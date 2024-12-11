LE SSERAFIM¡¢ÆüËÜ3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCRAZY¡×¡¡12·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª

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LE SSERAFIM (르세라핌) 'CRAZY -Japanese ver.-' Official MV
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=tsS69gld8Ls ]
LE SSERAFIM (르세라핌) 'Star Signs' Lyric Video
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=E3RPpBJrJFQ ]
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1. CRAZY -Japanese ver.-
2. EASY -Japanese ver.-
3. Star Signs
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01. CRAZY -Japanese ver.- Jacket Shoot Sketch
02. CRAZY -Japanese ver.- Music Video Shoot Sketch & Star Signs Lyric Video Shoot Sketch
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(KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA, HONG EUNCHAE)
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HUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë2001. 10. 8
KAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë2003. 8. 9
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