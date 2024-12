¡ÖABEMA¡×SEVENTEEN¤Î¥Û¥·¤È¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¢SUPER JUNIOR¤Î¥­¥å¥Ò¥ç¥ó¤é½Ð±é¡Ø¥Ö¥í¡õ¥Þー¥Ö¥ë～¿ÆÍ§(¥Ö¥í)¤¿¤Á¤Î¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë～¡Ù¤ò¡¢2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡ËÆüËÜ½é¡¦¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』を、2024年12月16日(月)より日本初・国内独占配信することをお知らせいたします。

このたび「ABEMA」にて国内独占配信が決定したバラエティ番組『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』は、ドバイを舞台に、モードゲーム“モノポリー”のリアル版として、芸能界の親友(ブロ)たちが真剣勝負を繰り広げるゲームバラエティー番組です。ゲームで手に入れた土地で、超豪華な観光を楽しむブロもいれば、砂漠や無人島で過酷な体験を強いられるブロも。勝負のためには裏切りもいとわない彼ら…。ブロたちはお金と友情、どちらも守ることができるのでしょうか?

ゲームに参加するのは、イ・スンギ、ユ・ヨンソク、イ・ドンフィ、チ・ソクジン、チョ・セホ、SUPER JUNIORのキュヒョン、そしてSEVENTEENのジョシュアとホシ。勝利するのは1チームだけ。さいころの目に翻弄されながらも、優勝を目指して頑張るブロたちの姿をお見逃しなく。

予測不可能なゲームバラエティー番組『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』は、2024年12月16日(月)より「ABEMA」にて日本初・国内独占配信を開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』日本初・国内独占配信概要(全8話)

配信日時:2024年12月16日(月)0時~

番組トップページURL:https://abema.tv/video/title/193-373

※番組トップページは配信開始時間に公開となります

※画像をご使用の際は、【(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.】のクレジット表記をお願いいたします。