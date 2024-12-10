¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¡Øzooba¡Ù¡¢¡ÖLANSCOPE ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï
¡ÖLANSCOOPE ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ÎÇØ·Ê
¡ÖLANSCOPE ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇCloud¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¡Ë¤Ï¡¢»Ô¾ì¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¡Ê¢¨¡Ë³ÍÆÀ¡¢¹ñÆâÎß·×10,000¼Ò°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëIT»ñ»º´ÉÍý¡¦MDM¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ë¥ÁOS¤ÇPC¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î»ñ»º´ÉÍý¥Çー¥¿¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¾Ý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¾ðÊó¤äÁàºî¥í¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤Î¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥ê¥µー¥Á¤¬2024Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2024Ç¯ÈÇ ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý»Ô¾ì¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬ÀÏ¡×¤Î¡ÖPC»ñ»º¡¦PC¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£SaaS»Ô¾ì ¥áー¥«ー¥·¥§¥¢ 2023Ç¯ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡×
º£²ó¡¢¡Ö¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¡×¤È¡Özooba¡×¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎºÇ½ª¥í¥°¥¤¥ó»þ¹ï¡¢¥Û¥¹¥ÈÌ¾¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Özooba¡×¤«¤éÃª²·¤·¡ÊÆÃµö¼èÆÀ¡Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
zooba¤Ï¡¢LANSCOPE ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿
ËÜµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢zooba¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥ó¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û https://www.zooba.ai/trial
³ô¼°²ñ¼Òzooba¤Ç¤Ï¡¢MDM¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸æÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£MOTEX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MOTEX¤Ï¡ÈLANSCOPE¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëIT»ñ»º´ÉÍý¡¦¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤«¤éÁí¹çÅª¤Ê¿ÇÃÇ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSecure Productivity¡Ê°ÂÁ´¤ÈÀ¸»ºÀ¤ÎÎ¾Î©¡Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤Ç¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
▶ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.motex.co.jp/
▶ LANSCOPE ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ ¥×¥í¥À¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.lanscope.jp/endpoint-manager/
¢¨ LANSCOPE¤ª¤è¤ÓLANSCOPE ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¨¥à¥ªー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤ª¤è¤ÓMOTEX¤Ï¡¢¥¨¥à¥ªー¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡Özooba¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òzooba¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤¬¼«¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆAI¥µー¥Ó¥¹¡Özooba¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤È¶¥ÁèÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
▶ zooba ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.zooba.ai/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òzooba
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ì¾ÏÂ ºÌ²»
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô½ìÄ®2ÃúÌÜ8-28
´ë¶ÈURL¡§https://www.zooba.ai/company
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û https://www.zooba.ai/contact