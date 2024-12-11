¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±ËÜ³Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù¡ã¥íー¥°¥Ô¥¢¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°ì¿§¤Ë¡Ä¢ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê´ü´Ö¸ÂÄêÉð´ï¤âÈÎÇäÃæ¡ª¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ À¡Àë¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±ËÜ³Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024/12/11(¿å)¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹-in¥íー¥°¥Ô¥¢-¡×¤Î³«ºÅ¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖXmas¥â¥Ç¥ëÉð´ï³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×¤ÎÈÎÇä¤ò´Þ¤à¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£11th Anniversary³«ºÅÃæ¡ª
11th AnniversaryµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³°ÅÁ¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹-in¥íー¥°¥Ô¥¢-¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤ã¤ó¤È¥íー¥°¥Ô¥¢¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°ì¿§¤Ë¢ö³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ·¤ó¤Ç¡¢¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¥Õ¥§¥ê¥¹¤Î¥Ûー¥êー¥É¥ì¥¹¡×¥·¥êー¥º¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸ÂÄê¥¢¥Ð¥³¥ì¤Ê¤É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
²¦ÍÍ¥Þ¥ó¥É¥é¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¸ÂÄêÉð´ï¥¢¥Ð¥¿ー¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥æー¥È¥Ô¥¢P¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
24Æü¡¦25Æü¤À¤±ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö
Â¾¤Ë¤â¡¢¹ë²Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ªº£¤¹¤°¥í¥°¥ì¥¹²¦¹ñ¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¡ª
¡ú¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤ÇËâ¾½ÀÐ100¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ú¡Ú12/17(²Ð)¤è¤ê¡Û¤µ¤é¤ËËâ¾½ÀÐ100¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õ1Æü1²óÌµÎÁ10Ï¢¥¬¥Á¥ã¼Â»Ü¡ª
¡úËèÆü±¿»î¤·¡ª¡Ö1Æü1²óÌµÎÁ¡ª11¼þÇ¯µÇ°¥¬¥Á¥ã¡×
¡ú¡ù¡ú¡ù11¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¥³¥Á¥é¡ú¡ù¡ú¡ù
https://sp.mmo-logres.com/11th-anniversary/
[´ü´Ö] 2024/12/25(¿å)23:59¤Þ¤Ç
¢£¡ÖXmas¥â¥Ç¥ëÉð´ï³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×ÈÎÇäÃæ¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎMBÉð´ï¡ÖXmas¥â¥Ç¥ë¥í¥¡×¡ÖXmas¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ó¡×¤ä¡¢¡ÖÇÆ·õ¥ßー¥Æ¥£¥¢¡×¡Ö¿À·õ¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¡×¤¬³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤´ü´Ö¸ÂÄêÉð´ï¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¢ö
[´ü´Ö] 2024/12/26(ÌÚ)10:59¤Þ¤Ç
¢£¡Ö¥¸¥ç¥ÖÊÌ ¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥Ë¥ã¥¤¥È³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×ÈÎÇäÃæ¡ª
¥¹¥¥ë2²óÊ¬¤ÎEP¤äMB²ó¿ô¤ò¾ÃÈñ¤·¤ÆËâ¿À´ïÉ¬»¦¹¶·â¥¹¥¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¡ª
¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ëÉð´ïÏÈ¤Ç¤âÉ¬»¦¥¹¥¥ë¡õEX¥¹¥¥ë¸ú²Ì¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬2²ó»È¤¨¤ë¡¢¥ï¥ó¤À¤Õ¤ë¡õ¥Ë¥ã¤¤¤¹¤ÊÉð´ï¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
[´ü´Ö] 2024/12/18(¿å)10:59¤Þ¤Ç
¢£¡Ö¥¸¥ç¥ÖÊÌ ¸½ÁÛ½÷¿À¤ÎÀìÍÑ¡¦¸ÅÂåµ¡³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×ÈÎÇäÃæ¡ª
¿·¥·¥êー¥º¡Ö¸½ÁÛ½÷¿À¤ÎÀìÍÑÉð´ï¡¦¸ÅÂåµ¡¡×¤¬3¤Ä¤ÎÉð´ï¼ï¤ÇÅÐ¾ì¡ª
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Â¾Éð´ï¤Î³ÐÀÃ¥¹¥¥ë¤òÄ¶Àä¶¯²½¤¹¤ë¿·¸ú²Ì¡Ö¥¹¥¥ë¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¡×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³ÐÀÃ¥¹¥¥ë»ÈÍÑ»þ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥Õ¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¥½¥¦¥ë¥º¡×¡Ö¥¤¥Ç¥¢¥ë¥½¥¦¥ë¥º¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¶²ÐÎÏ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ê¤é1²ó¸Â³¦ÆÍÇËºÑ¤ß¡ª
[´ü´Ö] 2024/12/26(ÌÚ)10:59¤Þ¤Ç
¢£¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¡õ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅÃæ¡ª
º£¥í¥°¥ì¥¹¤ò»Ï¤á¤ëorÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ëâ¾½ÀÐ50¸Ä¤È¡Ö11¼þÇ¯µÇ°¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×100Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥å¥Ñ¥Ã¤È¥É¥ó¡ª¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
[´ü´Ö] 2024/12/26(ÌÚ)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç
¢£¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡úËèÆüºÇÂç111Ëç¤Î¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥ÈGET¡ª¡©¡Ö¥¤¥¤NE¡ù¥í¥°¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÀYO¡ª¡×
¡úÃêÁª¤ÇËè½µËâ¾½ÀÐ1,000¸Ä¤ä¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡Ö11¼þÇ¯½÷¿À¤¯¤¸¡×
¡ú°Ç·õÉ±¤ÎÁõÈ÷°ì¼°¤ò¤¯¤ì¤Æ¤ä¤í¤¦¡£¡ÖËâ²¦ÍÍ¤Î¤¤Þ¤°¤ì¡×
¡ú¤¢¤Îº¢¤Î¶¯Å¨¤ËÄ©¤á¡ª¡ÖEX¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×
¡ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÄ©¤á¤ë¡ª¡Ö»îÎý&ÊõÀÐ¥Õ¥£ー¥Ðー¡ª¥×¥é¥¹¡×
¡ú½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¥ê¥ß¥×¥é¥á¥À¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª¡Ö¥ê¥ß¥×¥é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
¡ú¥í¥°¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡Ö11¼þÇ¯µÇ°ÁõÈ÷¥»¥Ã¥È¡×ÅÐ¾ì¡ª
¡ú¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¾å¾º³ÎÎ¨¤¬ºÇÂç¤Ç20ÇÜ¡ª¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù³µÍ×
¤½¤ì¤Ï·õ¤ÈËâË¡¤ÎÊª¸ì¡£Ê¿²º¤À¤Ã¤¿¥í¥°¥ì¥¹²¦¹ñ¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡¢¤«¤¹¤«¤Ê°ÛÊÑ¤ÎÂ²»¡£
µðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤¿½÷¿À¡¢²¾ÌÌ¤ÎÃË¡¢¾¤´½Ñ――¡£
°ÛÊÑ¤Î¸µ¶§¤ËÇ÷¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷¿À¤ò²òÊü¤·¤¿¤È¤¡¢À¤³¦¤ÏÂç¤¤¯²ö¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¸þ¤±¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿´°Á´¿·ºî¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊiOS¡¦AndroidÂÐ±þ¡Ë¤Ç¤ÎÁàºî¤ËºÇÅ¬²½¤·¡¢ÊÒ¼ê¤Ç1Æü¿ôÊ¬¤«¤éÍ·¤Ù¤ë¼ê·Ú¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´À¤³¦¤Ç900Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ËÄ¹¤¯¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¥¸¥ç¥Ö¤òÁª¤ó¤Ç¥Ñー¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¹Âç¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤ÎËÁ¸±¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤â¤è¤·¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡¢Í§¤À¤Á¤È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÍ·¤ÓÊý¤Ç·õ¤ÈËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925
¢£Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres
¢£AndApp
https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings
¡ü¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sp.mmo-logres.com/
¡ã¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ËÜ³ÊMMORPG
¢£ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store/GooglePlay/AndApp
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.