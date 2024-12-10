¡Ø¡ÚºÆÊüÁ÷¡ÛSaaS»þÂå¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¸¢¸Â´ÉÍý¥Äー¥ë¡¢¼çÍ×£³À½ÉÊÈæ³Ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/keyspider-20241219/M1D
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï 2024Ç¯ 9·î 4Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ß¥Êー¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
¢£Áý¤¨¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤äSaaS
¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Microsoft365¡¢Google Workspace ¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¤ー¥È
¡¦Salesforce ¤Ê¤É¤ÎCRM
¡¦BOX ¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥ìー¥¸
¡¦Slack¡¢LINEWORKS¡¢ChatWork ¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È
¡¦Zoom¡¢Teams ¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ
¡¦¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡¢Kintone ¤Ê¤É¤Î¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤äWeb¥Çー¥¿¥Ùー¥¹
¡¦¥³¥ó¥«ー¡¢³Ú¡¹Àº»»¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¤Ê¤É¤Î·ÐÈñÀº»»
¡¦¥¸¥ç¥Ö¥«¥ó¡¢KING OF TIME ¤Ê¤É¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍý
¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥ª¥ó¥×¥ìAD¤âÅöÁ³»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¿Í»ö¾ðÊó¤äAD¤Ê¤É¤ò¸µ¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¸¢¸Â¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤·¤¿¼Ò°÷¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀ¸À®¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë½êÂ°¤ä¸¢¸Â¤ÎÊÑ¹¹¡¢Âà¿¦¤·¤¿¼Ò°÷¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºï½ü¤Ê¤É¤ò¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢£´ØÏ¢²ñ¼Ò¤âJ-SOXË¡¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖID´ÉÍý¡×¶ÈÌ³¤Ï¡¢J-SOXË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÆâÉôÅýÀ©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢´Æºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤â´Æºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢£ID´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¸¢¸Â´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ë¡¢¼çÍ×£³À½ÉÊÈæ³Ó
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¤ÊID´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¸¢¸Â´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ë¤ò£³À½ÉÊÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¡¦Okta¡Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦¹ñ»ºID´ÉÍý¥Äー¥ë£Á¡Ä¹ñÆâ¤ÇÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦Keyspider¡Ä¹ñÆâ¤ÇÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Ã±½ã¤Ê¡û¡ß¤ÎÈæ³ÓÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀß·×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤Ë¤Ï¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
Keyspider³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
¥¢¥¤¥·ー¥Æ¥£ー¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥·¥ª
¤«¤â¤á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/keyspider-20241219/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8iaTCqzCalI ]