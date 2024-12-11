¡Ú¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥´¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÄù·ë¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ê°Ê²¼¡¢STVV¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥´¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤È2024-2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥´¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤Ï2023-2024¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Î·ÑÂ³¤È¤Ê¤ê¡¢2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²¤½£～À¤³¦Ä©Àï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®ー¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ëSTVV¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥´¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー¤´·ÀÌó¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢STVV¤Ç¤Î³èÌö¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ø¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²÷Å¬¤Ë¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ø²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎSTVV´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹½ÐÍè¤ëÍÍ¡¢ÊÀ¼Ò¤âÄ©Àï¡¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§°ÂÅÄ ¸÷¼é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-6-4¡¡¿·Âçºê´«¶È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥×¥ì¥¤´Ä¶²þÁ±ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥Á¥§¥¢¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Üー¥ÉÅù¡ËÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¦µÊ±ì¥Öー¥¹¡Ê¥¹¥âー¥¯¥¯¥ê¥¢¡ËÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä
¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅµ¤¤ÎÈÎÇä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ergojapan.co.jp/
¡Ú¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤È¤Ï¡Û
1924Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë¸µFCÅìµþGM¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤ ¡£ 5¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¶¯²½¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î½¼¼Â¡¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³È½¼¡¦ITÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢¾®ÀîÎÊÌéÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° FCÅìµþ ¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥ÞÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° SL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¡¦¥éー¥ä¥óSC¡Ë¤¬½êÂ°¡£2023-24¥·ー¥º¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ40¤Î9°Ì¡Ê10¾¡10Ê¬10ÇÔ¡¿ÆÀ¼ºÅÀ-11¡¿35ÆÀÅÀ46¼ºÅÀ¡Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ï3°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£