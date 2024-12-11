24Ç¯¤ÎÊâ¤±¤ë¤³¤¿¤Ä¡Ö¤À¤ó¤Ü¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢2ÇÜ¤ÎÌÌÀÑ¤ÇÊÝ²¹À¥¢¥Ã¥×
È¯Çä³«»ÏÌó2¥ö·î¤ÇÂ¨Çä¤·¤¿SunRuck¤ÎÊâ¤±¤ë¤³¤¿¤Ä¡ÖÃå¤ë¤À¤ó¤Ü¤¯¤ó¡×¤Î24Ç¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡¡°ì·ÝÆÃ²½·¿²ÈÅÅ¤òÂ¿¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉSunRuck¡Ê¥µ¥ó¥ë¥Ã¥¯¡¢ËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©Âç²Ï¸¶Ä®¡Ë¤Î´¨¤µÂÐºö¥·¥êー¥º¡Ö¤À¤ó¤Ü¤¯¤ó¡×¤è¤ê¡¢Ãå¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤±¤ë¤³¤¿¤Ä µÓÆþ¤ì¥Òー¥¿ー¡ÖÃå¤ë¤À¤ó¤Ü¤¯¤ó¡×¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡´¨¤µÂÐºö¾¦ÉÊ¥·¥êー¥º¡Ö¤À¤ó¤Ü¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢Ê¿¶ÑºÇÄãµ¤²¹Ìó-1.3¡î¤òµÏ¿¤¹¤ë¢¨1¡¢ÅìËÌ¡¦µÜ¾ë¸©¤Ë½»¤àSun Ruck¤Î¡¢´¨¤µ¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅßÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢2ÉÃ¤Ç¤Ý¤«¤Ý¤«Â®ÃÈ ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Òー¥¿ー¡¢2ÉÃ¤Ç´ù¤¬´Ê°×¤³¤¿¤Ä²½¤¹¤ë¥Ç¥¹¥¯¥Òー¥¿ー¢¨2¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ãå¤ëµÓÆþ¤ì¥Òー¥¿ー2024Ç¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¤Ï¡¢È¯Çä³«»ÏÌó2¥ö·î¤ÇÂ¨Çä¤·¤¿¡ÖÃå¤ë¤À¤ó¤Ü¤¯¤ó¡×¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¸µ¤Ë¡¢ÊÝ²¹µ¡Ç½¤ä¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¡¢ÆÃµöÄ£Ç§¾Ú °Õ¾¢ÅÐÏ¿¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤Ë¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤áÂÄì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ë²þÎÉ¡¢²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¤Þ¤ÞÅß¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÇ®Àþ¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÈË¼ÌÌÀÑ¤ò2ÇÜ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡¢¹¹¤Ë¡¢Â¸µ¤Þ¤ÇÅÅÇ®Àþ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÄìÎä¤¨¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î²÷Å¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ª¤Ò¤â¤Ï¼«Í³¤ËÄ¹¤µ¤òÄ´À°½ÐÍè¤ëÌµÃÊ³¬Ä´À°²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¨¤µ¤«¤é¤Î³«Êü¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢Ãå¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤±¤ë¤³¤¿¤Ä¡ÖÃå¤ë¤À¤ó¤Ü¤¯¤ó¡×¤ÏÂÎÃæ¤É¤³¤Ç¤âÃÈ¤á¤Æ³§ÍÍ¤Î½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1»²¹Í¡§2023Ç¯ µ¤¾ÝÄ£¡ÖÀçÂæ¡ÊµÜ¾ë¸©)¡¡ÆüºÇÄãµ¤²¹¤Î·îÊ¿¶ÑÃÍ¡Ê¡î¡Ë¡×
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=34&block_no=47590&year=&month=&day=&view=a3(https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=34&block_no=47590&year=&month=&day=&view=a3)
¢¨2¡§
2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä³«»Ï¡ÖÅß¾·³¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¡ª2ÉÃ¤ÇÂ®ÃÈ Ä¶¥¹¥ê¥à¥Òー¥¿ー¿·È¯Çä¡×(https://emacom.jp/2024/12/02/%E5%86%AC%E5%B0%86%E8%BB%8D%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%EF%BC%812%E7%A7%92%E3%81%A7%E9%80%9F%E6%9A%96-%E8%B6%85%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%92%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%96%B0/)
2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä³«»Ï¡ÖÅ½¤Ã¤Æ ¤³¤¿¤Ä¡ªÃÖ¤¤¤Æ¥Òー¥¿ー¤Î2way¥Ç¥¹¥¯¥Òー¥¿ー¿·È¯Çä¡×(https://emacom.jp/2024/12/10/%E8%B2%BC%E3%81%A3%E3%81%A6-%E3%81%93%E3%81%9F%E3%81%A4%EF%BC%81%E7%BD%AE%E3%81%84%E3%81%A6%E3%83%92%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE2way%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%92%E3%83%BC%E3%82%BF/)
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥µ¥¤¥È¡§
Amazon ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM28CX5S(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM28CX5S)
³ÚÅ·»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://item.rakuten.co.jp/ichibankanshop/sr-tp115-db/(https://item.rakuten.co.jp/ichibankanshop/sr-tp115-db/)
Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/ichibankanshop/sr-tp115-db.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/ichibankanshop/sr-tp115-db.html)
auPAY¥Þー¥±¥Ã¥È¡¡¡§https://wowma.jp/item/661141925(https://wowma.jp/item/661141925)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://nyanbaru-store.com/products/sunruck-sr-tp116(https://nyanbaru-store.com/products/sunruck-sr-tp116)
¡Ú¿·¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
- ¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ µÓÆþ¤ì¥Òー¥¿ー Ãå¤ë¤À¤ó¤Ü¤¯¤ó SR-TP116-DB / SR-TP116-GY
- ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§9,980±ß(ÀÇ¹þ)
- ¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡§½Ä120cm¡ß²£75cm¡ÊÃåÍÑ»þ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÇÂç150cm¡Ë
- ¥«¥éー¡¡¡¡¡¡ ¡§¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó / ¥°¥ìー
- ÌÓÉÛÁÇºà ¡¡¡¡ ¡§É½ÌÌ ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100% / Î¢ÌÌ ¥³¥Ã¥È¥ó100%
- ²¹ÅÙÄ´Àá¡¡¡¡ ¡§8ÃÊ³¬
- ÀÚ¥¿¥¤¥Þー ¡¡ ¡§6ÃÊ³¬
- ¥³ー¥ÉÄ¹¤µ¡¡¡¡¡§Ìó2.2m
¡Ú³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Î¿·È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¡¦¡¡Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§12/15 23:59¤Þ¤Ç2,500±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó / 7,480±ß
¡¦¡¡auPAY¥Þー¥±¥Ã¥È¡¡¡§12/15 23:59¤Þ¤Ç2,000±ßOFF / 7,980±ß
¡¦¡¡¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡§12/15 23:59¤Þ¤Ç2,000±ßOFF / 7,980±ß
¡¦¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§12/25 23:59¤Þ¤Ç2,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó / 7,980±ß
¡¦¡¡Amazon¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§12/25 23:59¤Þ¤Ç2,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó / 7,980±ß
¡ÚÆÃÄ§¡Û
£±.¡¡ËöÃ¼Îä¤¨À¤Î½÷À¤â°Â¿´¡ª¼êÂ¤ÎÊÝ²¹¸ú²Ì¤ò¥¢¥Ã¥×¡ª
¶»¸µ¤«¤éÂ¸µ¤Þ¤Ç360¡ë¤Î¥Òー¥¿ー¤òÆâÂ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤òÆþ¤ì¤ëÁ°¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÈÂ¸µ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤¬¡¢¼êÂ¤ÎÀèÃ¼¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
£².¡¡Ãå¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤¤ä¤¹¤¯¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÌµÃÊ³¬Ä´Àá¸ª¤Ò¤â¤Ç¡¢²÷Å¬¤µ¥¢¥Ã¥×¡ª
ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Â¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò³«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢¸ªÉ³¤ÎÌµÃÊ³¬Ä´À°¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃåÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¤Þ¤Þ1Æü²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
£³.¡¡½ë¤¬¤ê¤µ¤ó¤â¡¢´¨¤¬¤ê¤µ¤ó¤â»È¤¨¤ë¡ª²¹ÅÙ¤ÏºÙ¤«¤¯8ÃÊ³¬Ä´Àá
²¹ÅÙ¤Ï¡¢32¡î¡¢35¡î¡¢38¡î¡¢42¡î¡¢45¡î¡¢48¡î¡¢52¡î¡¢55¡î¤Î8ÃÊ³¬Ä´Àá¤Ç¤¹¡£
Ãå¤ë¤³¤¿¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤¶³Ý¤±¤ä³Ý¤±ÌÓÉÛ¡¢Éß¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤È¼¼²¹¡¢ÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£´.¡¡¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤â°Â¿´¤Î¥ª¥Õ¥¿¥¤¥Þー6ÃÊ³¬
¥¿¥¤¥Þー¤Ï¡¢30Ê¬¡¢60Ê¬¡¢90Ê¬¡¢120Ê¬¡¢240Ê¬¡¢360Ê¬¤Î6ÃÊ³¬Ä´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤È¤ä¤µ¤·¤¤²¹ÅÙ¤Ç¤Ä¤¤¡¢¿²Íî¤Á¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£µ.¡¡¼«Âð¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¤«¤é¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é
ÅÅ¸»¥×¥é¥°¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ï¼è¤ê³°¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõµ¡¤ä¼êÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥ËÂÐºö¥âー¥É¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿È¤ËÃå¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Â¿´¤Ê¾¦ÉÊ¤òSunRuck¤Ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£¶.¡¡ÃË½÷·óÍÑ¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢2024Ç¯ÈÇ¤Ï¹¹¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥¯¥í¥¹¸ª¤Ò¤â
¸ªÉ³¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤ÇÄ¹¤µ¤òÌµÃÊ³¬¤ËÄ´Àá²ÄÇ½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶»¸µ¤Ë¤¢¤ë¥É¥íー¥³ー¥É¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶»°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤êÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê²¹¤«¤µ¤ÇÊ¤¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2024Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢²¹¤«¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ1Æü¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤º¤ìÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¯¥í¥¹¤·¤¿¸ª¤Ò¤â¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡SunRuck¤È¤Ï
https://www.sunruck.com/(https://www.sunruck.com/)
µÜ¾ë¸©Âç²Ï¸¶Ä®¤Î²ÈÅÅ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¤¬ÂçÀª¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¾È¤é¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤ËÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ç¡¢¤¯¤é¤·¤ËÌòÎ©¤ÄÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î¡ÖÎä¸Ë¤µ¤ó¡×¡¢¿å¿¡¤¥â¥Ã¥Ñー¡ÖÀö¤¤¤µ¤ó¡×¡¢°áÎà´¥Áçµ¡¡Ö´¥¤¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊØÍø¤Ê¥â¥Î¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈÎÇä¸µ¡§¥¤ー¡¦¥¨¥à¡¦¥¨ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
https://www.emacom.jp/(https://www.emacom.jp/)
1997Ç¯¤ËµÜ¾ë¸©¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ¢Æþ¡¢´ë²è¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦¥áー¥«ー·ó¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¡¦µÜ¾ë¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ÈÅÅ¤Î¡ÖSunRuck¡×¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLand Field¡×¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÈþÍÆÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFASCINATEBEAUTY¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ù»ý¤µ¤ì³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¡Ö·î´ÖÍ¥ÎÉ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤òÊ£¿ô²ó¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯5·î¤ËACROVE EC¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×»ö¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¥¸¥ç¥¤¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡±¿±Ä¸µ ³ô¼°²ñ¼ÒACROVE ³µÍ×
¡Ö¼Ò²ñ¤Î²Ì¼ù±à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»ö¶È¡¦¥â¥Î¡¦ÁÛ¤¤¤ò¼¡Âå¤ËËÂ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÈÎÇä»Ù±ç¤ÈM&A¤Î2»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ECÇä¾åºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÎÈÎÇä»Ù±ç¡Ö¥³¥Þー¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È(CX»ö¶È)¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È»ö¶È¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿M&A¤ä»ö¶È¾µ·Ñ·¿M&A¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖEC¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×»ö¶È¡×¤Î2»ö¶È¤òÆ±»þÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¡¢2»ö¶È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬ACROVE¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Forbes 30 Under 30 Asia 2024 ¡¢Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò / ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO ¹Ó°æ½ÓÎ¼¤¬Áª½Ð¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒACROVE(https://acrove.co.jp/)
ÀßÎ©¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡§2018Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò / ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO ¹Ó°æ½ÓÎ¼
Ï¢·ë½¾¶È°÷¿ô ¡§244Ì¾¡Ê2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë
½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡¡¡§¢©102-0083ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®6ÃúÌÜ6-2 ÈÖÄ®¹íÄ®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°9F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§
¡¦Çä¾åÀ®Ä¹Î¨Ê¿¶Ñ300¡ó¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÎECÈÎÇä»Ù±ç¡Ö¥³¥Þー¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È(CX)»ö¶È¡×
¡¦»ö¶È³«»ÏÌó2Ç¯¤Ç16·ï¤ÎM&A¤ò¼Â¸½¤·¡¢Æâ6·ï¤Î»ö¶È¾µ·Ñ·¿M&A¤ò¼Â¸½¡ÖEC¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×»ö¶È¡×