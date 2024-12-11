¡ÚÀ±¤Î¤ä·Ú°æÂô¡ÛÃªÅÄ¥é¥¦¥ó¥¸¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¼÷¤°¡¢1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤ÎÍ¥²í¤Ê¿©ÂÎ¸³¡Ö½Õ²Ö¤ÎÈÕ»Á¡×¤òÄó¶¡
³Æ»ÜÀß¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅªÈóÆü¾ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ±¤Î¤ä¡×¡£¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦·Ú°æÂô¤Î¡ÖÀ±¤Î¤ä·Ú°æÂô¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î1Æü～4·î25Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÃªÅÄ¥é¥¦¥ó¥¸¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¼÷¤°1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤ÎÍ¥²í¤Ê¿©ÂÎ¸³¡Ö½Õ²Ö¤ÎÈÕ»Á¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÃªÅÄ¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ë¤Æ¡¢»³ºÚ¤äÀîµû¤È¤¤¤Ã¤¿½Õ¤Î¿®½£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤òÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÍ¼¿©¤Ç¤¹¡£½Õ»³¤ÎÌ£³Ð¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÆüËÜ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Õ¤Î²ê¿á¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤è¤ê°ìÁØìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
Åß¤¬Ä¹¤¤¿®½£¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤ÏË¬¤ì¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£3·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ìî»³¤Ç¤Ï¥Õ¥¥Î¥È¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»³ºÚ¤¬´é¤ò½Ð¤·»Ï¤á¡¢½Õ¤ÎÅþÍè¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À±¤Î¤ä·Ú°æÂô¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¼÷¤°ÆÃÊÌ¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò´®Ç½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢½Õ¤Î²ê¿á¤¤ò´¶¤¸¤ë1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤ÎÍ¼¿©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§1¡¡1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëÃªÅÄ¤òË¾¤àÆÃÅùÀÊ
2024Ç¯¡¢À±¤Î¤ä·Ú°æÂô¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤Ç¤¢¤ëÃªÅÄ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÂÚºß¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖÃªÅÄ¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂÎ¸³¤Ç¤ÏÃªÅÄ¥é¥¦¥ó¥¸¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Õ¤ÎÍ¼¿©¤ò³Ú¤·¤àÆÃÅùÀÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£»ÄÀã¤¬¾Ã¤¨¡¢¥Õ¥¥Î¥È¥¦¤ä¤Ä¤¯¤·¤È¤¤¤Ã¤¿½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¿¢Êª¤¬²ê¿á¤»Ï¤á¤ëÃªÅÄ¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´¨¤µ¤¬¾¯¤·»Ä¤ë¥é¥¦¥ó¥¸ÀÊ¤ÏßÙßýÀÊ¤È¤·¤Æ»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿È¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½Õ¤Î²ê¿á¤¤ò´¶¤¸¤ëÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§2¡¡¡Ö½Õ²Ö¤Î»°ÃÊ½Å¡×¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¡¢¿®½£¤Î½Õ»³¤Î·Ã¤ß¤ò´®Ç½¤¹¤ëÉÊ¡¹
¡Ö½Õ²Ö¤Î»°ÃÊ½Å¡×(º¸²¼¡§°ì¤Î½Å¡¢±¦¡§¥Ë¤Î½Å¡¢¾å¡§»°¤Î½Å)
ËÜ¿©ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»°ÃÊ½Å¡Ö½Õ²Ö¤Î»°ÃÊ½Å¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö½Õ²Ö¤ÎÀ¹¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿»°ÃÊ½Å¤Ï¡¢Àã²ò¤±¤«¤éÇÁ¤¯½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤ä¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê²Ö¡¹¤¬ºé¤¯»Ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¿®½£¤Î½Õ¤Î¾ð·Ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤Ç¤âÀå¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤Ê½Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã°ì¤Î½Å¡ä¡¡Àã²ÖÃª¡Ê¤»¤Ã¤«¤À¤Ê¡Ë
½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤ËÀã²ò¤±¤ò·Þ¤¨¤ëÃªÅÄ¤Î¾ð·Ê¤ò¡¢Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÈþ¤·¤¤À¹¤êÉÕ¤±¤ÇÉ½¸½¤·¤¿°ì¤Î½Å¡£ÁúÀã¤Î²¼¤ËÇÁ¤¯½Õ¤Î²Ö¡¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²Ö¼÷»Ê¤äºÌ¤êË¤«¤Ê¼êÝÜ¼÷»Ê¡¢°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à3¼ï¤ÎÆ¦ÉÙ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ë¤Î½Å¡ä¡¡²ÖË£¡Ê¤«¤Ã¤Ý¤¦¡Ë
½Õ¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë°ìÀÆ¤Ë²ê¿á¤¯½Õ¤ÎÌî»³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Ë¤Î½Å¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¶ì¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤´¤ß¤ä¤ï¤é¤Ó¤Î¤ª¿»¤·¤ä¡¢²ê¿á¤¤¤¿ÀÄ¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Îä£¤ÎÌÚ¤Î²êÏÂ¤¨¤Ê¤É¡¢½Õ¤Î»³¤Î¹¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã»°¤Î½Å¡ä¡¡ºùÃº¡Ê¤µ¤¯¤é¤¹¤ß¡Ë
½Õ¤ÎÅþÍè¤ò´î¤Ö¤è¤¦¤ËÀî¤ò±Ë¤°ÍÍ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°¾¤ÎÅâÍÈ¤²¤ä¼¯Æù¤È¥¿¥é¤Î²ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é¤Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿Å·¤×¤é¡¢Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊµíÆù¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À»°¤Î½Å¡£¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ë¤¦¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê±ã¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö½Õ²Ö¤Î»°ÃÊ½Å¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½Õ¤ÎºÌ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë½ÕÌîºÚ¤äºùÂä¤È¤¤¤Ã¤¿½Õ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÐÊª¡Ö²ÖÎÐ¡Ê¤Ï¤Ê¤ß¤É¤ê¡Ë¡×
ÀÄì²Æ¦¡Ê¤¢¤ª¤¨¤ó¤É¤¦¡Ë¤ò³ê¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢æÇ¿é¿§¤ÎÀ¢¤êÎ®¤·¤¬ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¿·¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê´Å¤ß¤ä²ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¶ì¤ß¡¢¼Â»³Ü¥¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ê¤É¡¢´ï¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë½Õ¤ÎºÌ¤ê¤È¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¡¢¸Þ´¶¤òÍ¥¤·¤¯»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÐÊª¡Ö²ÖÎÐ¡×
¢£¸þÉí¡Öºù³ä¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¡×
À¶Î®¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿®½£¡¦º´µ×¤Ç¤Ï½¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¸ñ¤ÎÍÜ¿£¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¸¥Î©¤Ç¤Ï¸ñ¤Î¿©´¶¤ò³è¤«¤·¤¿ÇöÂ¤¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢»ºÍñÁ°¤Î»é¤¬¤Î¤Ã¤¿ºùÂä¤ÎÇöÂ¤¤ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÂÎ¤¬ºù¿§¤Ë¿§¤Å¤¯ºùÂä¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸þÉÕ¡Öºù³ä¡×
ÆÃÄ§3¡¡½Õ»³¤ÎÌ£³Ð¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
½Õ»³¤ÎÌ£³Ð¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½À¤é¤«¤Ê½Õ¤Î¶ì¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÆó¤Î½Å¡Ö²ÖË£¡×¤Ë¤Ï¡¢ºù¹ÚÊì¤ò»È¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÆüËÜ¼ò¡ÖÀÑÁ± ½ãÊÆ¶ã¾úÀ¸¼ò ºù¤Î²Ö¹ÚÊì¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤êË¤«¤Ê»°¤Î½Å¡ÖºùÃº¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¡Ö¿®½£µµÎð ½ãÊÆ¼ò ¤Ò¤È¤´¤³¤Á¡×¤òÍÑ°Õ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉÊ¡¹¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ìÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¤ª¼ò¤ò¹ç¤ï¤»¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ë¤¦¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Õ²Ö¤ÎÈÕ»Á¡×³µÍ×
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯3·î1Æü～4·î25Æü¡Ê½ü³°Æü¤¢¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§17:00～
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1Ì¾35,000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢½ÉÇñÎÁÊÌ¡Ë
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§½Õ²Ö¤Î»°ÃÊ½Å¡¢ÏÐÊª¡¢¸þÉÕ¡¢´ÅÌ£¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÃªÅÄ¥é¥¦¥ó¥¸
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1Æü1ÁÈ¡Ê2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
Í½Ìó¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/¡Ë¤Ë¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó
È÷¹Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡§»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©»öÆâÍÆ¤ä¿©ºà¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À±¤Î¤ä·Ú°æÂô
Ã«¤Î½¸Íî¤ËÂÚºß¤¹¤ë¡£Î¥¤ì¤ÎµÒ¼¼¤Ï¿åÊÕ¤ò°Ï¤ß¡¢Éô²°¤Î¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤Ïµ¨Àá¤Î¤¦¤Ä¤í¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö·Ú°æÂôÌîÄ»¤Î¿¹¡×¤ËÌÌ¤·¤¿Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë¤Æ¡¢µÙÂ©¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÂÚºß·¿¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©389-0194 Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®À±Ìî
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡§050-3134-8091¡ÊÀ±¤Î¤äÁí¹çÍ½Ìó¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡¡§77¼¼¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15:00¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§12:00
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ 1Çñ170,000±ß～¡Ê1¼¼¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢¿©»öÊÌ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§JR·Ú°æÂô±Ø¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡ÊÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê¡ãÌµÎÁ¡ä¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±°É¹·Ú°æÂôIC¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó40Ê¬
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/
¢£À±¤Î¤ä
¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ø¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³Æ»ÜÀß¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅªÈóÆü¾ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ±¤Î¤ä¡×¡£¹ñÆâ³°¤ËÅ¸³«¤¹¤ë³Æ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¡¢Îò»Ë¡¢Ê¸²½¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ËÁ¡ºÙ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢½Ð¹ç¤Ã¤¿µ¨Àá¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤òÆü¡¹¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤«¤é²ò¤Êü¤Ä¡£
URL¡§https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=9FdRlgMAf-Y ]