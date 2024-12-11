¥¢¥¹¥È¥í¥¹¥±ー¥ë¤Î¾¦¶È¥Ç¥Ö¥ê½üµî¼Â¾Ú±ÒÀ±¡ÖADRAS-J¡×¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¥Ç¥Ö¥ê¤«¤éÌó15m¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤ËÀ®¸ù

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¢¨1 RPO¡§Rendezvous and Proximity Operations Technologies¤ÎÎ¬¾Î¡£¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¦¶áËµ±¿ÍÑ
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¢¨5 CRD2¡§Commercial Removal of Debris Demonstration¤ÎÎ¬¾Î
¢¨6 PAF¡§Payload Adapter Fitting¤ÎÎ¬¾Î¡£¥í¥±¥Ã¥È¤È±ÒÀ±¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂæºÂ
¢¨7 CIP¡§Capture Initiation Point¤ÎÎ¬¡£Êá³Í±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁêÂÐ°ÌÃÖ
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¢¨9 FDIR¡§Failure Detection Isolation and Recovery¤ÎÎ¬¾Î
¢¨10 AON¡§Angles-Only Navigation¤ÎÎ¬¾Î¡£¥Ç¥Ö¥ê¤ÎÊý³Ñ¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤ëÁêÂÐ¹ÒË¡
¢¨11 MMN¡§Model Matching Navigation¤ÎÎ¬¾Î¡£¥Ç¥Ö¥ê¤Î·Á¤ä»ÑÀª¤Î¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤ëÁêÂÐ¹ÒË¡
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