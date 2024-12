LE SSERAFIM¡¢ÆüËÜ3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCRAZY¡×¡¡12·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、LE SSERAFIMの約1年4ヶ月ぶりの日本作品となるシングル「CRAZY」を12月11日(水)に発売します。

2023年1月に日本 1st シングル 'FEARLESS'で日本デビューした5人組ガールグループ、LE SSERAFIM。11月には、イギリス・マンチェスターで開催されたヨーロッパ最大の音楽授賞式『2024 MTV Europe Music Awards』で「今年のパフォーマー」として単独ステージを披露、K-POPガールグループで初めて「Best PUSH」を受賞しました。3年連続で「第75回NHK紅白歌合戦」への出場も決まっています。

日本3rdシングルの今作には、「CRAZY -Japanese ver.-」、「EASY -Japanese ver.-」、日本オリジナル曲「Star Signs」の全3曲が収録されます。ジャケットアートワークは、2種類のコンセプト「CRAZY DUSK」と「BLACK INSANITY」のコンセプトフォトや、アルバムロゴで構成。初回限定メンバーソロジャケット盤は、カラフルな演出が印象的な「CRAZY DUSK」コンセプトのソロカットでデザインされています。

タイトル曲「CRAZY -Japanese ver.-」は、今年8月にリリースした4th Mini Album 'CRAZY'のタイトル曲「CRAZY」の日本語バージョンです。日本オリジナル曲「Star Signs」は「LUMINE 2024年クリスマスキャンペーン」のタイアップ曲にも起用されており、ルミネエスト新宿 6Fエストマでは「LE SSERAFIM × LUMINE SPECIAL POP UP 2024」を開催中、LE SSERAFIMのオリジナルビジュアルを使用したグッズが展開されています。

今作の発売を記念して、配信&デジタルキャンペーンを実施中。抽選でオンラインイベントへのご招待やフォトカードのプレゼントが当たります。また、12月12日(木)・12月14日(土)には、Stationheadによるオンライン リスニングパーティーを開催。全国どこからでもリアルタイムにチャットでご参加いただけます。メンバーの生トーク出演も予定しています。

LE SSERAFIM (르세라핌) 'CRAZY -Japanese ver.-' Official MV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tsS69gld8Ls ]

LE SSERAFIM (르세라핌) 'Star Signs' Lyric Video

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=E3RPpBJrJFQ ]

LE SSERAFIM 日本3rdシングル「CRAZY」

2024年12月11日(水)発売

https://lesserafim.lnk.to/jp3rdsgPR

■CD収録曲

1. CRAZY -Japanese ver.-

2. EASY -Japanese ver.-

3. Star Signs

■商品内容 (全10形態)

<初回限定盤A>

品番:TYCT-39253

価格:1,815円(税込)

・CD (1枚)

・フォトブック (36P)

・リリックブック (8P)

・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種

・肖像ステッカー (1枚) ※全5種のうちランダム1種

・スペシャルホログラムフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種 ※2,500枚限定

<初回限定盤B>

品番:TYCT-39254

価格:1,815円(税込)

・CD (1枚)

・デジタルコードカード (1枚)

映像内容:

01. CRAZY -Japanese ver.- Jacket Shoot Sketch

02. CRAZY -Japanese ver.- Music Video Shoot Sketch & Star Signs Lyric Video Shoot Sketch

・リリックブック (16P)

・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種

・肖像ステッカー (1枚) ※全5種のうちランダム1種

・スペシャルホログラムフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種 ※2,500枚限定

<通常盤・初回プレス>

品番:TYCT-39260 (※初回プレス限定)

価格:1,100円(税込)

・CD (1枚)

・リリックブック (8P)

・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種 ※初回仕様のみ

<LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN盤>

品番:PROV-5041

価格:2,420円(税込)

・CD (1枚)

・フォトブック (40P)

・リリックブック (4P)

・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種

・折込ポスター 1枚

・ロゴステッカー 1枚

<UNIVERSAL MUSIC STORE盤>

品番:PDCV-5080

価格:1,100円(税込)

・CD (1枚)

・リリックブック (8P)

・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種

<初回限定 メンバーソロジャケット盤>

(KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA, HONG EUNCHAE)

品番:TYCT-39255 (KIM CHAEWON)、TYCT-39256 (SAKURA)、TYCT-39257 (HUH YUNJIN)、TYCT-39258 (KAZUHA)、TYCT-39259 (HONG EUNCHAE)

価格:1,100円(税込)

・CD (1枚)

・リリックブック (12P)

・各メンバー別セルフィーフォトカード (1枚) ※全2種のうちランダム1種

・各メンバー別メッセージカード (1枚)

■LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN、UNIVERSAL MUSIC STORE 店舗別購入特典

初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、各ストア盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚ご購入された方を対象に先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。

・LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN : ブロマイド

・UNIVERSAL MUSIC STORE : スマホサイズステッカー

※ストア別セット購入特典は対象外です。

※LE SSERAFIM Weverse Shop JAPANとUNIVERSAL MUSIC STOREの各特典絵柄は異なります。

■店舗別購入特典

下記対象店舗にて、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚ご購入いただくと、各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。

・TOWER RECORDS : ステッカー(全5種のうちランダム1種/サイズ未定)

・HMV : ステッカー(全5種のうちランダム1種/サイズ未定)

・TSUTAYA RECORDS : ポスター(サイズ未定)

・Amazon.co.jp : メガジャケ(ご購入のCDと同じ絵柄のメガジャケを差し上げます)

・楽天ブックス : ステッカー(サイズ未定)

・その他一般店、オンラインショップ : ポストカード

※TOWER RECORDSとHMVのステッカーの絵柄は異なります。

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。

※特典の絵柄は後日お知らせいたします。

■LE SSERAFIM プロフィール

KIM CHAEWON(キム・チェウォン) 2000. 8. 1

SAKURA(サクラ)1998. 3. 19

HUH YUNJIN(ホ・ユンジン)2001. 10. 8

KAZUHA(カズハ)2003. 8. 9

HONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)2006. 11. 10

KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEからなる5人組で、BTSなどのグローバルアーティストを多数輩出するHYBE MUSIC GROUPレーベルであるSOURCE MUSICが手掛けるガールグループです。2022年5月に1st Mini Album 'FEARLESS'でデビュー。同年10月には2nd Mini Album 'ANTIFRAGILE'を発売し、ミリオンセラーを達成。そして日本国内主要チャート4冠を獲得し、同年年末にはデビュー1年足らずで「第73回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たしました。

2023年1月には日本1stシングル 'FEARLESS'で日本デビュー。同作品は日本レコード協会のダブル・プラチナ認定(2023年2月)を受け、海外女性グループおよびK-POPグループの日本デビューシングルとしては、日本レコード協会の現基準認定上初となる偉業を成し遂げました。同年5月には1st Studio Album 'UNFORGIVEN'を発売し、初週販売枚数125万枚でK-POPガールグループ史上デビュー後最短期間で初動ミリオンセラーを達成。8月23日には、日本2ndシングル 'UNFORGIVEN'をリリースし、同月よりソウル公演を皮切りにLE SSERAFIM初の単独ツアーも敢行。日本公演『2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN JAPAN』は3都市6公演で盛況裏に開催されました。更に同年10月には、自身初の英語デジタルシングル「Perfect Night」をリリース。Billboard「バブリングアンダーホット100」に20位で自身初チャートインを果たしただけでなく、「グローバル(米国を除く)」(2024/5/18付)で28週連続チャートインし、主流ポップ市場で大きな人気を集めました。そして、2023年12月31日には「第74回NHK紅白歌合戦」に出場し、2年連続出場を果たしました。

2024年2月には3rd Mini Album 'EASY'を発売し、3作連続ミリオンセラーを達成。タイトル曲「EASY」がBillboard「Hot 100」(3月9日付)で自身初のチャートインを果たし、大きな話題を呼びました。そして、今年4月には、米国最大規模の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演し、歴代の韓国アーティストの中でデビュー後最短期間で単独ステージを披露。今年5月~7月には、ソウルを皮切りに日本4都市9公演を含むファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S』を盛況裏に終えました。また、8月には4th Mini Album 'CRAZY'をリリースし、タイトル曲「CRAZY」が米国Billboardのメインソングチャート「Hot 100」に76位(9月14日付)、88位(9月21日付)で2週連続チャートインしただけでなく、米国Billboardと共に世界2大ポップチャートに挙げられる英国オフィシャルシングルチャートに2週連続でチャートインするなど、数々の「キャリアハイ」を達成しました。更に、9月には米国4大大衆音楽授賞式に挙げられる「2024 MTV Video Music Awards」で「PUSH Performance of the Year」を受賞し、プレショー(Pre-Show)では単独ステージを披露しました。グローバルに活躍するLE SSERAFIMの今後の活動へ大きな期待が寄せられています。

