Ìë¤Î¸ø±à¤Ç°ÂÁ´¤È¼ÇÀ¸ÊÝ¸î¤òÎ¾Î©――¹âµ±ÅÙÃß¸÷µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¦Å¾ÅÝËÉ»ß¼Â¸³¤ò³«»Ï
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍ»¹ç¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òhumorous¡Ê¥æー¥â¥é¥¹¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼Í¦µ¤¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê·úÃÛ¡¦¥¢ー¥Ð¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Êº´¡¹ÌÚ¹¨¹¬¡Ë¸¦µæ¼¼¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥æー¥â¥é¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢°Å°Ç¤ò±é½Ð - ¹âµ±ÅÙÃß¸÷¤ÇÁÏ¤ë¿·¤¿¤Ê¶õ´ÖÂÎ¸³¡Ø¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å(R)¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ëÇ§À¸þ¾å¤Ç¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ÈÍÜÀ¸¼ÇÀ¸¤ÎÊÝ¸î¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÇÀ¸ÊÝ¸îÍÑ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥íー¥×¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢Ìë´Ö¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÜÀ¸Ãæ¤Î¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¼Â¸³¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¹âµ±ÅÙÃß¸÷¥Äー¥ë¤ò¥íー¥×¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å°Ç¤Ç¤â»ëÇ§¤·¤ä¤¹¤¤°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ÇÀ¸¤ÎÊÝ¸î¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæÌî»Íµ¨¤Î¿¹¸ø±à¤Ï¡¢¡ÖÃæÌî»Íµ¨¤ÎÅÔ»Ô¡×¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ËÉºÒ¸ø±à¤È¤·¤Æ2012Ç¯¡ÊÊ¿À®24Ç¯¡Ë¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿åÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ëÊ®¿å¤ä¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥ì¥¸¥ãー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ø±à¤È¤·¤Æ¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÊý¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ÇÀ¸¤ÎÊÝ¸î¶è°è¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ä¡¢Ìë´Ö¤Ë¥íー¥×¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¯»ö¸Î¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê·úÃÛ¡¦¥¢ー¥Ð¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Êº´¡¹ÌÚ¹¨¹¬¡Ë¸¦µæ¼¼¤È¤Î¶¦Æ±¼Â¸³¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸¤È¸ú²ÌÂ¬Äê¤ÎÀìÌçÅªÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ¼Â¸³¤Ï¡¢ÃæÌî¶è¤¬½êÍ¤·¡¢Åìµþ·úÊª³ô¼°²ñ¼ÒÅù¤¬´ÉÍý¤òÃ´¤¦»Íµ¨¤Î¿¹¸ø±à¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ·úÊª³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼Â¸³¼Â»Ü¤ÎÄ´À°¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âµ±ÅÙÃß¸÷¥Äー¥ë¡Ø¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å(R)️¡Ù¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ë¼«Á³¸÷¤òÃß¤¨¡¢Ìë´Ö¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÅÅÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º´Ä¶Éé²Ù¤¬Äã¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤Ê¸÷¤Ç¥íー¥×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè±à¼Ô¤ÎÅ¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÜÀ¸Ãæ¤Î¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÌµÃÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òËÉ¤®¡¢µï½»À¤ä¹¥´¶¤òÂ»¤Í¤ë²á¾ê¤ÊÃí°Õ´µ¯¤äÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¹ðÃÎ´ÇÈÄ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸ø±à¤Î·Ê´Ñ¤Èµ¡Ç½¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¼Ì¿¿Äó¶¡¡§º´¡¹ÌÚ¸¦µæ¼¼
¼Â¸³³µÍ×
´ü´Ö: 2024Ç¯11·î15Æü～2024Ç¯12·î16Æü
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢: ÃæÌî¶è»Íµ¨¤Î¿¹¸ø±à ¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢
¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¦¥íー¥×¤ËÊ£¿ô¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¹âµ±ÅÙÃß¸÷¥Äー¥ë¡Ø¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å(R)️¡Ù¤Î¼Â¸³ÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢»ëÇ§À¸þ¾å¸ú²Ì¤ò´Ñ»¡¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¯¥íー¥Ðー¥¿¥¤¥×¡Ë¡£
¡¦Å¾ÅÝ»ö¸Î¤ª¤è¤ÓÎ©¤ÁÆþ¤ê¹ÔÆ°¤Î¸º¾¯¾õ¶·¤òµÏ¿¤·¡¢½¾Íè¤ÈÈæ³Ó¡£
¡¦¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ä°õ¾Ý¤òÂ¬Äê¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
¤³¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤ÈÍÜÀ¸Ãæ¤Î¼ÇÀ¸ÊÝ¸î¤òÎ¾Î©¤·¡¢Ìë´Ö¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸ø±à¤Å¤¯¤ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÉºÒ¸ø±à¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤ÄÃæÌî»Íµ¨¤Î¿¹¸ø±à¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤äÈó¾ï»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃß¸÷¥Äー¥ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ãß¸÷µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶õ´Ö±é½Ð¡Ø¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å(R)️¡Ù¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òhumorous¤È¡¢¤Ò¤ÈÃæ¿´¤Î¸ø¶¦¶õ´Ö¤ÎÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê·úÃÛ¡¦¥¢ー¥Ð¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Êº´¡¹ÌÚ¹¨¹¬¡Ë¸¦µæ¼¼¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±é½ÐÅù¤òÄÌ¤·¤¿»ëÇ§À¸þ¾å¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤Èµï½»À¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¶¦Æ±¤Ç¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤ä´ë¶È¡¢ÃÏ°è¹ÔÀ¯¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸
ÃæÌî¶è»Íµ¨¤Î¿¹¸ø±à¡¡https://www.nakano-shikinomoripark.jp/
Åìµþ·úÊª³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡https://tatemono.com
ÌÀ¼£Âç³Ø º´¡¹ÌÚ¹¨¹¬¸¦µæ¼¼¡¡https://sasakilab.wixsite.com/home
¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å(R) ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¸½ºß¤Î°Å°ÇÂÐºö¤Ï¡¢°Å¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤«¡¢¾ÈÌÀÅôÀßÃÖ¤Î»ö¼Â¾å¤Î£²Âò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¸å¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ë¾ÈÌÀÀßÈ÷¤äÅÅµ¤¹©»ö¡¢¹âÆ¤¹¤ëÅÅµ¤Âå¤äÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë°Ý»ý´ÉÍý¤Ê¤É¡¢ÈñÍÑÅª¤Ë¤â±¿±ÄÅª¤Ë¤â»ÜÀß»ö¶È¼Ô¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢²á¾ê¤Ê¾ÈÌÀÀßÃÖ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬É¬¤º¤·¤âË¾¤Þ¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢CO2ºï¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â´Ä¶¤ËÉÔÍ×¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å(R)¡×¤Ï¡¢ÈòÆñÉ¸¼±¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Ãß¸÷ÁÇºà¤òÁÏÂ¤Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢ÅÅµ¤¹©»ö¤¬Á´¤ÆÉÔÍ×¤ÇÈ¾±Êµ×Åª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÁÇºà¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¼Â¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢9³ä¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é·ÑÂ³ÀßÃÖ¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Àµ¼°¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¶õ´Ö¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÜÀß¡¢Å·Ê¸»ÜÀß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡¢¹©¾ìÆâ»ÜÀß¡¢¤Þ¤¿¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢³èÍÑ¤Ê¤É¡¢£±.¼«Á³¡¢£².°ÂÁ´¡¢£³.¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Å°ÇÂÐºö¤Î¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å(R)¡×¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¶õ´Ö±é½ÐË¡¤È¤·¤ÆÆÃµö½Ð´êºÑ¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿ºÑ¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µ¥¤¥È
https://humorous.jp/nightconcierge
⚫︎³ô¼°²ñ¼Ò humorous¡Ê¥æー¥â¥é¥¹¡Ë¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼Í¦µ¤¡Ë
¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¤ÆÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÎÀ½ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÂåÉ½¤ÎÅÄÂ¼¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍ»¹ç¤ÇÆÈ¼«¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯´ë¶È¤È¤·¤Æ2022Ç¯ÁÏ¶È¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Î±é½Ð¤ò³èÍÑ¤·²ÝÂê¶õ´Ö¤òÊÑ¿È¤µ¤»¤ëR&D»ö¶È¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£
¡Ø¤¢¤½¤Ó¥´¥³¥í¤¬¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Ë¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¥æー¥â¥¢¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹ ¡£
¥æー¥â¥é¥¹¥µ¥¤¥È
https://humorous.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Òhumorous¡¡Ã´Åö¡§ÅÄÂ¼
¥áー¥ë: info@humorous.co.jp