã¤¤¸í¸¡ÃÎÎ¨¤òÎ¾Î©¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¥ì¥¹¤Ç¹¹¿·¤äºÆ¥¹¥¥ã¥ó¤¬ÉÔÍ×¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥ê¥½ー¥¹Í×·ï¤¬ºÇ¾®¸Â¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤ÇºÇ¤âÄã¿å½à¤ÎTCO¤ò¼Â¸½
DIANNA¤ª¤è¤ÓDSX for Cloud - Amazon S3¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Deep Instinct¤Î¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸(https://www.deepinstinct.com/ja)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Deep Instinct¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¡¢¥¼¥í¥Ç¥¤¹¶·âÂÐºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î¥Çー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Ç¤¢¤ëDeep Instinct¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤ò20¥ß¥êÉÃÌ¤Ëþ¤ÇÁË»ß¤·¡¢ºÇÂ®¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î°Å¹æ²½Â®ÅÙ¤Î750ÇÜ¤ÎÂ®¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Deep Instinct Data Security X
(DSX) ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢NAS¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¡¢ÀÅ»ßÃæ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Çー¥¿¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤ÈÀï¤¦¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¤ÎAI¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£DSX Brain¤Ï¡¢Deep Instinct¤Î¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢99%°Ê¾å¤ÎÀºÅÙ¤È0.1%Ì¤Ëþ¤Î¸í¸¡ÃÎÎ¨¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤Ï¸¡ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¼¥í¥Ç¥¤¹¶·â¤òÁË»ß¤·¤Þ¤¹¡£DSX¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤ÎDIANNA¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ10ÉÃ°ÊÆâ¤ËÈæÎà¤Î¤Ê¤¤ÀâÌÀÇ½ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£