¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê¡ª½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡£¡ÖSanrio Virtual Festival 2025¡×2025Ç¯2·î9Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª
(C)¡Ç24 SANRIO¡¡Ãøºî¡Ê³ô¡Ë¥µ¥ó¥ê¥ª
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÔ ÊþË®¡¢°Ê²¼¥µ¥ó¥ê¥ª)¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È(ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®´¬ °¡Ìð)¤Ï¡¢2025Ç¯2·î9Æü(Æü)¤«¤é3·î9Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSanrio Virtual Festival 2025¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ëVR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVRChat¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ³Ê¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¡¢ÁíÍè¾ì¿ô400ËüÄ¶¤¨(³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ëÄ°¡¢¥ïー¥ë¥É¥¢¥¯¥»¥¹Áí¿ôÅù¤ò¸µ¤Ë»»½Ð)¤Î¡ÖSanrio Virtual Festival¡×¤¬¡¢¡È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£¡È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡ÉÆâ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿µðÂç¶õ´Ö¤Ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È/¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ðー¥Á¥ã¥ë¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò¸ø³«¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë²»³Ú¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥ìー¥É¤Î¾å±é¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ÈÂç¤¹¤ë¡ÖSanrio Virtual Festival¡×¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2·î¤Î³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°!!In PURO MEET & GREET TERRACE¡×¤ò1·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ä¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ëVR¾å¤Ç¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢VRChat½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±þ±çµ¡Ç½¡Ú¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Û¤Î¼ÂÁõ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://v-fes.sanrio.co.jp/
¡ÖSanrio Virtual Festival 2025¡×¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://youtu.be/MJQzlCn7X4Q?si=WA2TxjKb6D3Z1y2O
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¥â¥Á¥Ý¥ê¤ËÃåÂØ¤¨¡¢VR¶õ´Ö¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡É¤Ç¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¼Â»Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー25ÁÈ¤òÈ¯É½¡ª
hide¡¢P´ÝÍÍ¡£¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸·î¥ÎÈþÅÆ¤é¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â½Ð±é¼Ô¤òÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖSanrio Virtual Festival 2025¡×¡¡ÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¿Íµ¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥Ü¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª
VRChat¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ë¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â»²²ÃÍ½Äê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÉ²Ã¤ÇÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
VIRTUAL IDOL CONTESTÍ¥¾¡¼Ô¡ÖÍ¼·î¥Æ¥£¥¢¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å±é¡ª
2024Ç¯9·î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡¢¡ÖVIRTUAL IDOL CONTEST feat. Sanrio Virtual Festival¡×¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍ¼·î¥Æ¥£¥¢¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯2·î9Æü(Æü)20:00¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ÜVR¥¯¥é¥Ö¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡ª
VR¥¯¥é¥Ö¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÖGHOSTCLUB¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë0b4k3»á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡¢¿Íµ¤¤ÎVR¥¯¥é¥Ö2¤Ä¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä±é½Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ÜVR¥¯¥é¥Ö¥¨¥ê¥¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥³¥é¥ÜVR¥¯¥é¥Ö¥¨¥ê¥¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥ìー¥É¤ä¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ä
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£
¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¡ÖNEW WAVE PORT¡×¤ÇÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²áµî³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò(Mashumairesh!!)
¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¡ÖNEW WAVE PORT¡×
Á°²ó¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿4¼ï¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤È3¼ï¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤âºÆ¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ìー¥É¤Ï´ü´ÖÃæËèÆü¾å±é¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ï24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ñ¥ìー¥É¡ä
¡ã¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¢¨³Æ¥Õ¥í¥¢¤Î¥¤¥áー¥¸¤ÏVRChatÈÇ¤Ç¤Î¸«¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨³Æ¥Õ¥í¥¢¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡Û
³Æ¥Á¥±¥Ã¥È 2024Ç¯12·î11Æü(¿å)18:00 ～2025Ç¯3·î17Æü(·î)14:00¤Þ¤ÇÈÎÇä¡£
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ÇVRºÆ¾å±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£3·î8Æü(ÅÚ)Ê¬¤Ï3·î16Æü(Æü)7:30¡¢3·î9Æü(Æü)Ê¬¤Ï3·î17Æü(·î)7:30¤Ë¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨SPWN¥Ñ¥¹¤Ï¡¢2²óÌÜ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ªÎ»¸åÇÛ¿®½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè2025Ç¯3·î17Æü(·î)15:00¤Þ¤Ç¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡Û
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ñ¥¹ \8,800(ÀÇ¹þ)
1¥ö·î¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢Ëè½µÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖSPWN¥Ñ¥¹¡¡\4,400(ÀÇ¹þ)¡×¡ÖMetaMe¥Ñ¥¹ \1,580(ÀÇ¹þ)ÁêÅö¡¿\3,500(ÀÇ¹þ)ÁêÅö¡×¡Ö±þ±ç¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ñ¥¹ \12,100(ÀÇ¹þ)¡×¤Î¤´ÍÑ°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡URL¡§https://v-fes.sanrio.co.jp/(https://v-fes.sanrio.co.jp/)
¡ÚSanrio Virtual Festival 2025³µÍ×¡Û
- ÆüÉÕ¡§2025Ç¯2·î9Æü(Æü)～3·î9Æü(Æü)
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢2·î9Æü(Æü)¡¢15Æü(ÅÚ)¡¢16Æü(Æü)¡¢23Æü(Æü)¡¢24Æü(·î½Ë)¡¢3·î1Æü(ÅÚ) ¡¢2Æü(Æü) ¡¢8Æü(ÅÚ) ¡¢9Æü(Æü)¤Î9Æü´Ö¤Ç³«ºÅ
- ³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡ÊVRChat¡Ë
- ¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
- ´ë²èÀ©ºî¡§
³ô¼°²ñ¼ÒGugenka¡¢VRChat Inc.¡¢Activ8³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°Û¼¡¸µTOKYO¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCinemaLeap¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTHRUSTER¡¢Åì±Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥Äー¥¯¥ó¸¦µæ½ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥ê¥ª¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBrave group¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ê¥´¥ó¥Æー¥éー¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
- À©ºî¶¨ÎÏ¡§StyMore¡¢HOLOModels¡¢MakeAvatar
- ¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¢HiClub³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢ÉÙ¹ñÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯(¸Þ½½²»½ç)
- ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§
hide¡¢P´ÝÍÍ¡£¡¢·î¥ÎÈþÅÆ¡¢Èõ¸ýÉö¡¢¤Ý¤³¥Ôー ¡ß Ã¬Æ¦·úÀß¡¢Aqours¡¢ironmouse¡¢¥àー¥Ê¡¦¥Û¥·¥Î¥ô¥¡¡¢°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¡¢AMOKA¡¢VR²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈYSS¡¢Mashumairesh!!(SHOW BY ROCK!!)¡¢DOKONJOFINGER(SHOW BY ROCK!!)¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º and more¡Ä¡ª
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://v-fes.sanrio.co.jp/
- ¸ø¼°SNS¡§https://twitter.com/SANRIO_Vfes¡¡(@SANRIO_VFes)
- »²²ÃÊýË¡¡§
PCÀÜÂ³VR(Meta Quest/Vive/PICO/Index¡Ü¥²ー¥ß¥ó¥°PC)¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥íー¥óVR(Meta Quest etc.)¡¢PC(Windows/Mac)¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°!! In PURO MEET & GREET TERRACE¡¡³«ºÅ·èÄê
2·î¤Î¡ÖSanrio Virtual Festival 2025¡×¤Î³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°!! In PURO MEET & GREET TERRACE¡×¤ò1·î18Æü(ÅÚ)19Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ä¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ëVR¾å¤Ç¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¤Ë¡¢¡ÖPURO MEET & GREET TERRACE¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥ë¥É¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¡¦Æ±¤¸¼¡¸µ¤ÇVTuber¤ä¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Ë²ñ¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥Û¥¹¥È¤Ë¤ÏVTuber¤Î°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¤µ¤ó¡¢Åí±à¤ê¤¨¤ë¤µ¤ó¤Î2Ì¾¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢VRChat½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±þ±çµ¡Ç½¡Ú¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Û¤ò¼ÂÁõ¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ½þ¤Ç¤Î¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÍ½þ¥®¥Õ¥È¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¹¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡§https://v-fes.sanrio.co.jp/pmgt
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ªMetaMe¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡ª
NTT¥É¥³¥â¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¡Ödocomo STARTUP (R)¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖMetaMe(R)¡×¤Ç¡¢¡ÖSanrio Virtual Festival 2025¡×¤Î°ìÉô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢3D¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤«¤é¼ê·Ú¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯2·î16Æü(Æü)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢MetaMe(R)¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿¿Í¿ôÆ±»þÀÜÂ³µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢Â¿¿Í¿ô¤Î¥æー¥¶ー¤¬Æ±»þ¤ËÇÛ¿®¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ëÅÀÀÚ¤êÂØ¤¨¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://official.metame.ne.jp/event/Sanrio2411/ja
MetaMe¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³¡¡3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- Î©ÂÎÅª¤Ê3D¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¤Þ¤ë¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°ÇÛ¿®
Ãæ±û¡¦º¸±¦¡¦Ðíâ×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢¹¥¤¤Ê»ëÅÀ¤òÁª¤ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÁÔÂç¤Ê±é½Ð¤äÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¤È¡¢»ëÄ°¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ÑµÒ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈ¿±Ç¤¹¤ë¡Ö¥á¥¿¥®¥Õ¥È¡×µ¡Ç½
¥Ïー¥È¤Î¥á¥¿¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¤È²ñ¾ì¤Ë¥Ïー¥È·¿¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¹¤¬¤ê°ìÂÎ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢MetaMeÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖDOKONJOFINGER¡×¤Ê¤ê¤¤ê¥»¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°(IP¥Û¥ë¥Àー)¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCharaforio(¥¥ã¥é¥Õ¥©¥ê¥ª)¡×¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´ë²è¡ØMetaMeÏ¢Æ°´ë²è¡ª¡ÖDOKONJOFINGER(¤É¤³¤æ¤Ó)3D°áÁõ¤ÏÊç½¸¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þーーーー¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºîÉÊ¤ò3D¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿°áÁõ¥»¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è¾ÜºÙ¡§ https://charaforio.com/ja/event/01J3MJWBPPM4X7NX183A5N30AP/SubEvent_01J6BPWYTSHTCKFXVJEGNSR01Q
MetaMeÆâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¡ª
MetaMeÆâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚSanrio Virtual Festival 2025 in MetaMe³µÍ×¡Û
¡¦½Ð±éÍ½Äê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È :
DOKONJOFINGER¡¢Mashumairesh!!¡¢°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¡¢P´ÝÍÍ¡£¡¢Moona Hoshinova¡¢V4mirai¤é¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡¡
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüÄø :
2025Ç¯2·î16Æü(Æü)¡¢22Æü(ÅÚ)¡¢3·î1Æü(ÅÚ)¡¢2Æü(Æü)¡¢8Æü(ÅÚ)¡¡20:00-21:00
2025Ç¯2·î23Æü(Æü)¡¡12:00-13:00
2025Ç¯3·î9Æü(Æü)¡¡18:00-21:00
2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ)¡¢16Æü(Æü)¡¡19:00-22:00
2025Ç¯3·î17Æü(·î)¡¡12:00-15:00
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¼Ô¡¢ÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÇÛ¿®¾ì½ê : MetaMe ¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿ー(MetaMeÆâÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¶õ´Ö)
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MetaMe(R)(¥á¥¿¥ßー)¤È¤Ï
¡ÖMetaMe¡×¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤¼ñÌ£¤äÉ½¸½¡¢²ñÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿ÍÆ±»Î¤Ç·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¡ÖHome¡×¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖCommunity World¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤Î³µÇ°¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://official.metame.ne.jp/
¡ÖMetaMe¡×¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ä»ö¶ÈÁÏÂ¤¤ò»Ù±ç¤·¡¢ËÉÙ¤Ê»ö¶È¶¦ÁÏ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄRelic¤Î¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âç´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò·àÅª¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDUALii(¥Ç¥å¥¢¥êー)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß(¢¨)¤Î2023Ç¯2·î¤Ë¡¢¥É¥³¥â¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¡Ödocomo STARTUP(R)*1¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¦ÂÈÇÀè¹ÔÄó¶¡¤Ë¤è¤ë»ö¶È¸¡¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2023Ç¯7·î°ÊÁ°¤Ï¡Ö39works¡×¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£
¢¨MetaMe¡¢docomo STARTUP¡¢39works¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£