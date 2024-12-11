Åçº¬½Ð±À±ï·ë¤Ó¶õ¹ÁÀßÃÖ¤Î¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¡ÖÏÂ±À¡Ê¤Ê¤´¤â¡Ë¡×¤Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖN-Smart¡×¤ÎÄ´¸÷¥Õ¥£¥ë¥à¤òÄó¶¡
¡¡¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅòËÜ½¨¾¼¡Ë¤Ï¡¢Åçº¬¸©½Ð±À±ï·ë¤Ó¶õ¹Á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¡ÖÏÂ±À¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Ê¤´¤â¡Ë¡×¤Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖN-Smart¡×¤ÎÄ´¸÷¥Õ¥£¥ë¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ü¹©¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åçº¬¸©¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¡Ö½Ð±À±ï·ë¤Ó¶õ¹Á¡×¤Ë¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ
¡¡¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1971Ç¯¤Ë½Ð±À»Ôº´ÅÄÄ®¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢¸½ºßÅçº¬¸©²¼¤Ë5¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Ì¿´ØÏ¢»º¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£ÈÌ¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸òÄÌ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¹Á¤Ë¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¢¨¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Ð±À»Ô¡¢Åçº¬¸©Î©½Ð±À¹©¶È¹â¹»¡¢Åçº¬·ú¶ñÁÈ¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»º´±³Ø¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢½Ð±À±ï·ë¤Ó¶õ¹Á¤Ë¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±À¹©¶È¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±À¤Î¾ÝÄ§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÃÏ¸µ»º¤ÎÌÚºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÏÂ±À¡Ê¤Ê¤´¤â¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖN-Smart¡×¤ÎÄ´¸÷¥Õ¥£¥ë¥à¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£N-Smart¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎON¡¦OFF¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÆ©²á¡¦ÈóÆ©²á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¡¢ÁëÉôÊ¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Úー¥¹¤ÎÌ¤»ÈÍÑ»þ¤Ë¤ÏÆ©²á¾õÂÖ¤Ç³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢»ÈÍÑÃæ¤Ë¤ÏÉÔÆ©²á¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²óÄó¶¡¤·¤¿N-Smart¤Ï¡¢ÆÈ¼«Àß·×¤ÎÊÑ°µ´ï¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤ÎÄÌÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÅ¸»¤Ë°Íµò¤»¤ºÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶õ¹Á°Ê³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¶õ¹Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°é»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¤È¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¡¢ÃÎÅª¾ã³²¡¢Àº¿À¾ã³²¤Ê¤É´¶³Ð²áÉÒ¤ÎÊý¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ë³°Éô¤Î²»¤ä¸÷¤ò¼×ÃÇ¤·µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Î¤³¤È
¢£¡ÖN-Smart¡×¥Õ¥£¥ë¥à¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖN-Smart¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎON¡¦OFF¤Ç¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Î¡ÚÆ©²á¡¦ÈóÆ©²á¡Û¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬½ÐÍè¤ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄ´¸÷»ñºà¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¤¥Ã¥ÁOFF¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥àÆâ¤Ë¤¢¤ë±Õ¾½Î³»Ò¤¬ÉÔµ¬Â§¤ËÊÂ¤Ó¡¢¸÷¤¬µÛ¼ý¡¦³È»¶¤µ¤ì¡ÚÈóÆ©²á¡Û¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¤¥Ã¥ÁON¤Ç¡¢ÅÅ°µ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Õ¥£¥ë¥àÆâ¤Î±Õ¾½Î³»Ò¤¬¶Ñ°ì¤ËÀ°Îó¤·¡¢¸÷¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡ÚÆ©²á¡Û¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/132_1_ea226c9788786839365a24e50cd512e4.jpg ]