GIFT SHOP ¡ÈTHE STAND¡É¤è¤ê°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¼êÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するギフトショップ〈THE STAND fool so good(s)〉(以下、STAND)より、ホリデーシーズンにあわせて違和感のある手袋が登場。

コンセプトは「ゆるさとユーモア」

人差し指のみ長くなった手袋は、着用すると指人形のようにHARUTO TSUDAのオリジナルキャラクターの顔が飛び出す。両手にスナップボタンをつけ、折りたたむと通常の手袋サイズに変身可能というまさに実用性にも重要視したアイテム。

また、生地はソックスブランドWHIMSYにサポートいただき生産背景を使用。ホールガーメントで着け心地もしっかりこだわりぬいた仕様に。愛らしさと不気味さを持ち合わせた手袋には“違和感”がありどこかクスッと笑ってしまうような、厳しい冬の季節を明るくしてくれる魅力が込められている手袋と仕上がりました。

HARUTO TSUDA x THE STAND fool so good(s) supported by WHIMSY

商品名:JUST LONG FINGER GLOVE.

発売日:12月13日(金)

お問い合わせ先:THE STAND fool so good(s) 03-3528-8262

ITEM

Collar: BROWN

Price:\ 12,000(+TAX)

Image movie

https://www.instagram.com/reel/DDMUkHITI8Z/?utm_source=ig_web_copy_link

about:HARUTO TSUDA

大阪出身のイラストレーターで油絵をバックボーンとするスタイルは確かな技術に裏付けされている。しかし彼のスタイルを形容するにもっとも相応しいのは、技術的な面ではない。

彼が創り出す作品に共通する架空の世界感には独特のユーモア、甘苦い毒、自虐的なジョークが漂う。それぞれが混ざり合った作品たちにはネガティブなムードは見当たらない。

作中に登場する世界や人間を風刺するメッセージのそれらも決してボジティブなムードではないがクスッと微笑むような、脱力したまま少しだけ世界を救う頼りないヒーロー感がある。

https://www.instagram.com/harutotsuda/

about:WHIMSY

スケートボーダーによって2015年に立ち上げられたWhimsyは、ソックスのブランドとして誕生した。大阪をベースとし、ルーツであるスケートボードやグラフィティなどのカルチャーを独自のビジョンで発表し続け、VerdyやVansなど数多くのコラボの発表や、各地で突如開催されるポップアップなどで街のヘッズの支持を得てきた。

次第にコレクションを広げながら今では全身のコレクションを発表している。

https://www.instagram.com/whimsysocks/

Company info

会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立:1977年7月22日

代表取締役会長:窪田 祐

取締役CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック

HP:http://www.baycrews.co.jp/