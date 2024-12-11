KADOKAWA¤¬¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤È¶ÈÌ³Äó·È¡¡ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ëÏ¢ºÜºîÉÊ¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤òËèÆü¹¹¿·¡ª ²è´üÅªÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¶¦Æ±¤ÇÎ©¾å¤²¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎIPÁÏ½ÐÁõÃÖ¤Ë
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶âºßÎ¶¡¢°Ê²¼ ¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ó¥¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÇÛ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È¡Ê°Ê²¼ ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÌÜÅª
KADOKAWA¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎºÍÇ½¤È¡¢´¶Æ°¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ø¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢½ÐÈÇ¡¦IPÁÏ½Ð¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¼Â¼Ì±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°é¡¦EdTech»ö¶ÈÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤«¤éÀ®¤ëIP¡ÊIntellectual Property¡Ë¤ò°ÂÄêÅª¤ËÁÏ½Ð¤·¡¢»ö¶È´ÖÏ¢·È¤Ë¤è¤êIP¤ÎLTV¡ÊLife Time Value¡Ë¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇIP¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë´ðËÜÀïÎ¬¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ with Technology¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤Î2028Ç¯3·î´ü Çä¾å¹â3,400²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×340²¯±ß¤ÎÃ£À®¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·×²èÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë½ÐÈÇ¡¦IPÁÏ½Ð¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬IP¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬½ÅÍ×¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¤«¤éÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·µ¬IPÅÀ¿ô¤ò7,000ÅÀ°Ê¾å¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Î½ÐÈÇ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿IP¡Ê¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤Ï²áµî5Ç¯´Ö¤ÇÇ¯Ê¿¶Ñ15.3¡ó¤È¿Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¬¸²Ãø¤Ê»ö¶È¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥³¥ß¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅö³º»Ô¾ì¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÆ±»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ï2016Ç¯¤Ë ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ ËèÆüÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç1ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤1ÏÃ¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÂÔ¤Æ¤Ð\0(R)¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤ä¥Î¥Ù¥ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò160,000ÅÀ°Ê¾å¡Ê¢¨1¡Ë ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¸½ºßËè·î1000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÈÇ¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ï2016Ç¯4·î20Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢Îß·×4,500Ëü¡Ê¢¨2¡Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ 2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¡ÖÇ¯´Ö¼è°ú¶â³Û1,000²¯±ßÆÍÇË¡×¤È¡ÖÆüËÜ¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¾ÃÈñ¼Ô»Ù½Ð1°Ì¡×¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨3¡Ë¡£
Åö¼Ò¤È¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Åö¼Ò¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒºîÉÊ¤Î¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ç¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ä¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎÅö¼Ò¤Ë¤è¤ë»æ½ñÀÒ²½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌÌ¤Ç¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÈÌ¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊIPÁÏ½ÐÎÏ¤È¡¢¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ðÈ×¤È¤¤¤¦Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ê¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢°Ê²¼¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎIPÁÏ½ÐÁõÃÖ¤ÎÁÏÂ¤
- - ¡Ö°ÛÀ¤³¦¤â¤Î¡×¤Ê¤ÉÅö¼Ò¤¬½¾Íè¤è¤êÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬Ìî¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÉÑÅÙ¤ÇÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºî²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤â¿ä¿Ê¤·¡¢¿·µ¬IPÁÏ½ÐÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
- Î®ÄÌÌÌ´Þ¤á¤¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ»ö¶È¤Î³ÈÂç
- - ¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤ÎÁýÂç¤ò¿Þ¤ê¡¢Æ±»ö¶È¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- IP¤ÎLTVºÇÂç²½
- - ¾åµ¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ä¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤ò´Þ¤á¡¢Åö¼Ò¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤òÄÌ¤¸¤ÆIP¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë 2024Ç¯11·î»þÅÀ
¡Ê¢¨2¡ËÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï 2024Ç¯5·î»þÅÀ¤Î iOS/Android ¤Î¹ç»»
¡Ê¢¨3¡Ëdata.ai¡Ö2024Ç¯ÈÇ¥â¥Ð¥¤¥ë»Ô¾ìÇ¯´Ï¡×¡¢Sensor Tower¡Ö2023Ç¯Ì¡²è¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥ì¥Ýー¥È¡×¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥¹Áí¹ç¸¦µæ½êÃø¡ÖÅÅ»Ò½ñÀÒ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ä´ººÊó¹ð½ñ2023¡×¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡¢2023Ç¯Ç¯´Ö¼è°ú¶â³Û
¢£ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆ
Åö¼Ò¤È¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢ºÜºîÉÊ¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤òËèÆü¹¹¿·¤ÇÌµÎÁÄó¶¡¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖMANGA¥Ð¥ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢¡ÖMANGA¥Ð¥ë¡×¾å¤Ç½µÃ±°Ì¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏ½Ð¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Â¾¼Ò¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿°ÛÀ¤³¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬»Ô¾ì¤Î¹âÀ®Ä¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¾¯Ç¯¥³¥ß¥Ã¥¯¤äÀÄÇ¯¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¤ª¤è¤Ó¶áÇ¯¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¸þ¤±ºîÉÊ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖMANGA¥Ð¥ë¡×Î©¤Á¾å¤²¤ËÈ¼¤¤¡¢ºîÉÊ¹¹¿·Æü¤Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇºÇ¿·ÏÃ¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö\0¥Þ¥¬¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×²èÌÌ¾åÉô¤Ë¡ÖMANGA¥Ð¥ë¡×ÀìÍÑ¤Î¡ÖÉ½¼¨ÎÎ°è¡×¤òÀß¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºîÉÊ¤Î´¶Æ°¤ÈÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëºÇÅ¬¤ÊUI¡Ê¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¡¦UX¡Ê¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖMANGA¥Ð¥ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤ë³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈÎÇäÂ¥¿Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤ÎÁý²Ã¤È²ÁÃÍºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖMANGA¥Ð¥ë¡×
¡¡¡¡¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§http://piccoma.com/web/redir/853
¡¡¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://piccoma.com/web
¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥Á¡§12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°11»þ
¤´ÍøÍÑÊýË¡¡§¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¥¢¥×¥ê¤ÎºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¡§
- ÁÏ´©»þ¤Ë¤Ï¡¢ÍËÆü¤´¤È¤Ë£±ºîÉÊ¡¢·×7ºîÉÊ¤Î½µ´©Ï¢ºÜ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¸þ¤±¡¢ÀÄ½Õ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬Ëè½µ¡¢ÆÈÀêÀè¹Ô¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ºîÉÊ¤Ï¡¢½µ¤Ë£±ÅÙ¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÍËÆü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹¹¿·ÅöÆü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇºÇ¿·ÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆü¸øÉ½¤·¤¿¥ê¥êー¥¹¡ÖKADOKAWA¤È¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤¬¶¦Æ±³«È¯¡¡½é¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖMANGA¥Ð¥ë¡×12/16¥µー¥Ó¥¹³«»Ï～ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢ºÜ¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤òËèÆü¹¹¿·¡ª～¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á
ËÜ·ï¤¬Åö´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÐÈÇ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¼Â¼Ì±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°é¡¦EdTech¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊIP¡ÊIntellectual Property¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¡£ÁÏ½Ð¤·¤¿IP¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ with Technology¡×ÀïÎ¬¤ò·Ç¤²¡¢IP²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://group.kadokawa.co.jp/