¡ÚËÌÅÍ¤Î·ý¡Û°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¡¢ºÌ¿§Èþ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ø¥«¥¤¥ª¥¦ µ³¾èver.¡Ù¤¬SpiceSeed¤è¤êÅÐ¾ì¡ª12·î14Æü(ÅÚ)20»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSpiceSeed ¥Õ¥£¥®¥å¥¢»ö¶ÈÉô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î14Æü(ÅÚ)20»þ¤è¤ê¡¢ËÌÅÍ¤Î·ý¥·¥êー¥º¡Ø¥«¥¤¥ª¥¦ µ³¾èver.¡Ù¤òÍ½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½¤Íå¤Î¹ñ¡¦Âè°ì¤ÎÍå¾¡Ø¥«¥¤¥ª¥¦¡Ù¤¬SpiceSeedËÌÅÍ¤Î·ý¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥é¥ª¥¦¤Î·»¡Ø¥«¥¤¥ª¥¦¡Ù¤¬°¦ÇÏ¤Ëµ³¾è¤·¤¿»Ñ¤ò°µ´¬¤ÎÂ¤·Á¤È¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£
ËâÆ®µ¤¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë³»¤È³õ¤òåÌÌ©¤ËºÆ¸½¡£Æ¬Éô¤Ï³õ»Ñ¤È³õ¤òÃ¦¤¤¤ÀÁÇ´é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥Á»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶·¿À½ºî¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î´Ö¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ËÌÅÍ¤Î·ý¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤¿ ¾¾±º·ò¤¬Ã´Åö¡£¸«¤ë¤â¤Î¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤Â¤·Á¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌÅÍ¤Î·ý¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://spiceseed.jp/?pid=182980473
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
ËÌÅÍ¤Î·ý¥·¥êー¥º¡Ø¥«¥¤¥ª¥¦ µ³¾èver.¡Ù
»Å ÍÍ/ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
ÁÇ ºà/¥ì¥¸¥ó¥¥ã¥¹¥È
¥µ¥¤¥º¡¿ÉýÌó55cm¡ß±ü¹ÔÌó37cm¡ß¹â¤µÌó50cm(ÂæºÂ¹þ)
¢£²Á ³Ê
329,800±ß(ÀÇ¹þ362,780±ß)
¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥¸¥ã¥®¶»Áü¡Ù¤âÆ±»þÈÎÇä¡ª
Á´¹âÌó32cm¡ªºîÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¸¥ã¥®¤Î¶»Áü¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡ª
▶¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://spiceseed.jp/?pid=182980437
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
ËÌÅÍ¤Î·ý¥·¥êー¥º¡Ø¥¸¥ã¥®¶»Áü¡Ù
»Å ÍÍ/ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
ÁÇ ºà/¥ì¥¸¥ó¥¥ã¥¹¥È
¥µ¥¤¥º¡¿Á´¹âÌó32cm
¢£²Á ³Ê
29,800±ß(ÀÇ¹þ32,780±ß)
▶¥Ö¥í¥°¡§http://blog.spiceseed.jp/?eid=320
¡ü¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://spiceseed.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢þ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢þ·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983 ÈÇ¸¢µöÂú¾ÚGW-908